한전KPS 불법파견 인정, 발전소 안전을 바로 세우는 시작입니다

큰사진보기 ▲Unsplash Image ⓒ sigmund on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김충현 노동자의 재해 당일 TBM 문서(좌), 5월 7일의 TBM 문서(우). 동일하게 작성한 부분을 여러 장 복사한 뒤, 작업 일시와 작업 내용을 추가로 기입한 것으로 보인다. TBM회의도 혼자, 서류 작성도 혼자, 유해 위험 파악도 혼자 이뤄진 것이다. ⓒ 김충현 대책위 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 최진일 님은 충남노동건강인권센터 새움터 대표이자 고 김충현대책위원회 집행위원입니다.

사법정의 실현을 위한 판사님의 노고에 감사드립니다. 저는 고(故) 김충현 노동자 사망사고 대책위원회에서 진상규명 팀장을 맡고 있는 최진일 노동안전보건 활동가입니다. 이미 많은 증거들을 통해 한전KPS가 김충현의 동료 노동자들의 실질적인 사용자이며, 이들이 소속되어 있는 하청업체들은 사실상 파견 업체에 지나지 않는다는 것은 충분히 확인하셨을 것이라 믿습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 편지를 드리는 것은 노동자들의 지위 확인의 문제가 그들의 임금이나 고용만이 아니라 생명과 안전과도 직결되는 문제라는 점을 꼭 함께 살펴주시기를 바라기 때문입니다.저는 대책위원회의 추천으로 태안화력발전소에 대한 안전보건진단에 참여한 바 있습니다. 원도급인인 서부발전부터 한전KPS, 두 개의 2차 하청업체 이르는 엄청난 양의 서류를 살피고 많은 사람들을 만났습니다.이제 저에게 태안화력발전소의 안전보건 시스템을 한마디로 표현하라고 한다면 '하우스 오브 카드(House of cards)'라는 말이 떠오릅니다. 정교하게 수십 층을 쌓아 올린 거대한 집이지만 결국은 카드로 만들어진, 언제든 무너질 수 있는 집 말입니다. 사실 서부발전과 한전KPS는 규모있는 공기업답게 상당한 수준의 안전보건관리시스템을 구축하고 있습니다. 관련한 규정집만 해도 한손에 잡히지 않는 두께의 책자가 여러 권이고, 작업허가 제도를 비롯한 그럴듯한 전산 시스템도 갖추고 있습니다. 그런데도 왜 발전소에서는 사망 사고가 끊이지 않을까요? 왜 매번 사고가 나면 하청노동자가 죽을까요?김충현 노동자를 비롯한 2차 하청 노동자들의 작업은 태안화력발전소의 안전관리시스템에서 유령같은 존재였습니다. 서부발전의 시스템은 복잡다단하지만 도급한 작업에 대해서는 1차 하청까지만을 관리의 대상으로 삼고 있었습니다. 2차 하청 노동자들의 문제는 1차 하청업체가 오롯이 책임지라는 것이지만, 발전소의 모든 설비의 소유와 운전을 서부발전이 담당하고 있는데 그런게 가능할 리 없었습니다.그럼 한전KPS는 어땠을까요? 아시다시피 판사님께서 이 사건을 살피는 동안 한전KPS는 이 노동자들에 대한 '사용자성'을 부인하기 위해 최선을 다했습니다. 그러다보니 기본적으로 제공되어야 할 작업절차서, 설비와 장비에 대한 매뉴얼 같은 서류들조차 제공되지 않았습니다. 서류로 전달되어야 할 작업 지시는 구두로 이루어졌습니다. 수천 페이지의 안전보건 규정에도 불구하고 2차 하청 노동자들은 시스템에서 배제된 것입니다.기계나 전자 장치는 부품과 회로가 많고 복잡할수록 다양한 기능을 갖게 됩니다. 하지만 복잡한 구조는 필연적으로 오작동의 가능성을 동반합니다. 안전관리시스템도 마찬가지여서 구조가 복잡할수록 오류와 사각지대가 늘어날수 밖에 없습니다. 다단계하도급 구조에서 안전관리 규정과 절차는 중층적으로 만들어지고, 법과 규정이, 때로는 규정과 규정이 충돌하기도 합니다. 결국 시스템의 구조적인 문제는 현장의 노동자들에게 떠넘겨집니다.안전관리 담당자는 물론 작업자들에게도 고도의 전문성이 요구되고, 더 많은 서류작업과 더 많은 훈련, 더 많은 책임이 부여됩니다. 그러나 현장에는 그럴만한 충분한 안전 관련 인력도, 전문적인 교육이나 지원도 없는 경우가 대부분입니다. 권한이 있는 자에게 그만큼의 책임이 부과되어야 하지만 다단계 하도급 구조에서는 이 원칙이 속절없이 무너집니다.권한은 위로, 책임은 아래로 집중됩니다. 아직도 수사 기관은 김충현 노동자의 실질적인 사용자가 누구인지, 그가 일하던 정비동의 관리 책임은 누구에게 있는지 고심하고 있다고 합니다. 수사 기관이 2개월간 들여다봐도 안전 관리가 누구 책임인지 고민하게 되는 이 구조에서 안전관리시스템이 제대로 작동하기를 기대하는 것은 무리입니다. 이 카드로 만든 집에 몇장의 카드를 더 끼워넣는다 해도 달라지는 것은 없습니다.그렇다면 이제 남는 질문은 한 가지입니다. 이 위험한 구조가 필연인가? 다단계 하도급구조를 유지함으로서 얻는 이익이 하청노동자들이 계속 사망사고를 당하는 위험을 감수할만큼 중대하고 절실한 것인가? 누구도 그렇다고 대답하지 않을 것입니다. 더구나 이윤창출이 최우선 과제인 사기업도 아닌, 공공의 이익을 위해 운영되는 공기업이라면 더더욱 그러해야 할 것입니다.이 사건이 하청노동자들의 안전보건 문제를 직접 다루는 것이 아님은 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이번 판결을 통해 한전KPS의 사용자성을 명확히 하는 것은 소송에 참여한 하청노동자들의 안전을 지키는 것을 넘어, 카드로 만든 집을 허물고 전체 발전소의 안전관리 시스템을 기초부터 다시 튼튼하게 만들 수 있는 소중한 기회가 된다는 점을 살펴주시길 당부드립니다.