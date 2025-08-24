[합천] 수해복구에 어르신들도 쌈지돈 털어 응원

큰사진보기 ▲합천군 대양면 경로당 어르신들이 260만원의 수해복구 성금을 기탁했다. ⓒ 합천군청 관련사진보기

7월 16~19일 집중호우로 경남 합천지역 곳곳에서 큰 피해가 발생한 가운데, 경로당 어르신들이 쌈지돈을 털어 수해복구 성금으로 내놓았다.합천군은 합천군노인회지회 대양면노인회분회(분회장 나석규)가 지난 21일 대양면사무소을 방문해 박수영 면장하테 십시일반으로 모은 수해복구비 성금 260만원을 지정 기탁했다고 밝혔다.기탁식에는 나석규 분회장과 신경자‧성종태 합천군의원, 엄정숙 덕정경로당 회장, 문인도 양산경로당 회장, 송원각 이곡경로당 회장, 주상환 무곡경로당 회장, 장만기 신거노인회장, 조동지 오산경로당 회장, 정도석 안금중촌경로당 회장, 조창발 대양면분회 사무국장, 이강락 양산배미동경로당 총무 등이 함께 했다.이번 성금은 나석규 분회장, 조창발 사무국장과 28개 경로당을 비롯해 대양면분회 회원들의 뜻을 함께 해 마련한 것이다.그동안 대양면에서는 수해 복구비 기탁이 줄을 이었다. 윤재호 안금리 이장이 200만원을 내놓은데 이어 김용환 재부산대양면향우회‧대양초등학교총동창회 회장 외 동문들이 860만원, 창원에 사는 향우이면서 부부인 심청섭 청광정밀 대표이사와 조남연 청광테크 이사가 1000만원을 기탁했다.또 고 정태화 전 재구합천군향우회장의 아들인 정연수(김앤장 변호사)‧정연옥(아진피앤피 사장) 형제가 1000만원, 재대구 합천군향우회 정윤화 승원비닐 대표가 200만원을 보태기도 했다.나석규 분회장은 "큰돈은 아니지만 수해 피해가 큰 주민들에게 조금이나마 도움이 되길 바라는 마음으로 회원들이 십시일반으로 정성을 모았다"라고 말했다.박수영 면장은 "어려운 농촌 상황 속에서도 서로를 위하는 따뜻한 마음을 보여주신 경로당 어르신들께 깊이 감사드린다"고 말했다.이번 성금은 합천군 수해피해지역 복구와 이재민 지원에 사용될 예정이다.