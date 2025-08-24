성일종, '김문수 후보, 용단 내려달라'... 사실상 사퇴 요구

큰사진보기 ▲국회 국방위원장인 국민의힘 성일종(서산·태안) 의원이 당 대표 결선투표를 앞두고 김문수 후보에게 “용단을 내려달라”면서 사실상 사퇴를 촉구했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘은 결선투표를 앞두고 23일, 김문수·장동혁 후보의 마지막 TV토론회를 개최했다. ⓒ 국민의힘 누리집 갈무리 관련사진보기

국회 국방위원장인 국민의힘 성일종(서산·태안) 의원이 국민의힘 당 대표 결선투표를 앞두고 김문수 후보에게 "용단을 내려달라"면서 사실상 사퇴를 촉구했다.성 의원은 지난 23일 자신의 SNS를 통해 "우리 당의 변화와 쇄신을 위해 새롭고 젊은 세력이 등장하는 것이 시대의 요청"이라며 이같이 말했다.국민의힘은 지난 22일 당대표 선출을 위한 전당대회를 개최했으나 과반 득표자가 없어 24일부터 결선투표를 진행한다. 이후 오는 26일 차기 당 대표를 결정한다. 22일 전당대회에선 책임 당원 투표 결과 80%, 국민 여론조사 결과 20%가 반영됐지만 최종 순위와 득표율은 공개되지 않았다.안철수·조경태 후보는 탈락한 가운데, 최고위원으로 신동욱·김민수·양향자·김재원 후보가 선출됐다. 청년 최고위원으로는 우재준 후보가 뽑혔다.이런 가운데 성 의원은 "(지난 22일) 경선 결과로 국민과 당원들의 뜻이 확인되었다"면서 "국민과 당원들은 변화를 요구하고 있다"며 "이제 김문수 후보가 변화를 요구하는 국민과 당원들에게 답할 차례"라며 사실상 후보 사퇴를 주장했다.그러면서 "김문수 후보가 지금까지 살아온 청렴한 삶처럼, 앞으로 후배들이 어렵고 힘들 때는 큰 산과 큰 가르침을 주면 좋겠다"며 "부디 김문수 후보가 후배들을 위한 용단을 내려주기 바란다"며 재차 호소했다.정치권에서 김문수 후보 우세로 평가하는 가운데, 성 의원 주장은 사실상 장동혁(보령·서천) 후보를 지지하는 것으로 보인다. 장 후보는 충남지역 강승규(홍성·예산), 성일종(서산·태안)과 함께 국민의힘 의원 3인방 중 한명이다. 앞서 성 의원은 지난 대선 당시에도 김문수 후보에게 후보단일화를 촉구한 바 있다.이런 가운데, 장동혁 후보는 23일 자신의 SNS를 통해 "보수정당의 찬란한 부활을 위해 이제 장동혁으로 결집해야 할 시간"이라면서 "국민의힘이 단일 대오로 뭉쳐 자유민주주의와 법치주의의 사수를 위해 국민과 함께 싸우겠다"며 지지를 호소했다.장동혁 후보의 결선 진출에 한 지역구 시민은 "국민의힘이 내란수괴 윤석열을 끌어안고 가는 모양새"라며 "건강한 보수들 설 자리가 완전히 박살 난 거 같다"며 안타까워했다.반면, 또 다른 시민은 '자유 대한의 미래와 보수의 혁신은 장동혁뿐', '국민의힘 새로운 시작은 장동혁'이라며 장 후보를 지지했다.한편, 국민의힘은 결선투표를 앞두고 23일 김문수·장동혁 후보의 마지막 TV토론회를 개최했다. 국민의힘은 24, 25일 결선투표를 진행하고 26일 다수 득표자를 당 대표로 선출할 예정이다.