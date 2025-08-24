대통령실 "한일관계 선순환, 과거사에도 성과 내도록 노력할 것"

큰사진보기 ▲1박2일 일정으로 일본을 방문한 이재명 대통령이 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상 소인수회담을 하며 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 24일 일본 도쿄의 한국프레스센터가 마련된 호텔에서 이재명 대통령의 일본 방문 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대통령실은 이번 한일정상회담이 "한일 관계를 선순환으로 가지고 가는데 큰 기여를 했다"고 평가하고 "선순환이 성과를 내도록 노력하겠다"고 말했다.이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리는 전날인 23일 오후 소인수회담, 확대회담을 합쳐 예정된 시간을 훌쩍 넘긴 2시간동안 정상회담을 가졌다.위 실장은 이번 공동선언문에 일본측의 '통절한 반성이나 사죄' 등 언급이 없었던 것에 대해 "이번은 준비기간이 짧았고 셔틀외교 복원에 주안점을 뒀기 때문에"이라며 "과거 문제에 대해 많은 논의는 했지만 처음부터 심도있는 합의 도출을 추구한 것은 아니다"고 설명했다.위 실장은 이어 "협의 과정에서는 충분히 논의했으나 발표문에는 일본이 종래 취해오던 노선을 반영한 정도"라며 "중요한 것은 두 정상이 과거 문제도 많이 논의했다는 것"이라고 말했다.그러면서 "(양 정상의) 논의의 주안점은 이 문제를 과연 어떻게 어드레스(접근) 해야 하느냐, 어떻게 풀어가는 게 좋으냐는 철학적 접근"이었다며 "이 대통령은 어떻게 해야 현재와 미래 협력에 도움이 될 것인가 입장을 개진했고 이시바 총리도 진솔한 반응을 보였다"고 말했다.위 실장은 이번 회담이 곧 이어질 한미정상회담에도 좋은 레버리지(지렛대)로 작용할 것이라고 보느냐는 질문에 "한일이 과거 현안에도 불구하고 좋은 협력을 향해 나아간다는 것은 큰 틀에서 긍정적"이라고 말했다.그러면서 "일본측은 협상이 잘 됐다고 하는데 우리는 어떻게 평가해야 하냐고 (기자들이) 고민하는 것 같다"며 "우리 접근 방식은 일본에 도움이 되고 한국에 도움이 되고, 미국에 도움이 되는 방향이기 때문에, 일본에 잘된 게 한국에 잘 된 것이고 그런 공간이 많다"고 말했다.또한 "물론 양국간 현안들이 좀 있긴 하지만, 잘 됐다는 분위기를 먼저 추동함으로써 그런 선순환의 에너지로 잘 접근해보겠다는 것이기 때문에 모두에게 윈윈"이라고 덧붙였다.위 실장은 또 이 대통령 임기내 일본의 전향적 자세를 이끌어낼 것을 기대하고 있냐는 질문에는 "일본의 반응을 어디까지 견인할 수 있을지 아직 확실치 않지만, 이번 정상회담은 한일관계를 선순환으로 가지고 가는데 큰 기여를 했다고 생각한다. 큰 기대를 가지고 있다"고 말했다.그러면서 "바로 가시적 성과로 이어지는 것은 쉽지 않고, 일본 사회의 전반적 분위기와 흐름, 한국 사회의 사고방식의 추세도 있을 것"이라며 "그걸 감안하면서 선순환이 성과를 내도록 노력하겠다"고 말했다.(*자세한 기사 이어집니다.)