"성심원 수해 소식에 안타까워 발 동동 굴렀는데..."

지난 7월 16일~19일, 산청군에는 800㎜(누적 강수량) 폭우가 쏟아져 14명이 목숨을 잃었고 1명은 아직도 행방을 모릅니다. 물 폭탄이 산청 지역을 휩쓸고 간 날, 지리산 웅석봉 자락에 안겨있던 성심원도 엄청난 수해를 벗어날 수 없었습니다. 오히려 인명 피해가 없는 게 다행이라 여길 정도였습니다. 성심원이 다시 '희망과 위로 그리고 감사를 위한 시간'을 함께하고자 지난 23일 서울 정동 프란치스코 회관에서 '수해 복구' 위한 미사·음악회를 열었습니다.산청 성심원에서 서울로 가는 버스에는 발달장애인 자립 체험 홈에서 수해를 입어 요양원으로 돌아간 김 헬레나를 비롯한 발달장애인 3명과 한센 어르신 8명 등 모두 34명이 몸을 실었습니다. 서울 가는 관광버스는 박영순 리드비나가 후원했습니다. 봉사자로 성심원에 들어왔다가 직원으로 정년 퇴임한 뒤 다시금 봉사자로 성심원 가장 낮은 이웃들과 더불어 살아가는 박 리드비나 역시 이번에 자신의 숙소가 수해를 입었습니다. 수해 피해 복구 성금으로 받은 100만 원을 오히려 자신보다 어려운 이들을 위해 쓰기 위해 후원했다고 합니다.버스 안에서 엄삼용 알로이시오 원장 수사는 "성심원 뒷산 8개가 산사태로 무너져 내려 안전을 위해 토목공사가 병행되어야 하는데 복구 비용만 10억 원 이상으로 생존권이 달린 문제"라며 "언제 있을지 모를 정부의 지원만 기다릴게 아니라 사회에 직접 나가 도움의 손길을 청하자"라고 당부했습니다.얼마 전 성심인애원 발달장애인 중에서 3명이 시설이라는 울타리를 나와 사회로 나갈 준비를 하며 옛 가정사 건물에 자립체험홈을 꾸렸습니다. 이들과 함께 희망에 부풀며 성심원 내 화덕피자 전문 <나루터 카페>에서 직업 체험하던 발달장애인 김헬레나씨의 꿈마저 빗줄기와 함께 사라졌습니다. 쏟아져 들어온 흙더미로 건물 뼈대만 겨우 남은 상태입니다.19일, 그날 아침도 김헬레나는 여느 때와 다름없이 동료 발달장애인과 이들을 돕는 사회복지사와 함께 마늘을 까며 돼지두루치기 요리하던 중이었습니다. 산에서 흙더미가 밀려와 건물 밖에 세워둔 승용차를 덮칠 때 부랴부랴 몸만 빠져나왔습니다. 졸지에 수해를 입어 체험 홈에서 생활하던 헬레나씨를 포함한 3명은 다시 요양원으로 돌아갔습니다. 집 안까지 흙더미가 밀고 들어온 처참한 광경에 다들 입을 다물지 못했습니다. 산사태의 위험이 사라지지 않아 그들은 기약 없이 시설에서 생활하고 있습니다.김헬레나씨는 지금도 그곳을 잊지 못해 어눌한 말로 "집으로 가고 싶어요"라고 동료 같은 사회복지사에게 말하기도 합니다.드디어 서울 덕수궁 뒤편에 자리한 프란치스코회관에 도착했습니다. 회관 입구에는 프란치스코 동상이 낮은 자세로 우리를 반깁니다. 이탈리아 아시시의 부유한 집안에서 태어난 프란치스코 성인은 방탕한 생활을 하다 한센인을 만나 회개하고 수도자가 되었습니다. 회관 내 구내식당에서 점심을 마치고 일부는 행사장 준비로 남고 주위 서울 구경을 다녀오기도 했습니다.회관 근처에 있는 정동극장 앞에 있는 조형물 속 "반가워! 잘 지냈니?"라는 글귀가 두 눈에 들어옵니다. "보고 싶어" 오늘 행사장을 찾은 우리의 마음을 드러내는 듯합니다.프란치스코 교육회관 1층 성심원 수해 현장의 사진과 모금함 등이 찾는 이들을 맞이했습니다. 피해 현장 사진 앞에 서는 이들은 "어째…." 짧지만, 긴 탄식을 곧잘 흘려보냅니다.미라회 회원 모집도 함께 있었습니다. 성심원 설립 초기에는 해외 원조에 많이 의존했습니다. 외국인들도 돕는데 우리 동포를 우리가 돕자는 김기수 베드로를 비롯한 3명이 미라 회를 결성해 현재까지 성심원을 후원하며 소중한 인연을 함께하고 있습니다.이날 행사에는 성심원에서 함께했던 인연을 떠올리며 인천에서 온 이도 있고 2017년 방송된 KBS1 <세 번의 만남>에서 1979년 처음 한국 땅을 밟은 이후 지금까지 성심원에서 생활하고 있는 유의배 알로이시오 신부의 방송을 보고 온 이도 있습니다. 안철수 국회의원 부부도 잠시 다녀가기도 했습니다.오후 4시, 본격적으로 행사 시작을 알리는 종이 울렸습니다. 잠시 성당은 조명이 꺼지고 어둠이 깔렸습니다. 제단에 희미하게 성심원 대성당이 비칩니다. 이어서 종소리가 울립니다. 종소리가 물결의 파장처럼 퍼져갑니다. 잠시의 삶의 무게를 내려놓으라는 듯 우리를 위로합니다.종소리에 이어 임시 제방을 만들어 가까스로 더 큰 피해를 막았던 성심원의 폭우 피해 영상이 우리의 눈을 꽉 붙잡습니다. 모두가 침묵 속에 힘겨운 과정을 이겨내는 성심원을 응원합니다.엄 원장은 "지난 산청 산불 때 산불 이재민 대피소였던 성심원이 이제는 수해 피해지가 되었다"라며 "오늘 여러분과 함께하는 아름다운 음악으로 조금이나마 위로가 되고 용기가 되어 다시 일어서는 힘이 되었으면"하고 바랐습니다.이어 김성래 시를로 경로회장은 "하느님의 동산으로 만들어주셨던 성심원을 한 번 더 도와달라"고 부탁했습니다.8월 1일 국회의원회관에서 '잇따른 산사태 이대로 괜찮은가?'를 주제로 긴급 좌담회를 개최했던 조국혁신당 차규근 의원이 참석해 "피해 복구도 중요하지만, 해마다 반복되는 산사태의 원인이 무엇인지 철저하게 파악해서 재발하지 않도록 해야 한다"라며 특히 "산에 사람의 손길이 가해진 논밭과 임도 주위에는 산사태에 피신할 시간을 벌기 위해서라도 콘크리트 철근으로 2m의 방어벽을 만들어야 한다"라고 강조했습니다.미사에 앞서 엄 원장의 "산청" 구호에 맞춰 참가자들은 "화이팅!"이라는 말로 화답했습니다.미사에서 유의배 신부는 "사랑과 나눔의 기적을 말이 아닌 행동으로 실천하자"라고 말씀하셨습니다."그리스도 나의 구세주 참된 삶을 보여 주셨네~" 미사가 끝나고 대구교구 남성합창단의 <내 발을 씻기신 예수>를 시작으로 선율이 성당에 메아리쳤습니다."온 세상 꽃밭 되는 그것 아니겠느냐?"성종언 베이스는 조동화 시인의 <나 하나 꽃 되어>를 부르며 순식간에 여기를 꽃 천지로 만들었습니다. 이어서 혼성합창단 데꼬르가 <내 마음에 드는 아들> 등을 들려주었습니다.대구 가톨릭 남성합창단과 데꼬르 합창단이 하모니를 맞춰 노래를 우리에게 선사하기도 했습니다. 졸지에 연합 합창단이 만들어졌습니다. 이들은 마지막으로 유의배 신부께 청했습니다. 손사래를 치며 마다하는 유 신부 주위에서 거듭 박수로 요청했습니다."타향살이 몇 해던가 손꼽아 헤어보니~" 유신부의 애창곡 "타향살이"가 마이크를 타고 우리 곁에 전해옵니다. 성당 안 모두가 함께 부릅니다. 성당이 즐겁게 울립니다.공연이 막을 내리고 다 함께 회관 2층 연회장에서 묵밥으로 저녁을 들었습니다. 밥을 나눈 우리는 음식과 시간뿐 아니라 우리의 꿈도, 희망도 함께 나누었습니다.올해 봄에 처음으로 성심원을 찾았던 민선미씨(충북 청주)는 "고즈넉하고 아름다웠던 성심원의 수해 소식에 안타까워 발을 동동 굴렀다"라며 "기후 위기나 팬데믹은 가장 취약한 사람들을 먼저 덮치겠지만 우리는 서로 이어져 있다"라고 용기를 전하기도 했습니다.자정이 가까울 무렵 우리는 보금자리 <산청 성심원>으로 돌아왔습니다. 아직 수해의 생채기가 곳곳에 남아 있지만 서로를 보듬고 힘이 되었던 은인들을 초청해 고마움을 전한 밤이 깊어져 갑니다.