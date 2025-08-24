노란봉투법 통과, 정의당 서산태안위 '환영'

노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안, 일명 '노란봉투법'이 우여곡절 끝에 국회 본회를 통과했다.
24일 국회는 국민의힘 의원들이 대부분 불참한 가운데, 여당인 더불어민주당 주도로 일명 '노란봉투법' 표결에서 재석 186인 중 찬성 183인, 반대 3인으로 가결했다.
반대 3인은 이주영·이준석·천하람 등 개혁신당 의원이다.
국민의힘은 지난 23일, 노란봉투법이 국회에 상정되자 무제한 토론으로 반대 의사를 분명히 했으나, 민주당은 무제한 토론 종결 동의안을 제출해 24일 오전 토론을 종결하고 표결에 돌입했다.
앞서 노란봉투법 윤석열 정부 당시 수차례 국회를 통과했으나 윤 전 대통령과 대통령 권한대행의 거부권 행사와 재의결로 폐기된 바 있다(관련기사: [서산] 노란봉투법 공포 촉구, '윤 대통령의 거부권을 거부한다"
https://omn.kr/26kfb).
노란봉투법은 노동자에 대한 사측의 법적 책임 강화와 파업 노동자에 대한 과도한 손해배상을 청구하지 못하도록 하는 것을 주요 골자로 하고 있다.
윤석열 정부 당시 거부권 행사에 대해 반발했던 서산 지역 야당들은 이번 노란봉투법 통과에 일제히 환영했다.
정의당 서산태안위원회 신현웅 위원장은 24일 기자와 통화에서 "노란봉투법 통과로 너무도 기울어져 있던 노사관계가 조금은 나아질 것으로 본다"면서 "미흡한 부분은 앞으로 노동자들의 투쟁과 시민들의 연대로 개정해 나가야 할것"이라며 환영했다. 그러면서 "정의당은 지난 10년간 노란봉투법 개정에 사활을 걸고 임했다"며 "앞으로도 노동이 당당한 나라를 만드는 데 최선을 다할 것"이라고 약속했다.
진보당 서산태안위원회도 김재연 상임대표의 발언을 인용해 "참 오래 기다렸다. 늦었지만, 또 여전히 부족하지만, 우리 사회 노동기본권이 한걸음 전진하는 소중한 계기가 되기를 바란다"며 "진보당은 모든 노동자의 권리를 위해 더 힘껏 나아가겠다"고 강조했다.
이런 가운데 한 정의당 당원은 국민의힘 무제한 토론에 대해 "어제(23일) 국힘 의원들의 노란봉투편 무제한 토론의 발언들을 들으면서 노동 현장에서 일하지 않은 자들이 노동자들에 대한 어떠한 의식을 가졌는지를 보고 화가 치밀었다"고 분노했다.
한편, 이재명 대통령은 국회에서 통과된 노란봉투법에 대해 국무회의 의결을 거쳐 공포할 것으로 보인다.