"북한에서 많이 해봐서..." 탈북민 비상한 솜씨에 깜짝

"실바느질은 어렸을 때 어머니에게 배우고 처음 가죽공예를 했는데 생각보다 어렵네요. "

초등학교 4학년 아이와 함께 미니가죽가방 만들기 체험에 참가한 엄마가 소감을 말했다. "딸이 나보다 더 빨리 적응하고 꿰매니 신기하고 함께 온 보람을 느낀다 "라고 덧붙였다.23일 서울 강서구 통일부 남북통합문화센터 3층 미술실, 미니가죽가방 만들기 ' 하루공방' 프로그램에 20명의 남북한 주민이 모였다. 하루공방은 취미 애호가와 전문인들이 아닌 남북 주민들이 전문가의 지도를 받아 미술이나 공예 등 다양한 예술작품을 만들며 소통하는 시간이다.하루공방을 주관하는 센터 남북주민교류팀 이승민 팀장은 "한국행정학회의 위탁으로 진행하는 이 프로그램은 남북주민이 이질감을 해소하고 서로 공감대를 갖는 시간으로 20명 참여자 중 반이 탈북민이다"라고 설명했다.5명이 한 조가 돼 4개 테이블에서 머리를 맞댄 참가자들은 김경화 가죽공예 전문가의 안내와 시범에 따라 한 땀 한 땀 가죽 꿰기에 여념이 없었다. 손바닥보다 작은 소가죽 가장자리를 실로 꿰맨 후 뒤집으면 미니가죽가방이 완성되는 것이다.말이 쉽지 작업은 결코 만만치 않았다. 필자도 체험에 직접 참여했는데 노안 탓 인지 실을 바늘귀에 넣는 것조차 힘들었다. 가죽공예에 사용하는 실은 천연실이 아니라 '비니모'라는 전용실로 실두께는 얇지만 질기고 강하다.바느질 작업은 방심하다간 찔리는 위험이 따르지만 가죽의 속성을 이해하고 다루는 솜씨가 늘면서 고급 취미생활로 이어지는 경우가 많다고 한다. 요즈음 뜨개질과 바느질이 '레트로'로 다시금 유행하는 조짐도 있다.실제 가죽공예 시범에 나선 한 보조 진행자는 "6~7년간 현장체험을 통해 부업에 나서고 있다"면서 "이번 체험이 취미나 전통문화를 살리는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.전문가의 설명을 들으니 가죽공예는 정말 고통과 인내의 작업이었다. 필자 또한 바느질을 처음 하면서 여러 번 찔리고 피가 나기도 했지만 바느질의 성취감은 의외로 뿌듯했다.탈북민들이 모인 한 테이블에서는 손재주가 비상했다. 작업의 집중력이 높아 다른 데이블보다 빨리 완성하는 사람이 많았다. 40대의 한 탈북민은 "북에서 손바느질을 많이 해서 그런지 가죽공예도 쉽게 할 수 있는 것 같다"고 말했다.하루공방 프로그램이 만약 바느질 솜씨 남북 경연대회였다면 탈북민들이 단연 우승했을 정도로 이들의 손놀림은 능숙했다.자녀와 함께 작업한 엄마는 "공예에 몰두하다 보니 막상 탈북민들과 대화를 많이 못해 아쉽지만 헤어질 때 다른 프로그램에서 또다시 보기로 약속했다 "고 말했다.필자는 결국 두 시간 동안 가장 꼴찌로 미니가방을 만들었다. 가방끈에 '키링'을 다니 아름다운 패션소품이 탄생했다. 작아서 앙증맞았다. 옆에서 함께 작업한 동료와 기념으로 미니가방을 두고 사진을 촬영했다.행사를 주관하는 남북주민교류팀은 하루공방 프로그램을 통해 남북주민들이 서로 소통하는 시간을 점차 늘리고 있다. 일례로 공방을 마치고 서로의 작품에 대해 느낌을 말하고 평가하는 식이다. 나아가 이들의 자조모임도 지원하는 방식을 검토하고 있다.이 팀장은 "하루공방 외에도 한국행정학회는 남북통합문화센터에서 남북한직업 토크콘서트 '남북더보기'와 남북주민이 생애사를 나누는 '남북생애나눔대화' 프로그램도 진행하고 있는데 이 모두 남북한 주민들이 함께 소통하는 프로그램으로 누구나 참여할 수 있다"고 말했다.다음 하루공방 프로그램은 내달 27일 남북통합문화센터 '자원봉사의 날'에 맞춰 진행될 예정이다. 이날 선보일 구체적인 공방 소재는 아직 결정되지 않았지만 평소 참여자를 미리 선발하는 방식이 아니라 당일 누구나 현장에서 직접 참여할 수 있도록 할 것이라고 한다.