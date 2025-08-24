경기신보 "공공기관으로서 책임 다할 것"... 가평군 수해 피해 현장서 구슬땀

큰사진보기 ▲경기신용보증재단 시석중 이사장 등 임직원 25명이 수해 피해 지역인 경기 가평군에서 수해 복구를 위한 자원봉사 활동을 진행했다. ⓒ 경기신용보증재단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경기신용보증재단 시석중 이사장 등 임직원 25명이 수해 피해 지역인 경기 가평군에서 수해 복구를 위한 자원봉사 활동을 진행했다. ⓒ 경기신용보증재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기신용보증재단 시석중 이사장 등 임직원 25명이 수해 피해 지역인 경기 가평군에서 수해 복구를 위한 자원봉사 활동을 진행했다. ⓒ 경기신용보증재단 관련사진보기

경기신용보증재단(이사장 시석중, 이하 경기신보)이 수해 피해 지역인 경기 가평군의 재건과 지역사회 회복을 위해 수해 복구 자원봉사와 성금 기부를 진행했다.24일 경기신보에 따르면, 시석중 이사장을 비롯한 임직원 등 총 25명은 경기도자원봉사센터, 가평군자원봉사센터와 협업해 지난 8일과 22일 두 차례에 걸쳐 수해 복구를 위한 자원봉사 활동을 진행됐다.수해 복구 활동에 나선 임직원들은 가평군 청평면 수해 피해 농가에서 침수와 토사로 훼손된 시설을 정비하고, 토사 제거 등 복구 작업에 힘을 보탰다.경기신보는 또 지난 22일 가평군 수해 복구와 피해 주민 지원을 위해 사회복지공동모금회 경기도지회에 500만 원의 성금도 전달했다. 해당 기부금은 재단 임직원들이 월급에서 끝전 공제 방식으로, 자발적으로 모은 금액이다.경기신보는 공공기관으로서 사회적 책임을 다하며 앞으로도 재난 극복과 지역경제 회복을 위한 사회공헌 활동을 지속해서 추진할 계획이다.시석중 이사장은 "예상치 못한 폭우로 삶의 터전을 잃은 가평군민들께 작은 위로와 힘이 되기를 바라는 마음으로 임직원들과 함께 현장을 찾았다"라면서 "직원들이 자발적으로 나선 봉사와 기부 활동이 지역사회 회복에 보탬이 되길 바라며, 경기신보도 공공기관으로서 도민과 함께 어려움을 극복해 나가겠다"라고 말했다.한편, 경기신보는 지난 수해로 피해를 본 기업을 대상으로 경기도와 함께 '재해 피해 특별경영 자금'을 지원하고 있다. 자금 지원을 원하는 기업은 지자체로부터 '재해중소기업 확인증' 또는 '피해사실확인서'를 발급받으면 된다.융자 한도는 중소기업 최대 5억 원, 소상공인 최대 5천만 원이며, 융자 기간은 4년(1년 거치, 3년 균등분할 상환)이다. 특히, 경기도가 이차보전을 지원해 은행 금리보다 중소기업은 1.5%p, 소상공인은 2.0%p 낮게 이용할 수 있다. 자세한 사항은 경기신보 고객센터(☎1577-5900)로 문의하면 된다.