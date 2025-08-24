대통령실 "한일관계 선순환, 과거사에도 성과 내도록 노력할 것"

대통령실은 이번 한일정상회담이 "한일 관계를 선순환으로 가지고 가는데 큰 기여를 했다"고 평가하고 "선순환이 성과를 내도록 노력하겠다"고 말했다.
이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리는 전날인 23일 오후 소인수회담, 확대회담을 합쳐 예정된 시간을 훌쩍 넘긴 2시간동안 정상회담을 가졌다.
위 실장은 이번 공동선언문에 일본측의 '통절한 반성이나 사죄' 등 언급이 없었던 것에 대해 "이번은 준비기간이 짧았고 셔틀외교 복원에 주안점을 뒀기 때문에"이라며 "과거 문제에 대해 많은 논의는 했지만 처음부터 심도있는 합의 도출을 추구한 것은 아니다"고 설명했다.
위 실장은 이어 "협의 과정에서는 충분히 논의했으나 발표문에는 일본이 종래 취해오던 노선을 반영한 정도"라며 "중요한 것은 두 정상이 과거 문제도 많이 논의했다는 것"이라고 말했다.
그러면서 "(양 정상의) 논의의 주안점은 이 문제를 과연 어떻게 어드레스(접근) 해야 하느냐, 어떻게 풀어가는 게 좋으냐는 철학적 접근"이었다며 "이 대통령은 어떻게 해야 현재와 미래 협력에 도움이 될 것인가 입장을 개진했고 이시바 총리도 진솔한 반응을 보였다"고 말했다.
"이번 정상회담, 한일관계 선순환으로 가는데 큰 기여"
위 실장은 이번 회담이 곧 이어질 한미정상회담에도 좋은 레버리지(지렛대)로 작용할 것이라고 보느냐는 질문에 "한일이 과거 현안에도 불구하고 좋은 협력을 향해 나아간다는 것은 큰 틀에서 긍정적"이라고 말했다.
그러면서 "일본측은 협상이 잘 됐다고 하는데 우리는 어떻게 평가해야 하냐고 (기자들이) 고민하는 것 같다"며 "우리 접근 방식은 일본에 도움이 되고 한국에 도움이 되고, 미국에 도움이 되는 방향이기 때문에, 일본에 잘된 게 한국에 잘 된 것이고 그런 공간이 많다"고 말했다.
또한 "물론 양국간 현안들이 좀 있긴 하지만, 잘 됐다는 분위기를 먼저 추동함으로써 그런 선순환의 에너지로 잘 접근해보겠다는 것이기 때문에 모두에게 윈윈"이라고 덧붙였다.
위 실장은 또 이 대통령 임기내 일본의 전향적 자세를 이끌어낼 것을 기대하고 있냐는 질문에는 "일본의 반응을 어디까지 견인할 수 있을지 아직 확실치 않지만, 이번 정상회담은 한일관계를 선순환으로 가지고 가는데 큰 기여를 했다고 생각한다. 큰 기대를 가지고 있다"고 말했다.
그러면서 "바로 가시적 성과로 이어지는 것은 쉽지 않고, 일본 사회의 전반적 분위기와 흐름, 한국 사회의 사고방식의 추세도 있을 것"이라며 "그걸 감안하면서 선순환이 성과를 내도록 노력하겠다"고 말했다.
(*자세한 기사 이어집니다.)