"물 아끼려 티슈로 화장실 청소해요" 강릉 제한급수 심화

큰사진보기 ▲하류의 물을 상류 상수원 저수지로 올린다극심한 가뭄으로 20일 오전 9시부터 계량기 50%를 잠금 하는 제한급수에 들어간 강원 강릉시가 남대천에서 용수 확보 작업을 하고 있다. 이 사업은 시의 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 이날 현재 21.3%로 역대 최저치를 기록하자 저수지 아래 남대천의 물을 오봉저수지로 관을 통해 끌어 올리기 위한 것이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(강릉=연합뉴스) 유형재 기자 = "화장실 청소를 물티슈로 하는 날이 올 줄이야.", "마음이 불편해 머리도 못 감아요."극심한 가뭄으로 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지의 24일 오전 저수율이 17.8%(평년 69.0%)까지 떨어지면서 사상 최저치를 연일 갈아치우고 있다.지난 20일부터 수도 계량기 50%를 잠금 하는 방식의 제한급수가 시행되고 있으나, 비는 내리지 않고 주말과 휴일 관광객이 늘어나면서 시민들의 물 절약 마저 큰 실효를 거두지 못하고 있다.당분간 비 소식도 없어, 수도 계량기 75%를 잠그는 강력한 제한급수 단계인 오봉저수지 저수율 15%가 눈앞에 다가오자 단수를 우려하는 시민들의 목소리가 높아지고 있다.맘카페를 비롯한 강릉지역 사회관계망서비스(SNS) 등에서 한 시민은 "빨래 안 하고 버티다 보면 상황이 나아질 거라고 생각하고 보름치 모아서 빨 생각이었는데"라며 최악의 단수를 걱정했다.또 다른 시민은 "참다 참다 도저히 안 돼서 물티슈로 화장실 청소를 했는데 이런 날이 올 줄이야"라는 글을 올리기도 했다."물 절약을 위해 빨래를 모아 색깔 분리 안 하고 빨았다", "마음이 불편해 머리도 못 감는다"는 글도 올라왔다.이런 글에는 수많은 공감의 댓글이 달리고 단수될 경우 대책을 공유하거나 제시하는 글도 올라와 시민의 촉각이 최악의 물부족 상황에 있음을 여실히 드러냈다.행정기관의 대책이 늦어진 것에 대한 불만도 컸다.한 시민은 "관광객 유치도 좋지만 피서객 몰려오면 물이 부족해지는 거 뻔히 알 수 있는데 그전에 조치했어야지"라며 선제적인 물대책 미흡을 지적하기도 했다.또 "해수욕장 306만 명 다녀갔다는데 폐장 늦추다 물부족 더 심해진 거 아닌가요. 왜 고통은 시민들만 지나요"라고 불만 토로하기도 했다.물을 많이 사용하는 호텔과, 펜션, 수영장, 사우나 등에 대한 영업 제한 요구도 있었다.가뭄 장기화로 인한 단수나 휴교 가능성까지 언급되자 "휴교하면 아이들 타지에 있는 친척한테 맡겨야 하나", "진짜 단수되면 애들 데리고 친정으로 피난 가려고요", "친정과 시댁 모두 강릉인데 어떻게 하나"라며 호소하기도 했다.시민들이 올리는 물 절약 팁 공유 글들은 "나도 그렇게 해야겠다"는 공감을 많이 받기도 했다.물 없는 샴푸 하루 쓰고 그다음 날은 샴푸 써서 생수로 머리 감기, 머리 감은 물 변기 물로 쓰기, 땀 많이 안 난 날은 샤워 티슈로 씻기, 일회용 그릇·나무젓가락·종이컵 쓰기, 생수·햇반·컵라면 사 먹기 등이 주로 올랐다.난생처음 극심한 가뭄을 겪는 시민들은 "힘들겠지만 잘 버텨봐요", "정말 비가 팍팍 와 줬으면 좋겠어요"라며 서로를 응원하고 위로하기도 했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>