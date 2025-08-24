용인시, 반도체 메가 클러스터 효과로 산업단지 개발 속도 급물살

큰사진보기 ▲경기 용인시는 24일 처인구 이동읍에 조성 중인 제2용인테크노밸리 일반산업단지의 산업시설용지 98%가 분양 완료됐다고 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

경기 용인시는 24일 처인구 이동읍에 조성 중인 제2용인테크노밸리 일반산업단지의 산업시설용지 98%가 분양 완료됐다고 밝혔다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스가 총 502조 원을 투자하는 국가첨단 전략산업특화단지 조성에 따른 '반도체 메가 클러스터 효과'로 분석된다.현재 SK하이닉스가 122조 원을 투자하는 원삼면 용인반도체클러스터의 첫 번째 팹(Fab) 공사가 지난 2월 착공됐으며, 삼성전자가 360조 원을 투자하는 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단도 보상 절차가 진행 중이다. 이에 따라 국내외 반도체 소재·부품·장비 기업들이 용인으로 속속 진입하고 있다.제2용인테크노밸리는 전체 46개 필지 중 45개 필지가 분양됐으며, 도쿄일렉트론코리아가 5만 3292㎡를 확보해 신규 사업장을 설치할 예정이다. 원삼 일반산단과 원삼2 일반산단도 반도체 기업 유치로 사업이 재개됐으며, 도쿄일렉트론코리아는 원삼 일반산단 내에 9동 규모의 R&D센터를 오는 9월 착공한다.기흥구 지곡동의 지곡 일반산단에는 램리서치코리아와 서치앤델브 등이 입주해 기반시설 조성과 시설 인계가 완료됐고, 양지면 제일 일반산단도 테스, 피티씨 등 반도체 기업 중심으로 80% 이상 공사가 진행 중이다.시는 반도체 생태계 조성을 위해 산업용지 공급 확대를 검토 중이며, 제2용인테크노밸리의 후속 사업으로 추진되는 '용인반도체협력 일반산단'에 대해 올해 안에 국토교통부에 산업단지계획 승인을 신청할 계획이다. 해당 산단은 원삼면 죽능리 일대 26만㎡ 규모로 조성되며, 당초 2030년 준공 목표였으나 수요에 따라 착공 시기를 앞당길 방침이다.현재 용인시에는 총 21개 일반산업단지가 조성 중이며, 이 중 5곳은 준공, 8곳은 착공 상태, 6곳은 승인 절차 중이다. 용인반도체협력 산단 등 2곳은 산단물량 공급 또는 지정계획 신청 단계에 있다.이상일 용인특례시장은 "삼성과 SK하이닉스의 대규모 투자로 용인은 세계 최대 규모의 반도체 생태계를 갖추게 될 것"이라며 "ASML, 램리서치, 도쿄일렉트론 등 글로벌 기업들이 용인을 선택한 것은 산업 지형 변화에 대한 전략적 판단"이라고 말했다. 이어 "시는 기업들의 인허가 기간을 최대한 단축해 대한민국 반도체 산업의 초격차를 지원하겠다"고 강조했다.