김문수 아니면 장동혁... 국힘 현실에 보수언론도 탄식만

23일 <조선일보>는 "민심과 반대 방향으로 달리는 국민의힘 전대"라는 제목의 사설에서 "이번 전대는 당 소속 대통령의 탄핵과 대선 패배로 치러진 것이다. 국힘이 선거에서 진 것은 윤석열 전 대통령의 계엄과 탄핵이 결정적인 원인"이라며 대선 패배의 원인으로 윤석열로 지목했다.

<중앙일보>는 최근 국민의힘의 지지율 반등은 국민의힘이 잘해서가 아니라 여권의 실책에서 비롯한 것일 뿐이라며 "윤석열 부부와 단호하게 절연하고, 전당대회를 거치며 더욱 깊어진 계파간 갈등의 골을 메우는 데 전력해야 한다"고 주문했다.

최근 들어 윤석열과 국민의힘에 쓴소리를 아끼지 않는 <동아일보>는 "누가 돼도 '반탄' 대표… 자꾸 퇴행의 늪으로 빠져드는 국힘"이라는 제목의 사설에서 "대선 패배 이후 석 달이 다 되도록 '탄핵의 강'을 건너기는커녕 퇴행의 늪으로 빠져들고 있는 국민의힘의 현주소"라고 직격했다.

국민의힘 제6차 전당대회 당대표 선출 결선에 윤석열 탄핵에 반대하고 위헌계엄을 옹호하는데 앞장선 김문수·장동혁 후보가 올랐다. 이처럼 반탄 후보 두 명이 당대표 후보에 올라가는 것이 확정되자 '조중동' 등 보수 언론들도 날 선 비판에 나섰다.23일 <조선일보>는 "민심과 반대 방향으로 달리는 국민의힘 전대"라는 제목의 사설에서 "이번 전대는 당 소속 대통령의 탄핵과 대선 패배로 치러진 것이다. 국힘이 선거에서 진 것은 윤석열 전 대통령의 계엄과 탄핵이 결정적인 원인"이라며 대선 패배의 원인으로 윤석열로 지목했다.이어 "대선 패배를 추스르기 위해 열린 전당대회는 윤 전 대통령과 선을 긋고 당을 쇄신해 국민의 신뢰를 다시 얻기 위해 경쟁하는 무대가 돼야 했다. 그것이 국민의 마음을 얻어 후일을 도모하는 수권 정당의 자세"라면서 "그런데 국민의 힘 전대는 초반부터 탄핵 반대파의 압도적 우세 속에 진행됐다"고 설명했다.국민의힘 전당대회에서 난동을 피운 전한길씨도 언급했다. 사설은 "찬탄 후보는 전씨 제명을 요구했지만 솜방망이 징계에 그쳤다. 반탄 후보는 '윤 어게인' 세력의 표를 보고 그의 눈치를 살폈다"며 "정치 유튜버 1명에게 휘둘리는 국힘을 보고 고개를 가로젓는 국민이 적지 않았다"라고 비판했다.또한 "일반 국민 60%가 윤 전 대통령 탄핵에 찬성했다. 그런데 이날 '반탄파' 후보 2명이 얻은 득표율은 무조건 50%를 넘게 된다. 국힘은 국민 여론의 반대편에 서는 정치 집단이 됐다"면서 국민의힘이 일반 국민의 민심과 괴리된 집단으로 전락했다고 힐난하면서 "국힘은 소속 대통령이 탄핵돼도, 대선에서 참패해도 바뀐 게 없다"고 탄식했다.<중앙일보> 역시 국민의힘 비판에 가세했다. 23일 "'윤 어게인' 후보끼리 맞붙게 된 국민의힘 결선"이라는 제목의 사설은 이번 전당대회가 "야당으로 전락한 국민의힘의 운명을 판가름할 기로"였다며 김문수·장동혁 후보의 결선 진출을 두고 "상식과 동떨어진 '그들만의 리그'에 갇혀있는 한계를 확인시켰다"고 지적했다.사설은 "20일간 이어진 전당대회 과정은 몇 달 전까지 집권당이었던 107석 공당의 수준이 이것밖에 안 되냐는 탄식을 자아낼 정도"였다고 개탄하면서 역대 국민의힘 전당대회 중 최저 투표율을 기록한 까닭은 "이전투구 그 자체인 진흙탕 전당대회에 중도파 당원들이 등을 돌린 탓"이라고 봤다.이어 최근 국민의힘의 지지율 반등은 국민의힘이 잘해서가 아니라 여권의 실책에서 비롯한 것일 뿐이라며 "윤석열 부부와 단호하게 절연하고, 전당대회를 거치며 더욱 깊어진 계파간 갈등의 골을 메우는 데 전력해야 한다"고 주문했다.최근 들어 윤석열과 국민의힘에 쓴소리를 아끼지 않는 <동아일보>는 "누가 돼도 '반탄' 대표… 자꾸 퇴행의 늪으로 빠져드는 국힘"이라는 제목의 사설에서 "대선 패배 이후 석 달이 다 되도록 '탄핵의 강'을 건너기는커녕 퇴행의 늪으로 빠져들고 있는 국민의힘의 현주소"라고 직격했다.사설은 김 후보와 장 후보를 향해 "'계엄이 민주주의에 헤아릴 수 없는 해악을 끼쳤다'는 헌법재판소의 파면 결정을 정면으로 거스르고 민심과 담을 쌓으며 반탄 진영이 제1야당의 대표 자리를 예약한 것"이라고 비판하면서 "국민의힘에 털끝만 한 변화의 가능성이라도 있는지 묻게 된다"라고 꼬집었다.이어 "그간 국민의힘이 보여 온 행태를 보면 이번 결과는 사실 예견된 일"이라며 "시대착오적 계엄 이후에도 '반탄' 주장이 횡행했고 대선 패배 뒤에는 친윤 세력이 지도부를 장악했다. 탄핵 반대 당론 무효화, 윤 전 대통령 전횡에 대한 사과와 절연의 당헌·당규 포함, 친윤 핵심들에 대한 인적 청산까지 계엄의 망령에서 벗어나기 위한 그 어떤 쇄신안 하나 받아들이지 않았다"면서 탄핵 이후 국민의힘의 행보 전반이 반탄 세력에 힘을 실어줬다고 평했다.사설은 "제1야당이 법치와 민주주의를 부정하는 반탄당을 자처하는 한 그 어떤 정부·여당 견제도 국민의 공감을 얻기 힘들다"라면서 "오히려 매서운 심판의 칼날이 국민의힘을 향할 수밖에 없을 것"이라며 국민의힘이 지금과 같이 탄핵 반대를 강조한다면 향후 선거에서도 패배할 것이라고 진단했다.