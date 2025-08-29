"오늘 시멘트 5포 푼다" 모녀의 집수리 한번 보실래요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲나보다 더 야무진 우리 엄마. ⓒ inkyhills on Unsplash 관련사진보기

AD

"계단은 내가 칠할게, 엄마는 좀 쉬세요."

"아무리 나이가 많아도 말이지, 손에 익은 건 잊히지 않는다."

"아유 마루를 반질반질 잘 칠하셨네. 대문도 예뻐지고 반짝반짝, 훤하네."

큰사진보기 ▲계단 난간을 페인트 칠하는 엄마손이 닿는곳은 엄마가 손수 칠을 하신다. ⓒ 전미경 관련사진보기

"이게 바로 네가 말하던 '소확행'이가?"

지난 11일부터 2주간 여유가 생겼다. 어디론가 떠나볼까 하다 마음 속에 늘 걸려있는 시골 집으로 향했다. 시골에 혼자 계시는 엄마는 마침 잘 왔다며 집 수리를 하자고 하셨다. 대문, 마루, 계단, 외벽에 페인트칠을 하자는 것이다. 마을에서 집수리하는 분에게 봄부터 부탁은 해두었지만, 본인 말로는 요즘 큰 공사들이 많아 시간이 안 난다고 한다. 사실 페인트칠은 돈이 많이 안 되는 일이라 그럴 법도 하니 결국 엄마와 내가 직접 붓을 들기로 했다.다음 날부터 본격적인 작업에 들어갔다. 엄마는 이미 장갑을 끼고 있었다. 내게도 장갑을 챙기라며 "오늘은 시멘트 다섯 포 푼다"라고 하셨다. 엄마는 준비성 하나는 타고났다. 마당 한쪽엔 40kg 시멘트 5포가 쌓여 있다. 시멘트를 풀어헤치는 엄마에게 내가 "모래도 필요한 거 아냐?"라고 물었더니 "요즘 시멘트는 다 섞어서 나온다"라며 물을 붓기 시작했다. 마당 한 쪽에 깨지고 푹 꺼진 홈을 메우는 일이다. 딱히 '공사'라 부를 수는 없지만, 둘이 해치우기엔 제법 큰일이었다.큰 대야에 풀린 시멘트를 엄마는 밀가루 반죽하듯 손으로 섞고 나는 흙손(시멘트칼)으로 섞었다. 시멘트 먼지가 폴폴 날리며 한 포, 두 포… 땀으로 범벅이 되면서도 이상하게 힘들지 않았다. 엄마는 직접 손으로 시멘트를 눌러가며 빈틈을 채웠다. 나보다 훨씬 섬세하게, 많이 해본 사람처럼. 나는 그 옆에서 철제 흙손으로 표면을 매끄럽게 다듬었다.거칠게 떨어진 부분은 다시 퍼내고, 칼이 닿기 어려운 틈은 엄마가 손으로 꼭꼭 눌렀다. 다섯 포를 다 쏟고 나니, 해가 기울었다. 부서졌던 마당은 제법 단단해졌다. 한밤중, 후드득 빗소리에 눈이 번쩍 떠졌다. 마당으로 뛰어나가 비닐을 꺼내 시멘트 자리를 덮었다. 그렇게 우리는 마당을 살려냈다.이번엔 페인트칠이다. 대문은 사포로 밀어 녹과 낡은 페인트를 벗겨냈다. 파란빛을 머금은 페인트를 붓에 묻혀 쓱쓱 문질렀다. 엄마는 대문 밖에서, 나는 안에서 동시에 칠했는데 엄마는 손놀림이 익숙했다. 날씨는 푹푹 찌는데, 대문에 붓질을 하다 보니 등에 땀이 줄줄 흘렀다. 그래도 즐거웠다. 땀을 흘리는 게 괴로운 게 아니라, 나도 무언가 집에 흔적을 남긴다는 느낌이 좋았다.내 붓질은 처음엔 어설펐다. 얼룩도 지고, 흘러내리기도 했다. 붓질이 익숙해져 마무리가 될 즈음엄마는 "아유 예쁘게 잘 칠한다"라며 칭찬을 했는데 방심했을까. 돌아서는 그 순간 페인트 통을 발로 툭 건드려 새파란 페인트가 철퍼덕하고 마당 바닥에 쏟아졌다. 놀라서 멍하니 서 있는 나를 보고, 엄마는 "괜찮아" 하시며 웃어 보였다. 나는 쏟아진 페인트를 걷어 내고 엄마는 남은 페인트로 묵묵히 대문을 마저 칠했다. 그리곤 곧바로 계단으로 향했다.내가 말했지만, 엄마는 어느새 붓을 들고 계단 난간을 매끈하게 칠하고 계셨다. "이거는 내가 해야 된다"라며 절대 양보하지 않으셨다. 붓질 하나하나에 정성이 가득했다. 나는 높은 벽 같은 엄마 손이 닿지 않는 곳만 맡았다.그런데 내가 칠한 곳은 왠지 모르게 얼룩덜룩하고 덕지덕지. 아무리 롤러로 문질러도 자국이 생기고, 흐르기도 하고, 색도 고르게 먹질 않았다. 그에 반해 엄마가 손댄 곳은 뭔가 다르다. 색이 곱게 입혀지고, 붓 자국도 정갈하다. "엄마는 확실히 잘하네"라고 했더니 "그럼, 이게 하루 이틀 한 솜씨가 아닌데"라고 하신다.아무리 나이가 들어도 손재주는 여전하시다. 아니, 오히려 나보다 훨씬 낫다. 어릴 적 우리 옷을 실로 직접 떠서 만들어 주던 손, 마당 울타리를 직접 손질하시던 그 손. 그 손은 여전히 야무지고, 섬세했다. 연세가 많아도 모든 면에서 나보다 우월하다. 위험한 계단을 칠하며 내려오는 엄마에게 내가 할 수 있는 건 그저 "엄마 파이팅, 조심해"라는 말 뿐이었다."너는 못한다"며 마루도 엄마가 맡았다. 엄마는 마루를 닦고 붓질을 하면서 "이 마루 참 오래됐다. 내가 예전에 직접 만든 건데"라고 말씀하셨다. 엄마 말에 순간 마루의 나무 결이 다르게 보였다. 맞다. 엄마는 오래전 손수 못질을 하며 뚝딱뚝딱 마루를 만들었다. 페인트 칠도 혼자 다 하셨고. 톱질할 때 내가 돕기는 했어도 손이 서투니 어설픈 도움이다. 엄마는 어설픈 도움이라도 있어 시작할 수 있었다고 말씀하셨다. 이번 집 수리도 내가 있어 시작할 수 있었다고 하신다.붓질하는 엄마의 손길. 나무에 새겨진 생활의 시간들. 기억 속에선 늘 반짝이던 마루였는데, 현실의 마루는 이렇게 낡고 상처도 많았다. 페인트로 그 상처를 가릴 순 없겠지만, 최소한 덧칠은 해주고 싶었을까. 엄마는 홈이 파인 측면 틈에 페인트를 계속 덧칠하면서 "잘 안 되네... 이렇게 자꾸 덧 칠해야 색이 제대로 입혀질 거야"라며 페인트 상태를 살핀다. 내가 하겠다고 했지만 엄마는 끝까지 붓을 놓지 않았다.사실 예전에도 이런 일은 엄마 혼자 다 하셨다. 마루도 직접 만들고, 대문도 혼자 칠했다. 고무장갑 끼고, 페인트 묻은 손으로 마당 여기저기를 뚜벅뚜벅 걸어 다니던 엄마의 모습이 지금도 기억난다. 그러다 가게에 손님 이 오면 손님도 맞고. 이제는 연세도 있고, 전처럼 몸이 따라주지 않는다고 했지만, 막상 시작하니 나보다 더 씩씩하고 야무지셨다.그렇게 마루 위를 여러 번 칠하고 또 칠했다. 그 말이 왜 그리 멋있게 들리던지. 엄마의 나이 든 손에는 여전히 시간이 쌓여 있었다. 그것은 단순히 기술이 아니라, 살아온 날들에서 빚어진 숙련된 삶의 흔적이었다. 지나가며 구경하던 이웃들이 한 마디씩 한다.그렇게 우리는 며칠에 걸쳐 계단, 대문, 마루, 외벽까지 페인트칠을 마쳤다. 그리고 매일 아침 새벽같이 일어나 붓을 들고, 곳곳에 색을 입혔다. 대문은 말끔한 파랑으로, 마루는 따뜻한 나무색으로, 계단은 정돈된 회색으로 외벽은 흰색으로 다시 태어났다. 말끔하게 변한 모습을 보니 괜히 뿌듯했다. 엄마는 "이제 속이 후련하다"라고 하셨다.모든 작업을 마친 그날 저녁 우리는 치킨 한 마리를 시켰다. 사실 나는 채식만 해온 사람이다. 건강 때문이기도 하고, 나름의 철학도 있어서 몇 년째 고기를 멀리해 왔다. 그런데 이상하게, 그날은 먹지 않을 이유가 떠오르지 않았다. 오랜만이라 그런가, 아니면 엄마랑 함께한 고된 일정 때문이었을까. 유난히 맛있었다. 입안 가득 기름진 풍미보다, 마음속 허기가 채워지는 기분이었다. "치킨 맛있다"를 연신 말하는 나를 엄마가 의아하게 본다.엄마의 말에 웃음이 터졌다. 맞다. 작은 것이지만 확실한 행복. 그건 비싼 여행지나 고급 식당에서만 느낄 수 있는 게 아니었다. 엄마와 땀 흘리며 칠한 페인트의 흔적 속에도, 그 진한 행복이 스며 있었다. 오랜만에 먹는 치킨도 그날따라 정말 맛있었다.내가 "도시에서는 이런 치킨 없어, 진짜 이 맛은 여기만 있어"라고 사뭇 진지하게 말하며 부지런히 먹는데 어느 순간 엄마가 치킨을 향한 손을 멈추셨다. 아직 닭다리 같은 조각을 많이 남겨둔 채 말이다. 엄마가 이제 소식 하시는구나 생각하고 그렇게 남은 치킨을 나 혼자 더 먹다가 도저히 다 먹지 못해, 남긴 채 치웠다.나중에 엄마가 그걸 보고 "그거, 너 다 먹으라고 한 건데"라고 하신다. 순간, 나는 엄마의 마음을 헤아리기엔 아직 멀었음을 문득 깨닫는다. 그리고 내가 있는 동안 우리는 삼겹살을 두 번이나 구웠다. 평소 먹지 않는 것들이었지만 그때는 모든 것이 좋았다.이번 여름, 엄마가 올봄부터 그렇게 하고 싶었던 집 수리를 결국 우리 손으로 해냈다. 엄마와 함께한 시간들은 고쳐진 집만이 아니었다. 오래된 기억과, 소박한 사랑, 잠시 허용한 예외, 그리고 잊지 못할 여름 한때가 남았다. 솔직히 나는 힘들어서 많이 못했지만 엄마는 그 모든 공간을 말없이 꿋꿋하게, 손수 칠하셨다. 문을 열고 들어설 때마다 나는 안다. 이 집이 아직 살아 있는 건, 엄마의 손길 덕분이라는 걸.돌아가는 날, 대문을 닫으며 한 번 더 쳐다봤다. 햇살을 받은 파란 대문이 눈부셨다. 나보다 엄마의 손길이 더 많이 닿은 공간에서 함께 땀 흘리고, 웃고, 붓질한 그 시간들이 오래도록 마음에 남을 것 같다. 엄마와 함께한 페인트칠, 그 시간은 단순한 집 수리가 아니라 여름 속에 새겨 넣은 우리 모녀의 진한 기록이었다.더 오래 머물고 싶었다. 더 자주 와야겠다는 생각도 들었다. 값싼 페인트로 입힌 색은 어쩌면 올여름 가장 소중한 색이었는지도 모른다. 붓자국 사이사이 엄마의 시간이, 우리의 추억이 고스란히 스며 있으니까. 그리고 집은 그냥 있는 게 아니다. 누군가의 손길이, 마음이 있어야 살아남는다. 우리 시골집은 그렇게, 오늘도 엄마의 손끝에서 살아가고 있다.