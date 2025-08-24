노란봉투법 통과되자, 정치·노동계 환영 "역사적으로 큰일"

큰사진보기 ▲노란봉투법 국회 본회의 통과24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 통과되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲노란봉투법 환영하는 노동계24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 통과되자 민주노총 양경수 위원장과 조합원, 진보당 당원들이 기뻐하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

윤석열 정부에서 거부권 행사로 무산됐던 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)이 국회 본회의를 통과하자 정치권과 노동계가 "역사적으로 큰일을 했다", "더 큰 권리로 나아가는 시작점"이라며 일제히 환영했다.정청래 더불어민주당 대표는 24일 오전 노란봉투법 통과 이후 열린 의원총회에서 "오늘 우리가 처리한 노란봉투법은 노동계의 숙원일 뿐만 아니라 실제 노동 현장에서 필요한 법들을 담았다"라며 "윤석열의 거부권 행사로 지금까지 노동계 염원이 미뤄졌는데 그것을 달성해 역사적으로 큰일을 했다고 생각한다"라고 밝혔다. 민주당 의원들은 박수를 보냈다.국회 환경노동위원회(환노위) 소속 민주당 의원들도 환영의 뜻을 밝혔다. 환노위 여당 간사인 김주영 민주당 의원은 "(노란봉투법은) 원하청의 건강한 교섭을 실현하고 사각지대의 노동자들이 자신의 노동조건 개선을 위해 사용자와 대화할 수 있는 지렛대 역할을 할 것"이라고 환영했다. 이용우 민주당 의원도 "지난 두 번의 법안과 달리 이번 법은 국회로 돌아오지 않을 것"이라며 "노란봉투법을 현장에 무사히 안착시킬 수 있도록 긴밀히 협력하겠다"라고 말했다.진보당 의원들은 민주노총, 노조법 2·3조 개정 운동본부와 이날 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열고 "20년 넘는 세월 동안 수많은 열사들이 쓰러졌고 노동자들은 피와 땀으로 거리를 메우며 외쳐 왔다"라며 "법은 통과됐지만 후속 지침과 대책이 없다면 무용지물이다. 정부가 노조법 개정 취지를 반영한 구체적 조치를 책임 있고 신속하게 내놓을 것을 요구한다"라고 촉구했다.권영국 정의당 대표는 이날 성명을 내고 "이 법이 없어 수십 미터 위 고공에 오르고, 철제 감옥에 자신을 가두고, 동료와 가족을 잃고, 자신을 잃어야 했던 모든 노동자들의 이름으로 환영한다"라고 밝혔다. 권 대표는 "이제 정당한 파업이 법에 의해 보호받고, 교섭 책임을 회피하는 원청을 교섭 테이블에 앉히고, 정리해고·단체협약 위반 등에 맞서 당당히 쟁의행위를 할 수 있게 됐다"라고 평가했다.다만 "노란봉투법 제정 과정에서 양보된 사항들이 적지 않다. 조합원 개인에 대한 손배·가압류 청구 제한과 특수고용·플랫폼 노동자의 노동자성 추정 조항이 빠졌고, 쟁의행위 범위 또한 여전히 제한적"이라며 "노란봉투법은 더 큰 권리로 나아가는 위대한 시작점"이라고 덧붙였다. 조국 전 조국혁신당 대표는 이날 페이스북에서 "감개무량하다"라고 심경을 밝혔다.전국금속노동조합 거제·통영·고성조선하청지회는 이날 성명서를 내고 "2022년 대우조선해양(현 한화오션) 하청노동자 51일 파업 투쟁이 법 개정의 밑불이 되었다는 점, 여전히 진행 중인 480억 4000만 원 손해배상 소송의 피해 당사자라는 점에서 감회가 남다르다"라고 말했다. 이어 한화오션을 향해 "더 이상 행정소송 뒤에 숨어 있지 말고 조선하청지회와의 단체교섭에 직접 나서라. 손해배상 소송을 조건 없이 취하하라"라고 촉구했다.이날 국회 본회의를 통과한 노란봉투법은 사용자 범위를 '근로조건을 실질적으로 지배·결정할 수 있는 자'로 넓히고 하청노동자에게 원청 교섭권을 부여하는 내용을 골자로 한다. 정당한 쟁의행위 범위를 '근로조건 결정에 관한 사항'에서 '근로조건에 영향을 미치는 사업 경영상의 결정'까지 확대하는 내용, 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용도 포함됐다.