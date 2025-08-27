파도 타기부터 황혼 산책, 전망대까지 완벽한 하루 코스

큰사진보기 ▲해운대 해수욕장부산을 대표하는 해운대해수욕장은 미포에서 동백섬까지 약 1.5km에 걸쳐 이어지는 ？백사장을 품고 있다. 사진 속 해변은 고운 모래와 푸른 바다가 어우러진 모습으로, 부산의 매력을 가장 잘 보여주는 풍경이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲해운대하얀 백사장과 푸른 파도, 저녁이면 황혼빛으로 물들어 아름다운 곳 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲해운대 전경100층 전망대에서 본 해운대 전경. 동백섬이 짙푸른 숲과 바위 절벽을 드러내며 바다와 맞닿아 있다. 그 너머로 우아한 곡선을 그리며 이어지는 광안대교가 바다 위를 가로지르고, 멀리 송정해변과 봉래산까지 시야에 들어온다. ⓒ 문운주문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲미포 해변미포 해안은 해운대 해수욕장의 동쪽 끝자락에 자리해 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲스카이 브릿지투명한 유리 바닥 위를 걸으며 400 m건물을 내려다볼 수 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲해운대 전통시장형형색색의 간판 불빛 아래, 해운대 전통시장은 늦은 밤까지 활기를 띤다. 해산물 구이와 분식 냄새가 골목을 채우고, 사람들로 북적이는 시장의 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

부산 해운대 해수욕장은 미포에서 동백섬까지 이어지는 약 1.5km의 해변으로, 부드러운 백사장과 푸른 바다가 어우러진 명소다. 왼편 미포항에서는 어촌의 정취를, 오른편 동백섬에서는 숲과 바위가 어우러진 절경을 감상할 수 있다. 저녁 무렵이면 백사장이 황혼빛으로 물들고, 바다와 하늘이 맞닿아 한 폭의 그림 같은 풍경을 완성한다.지난 14일, 이어진 여정은 해운대 해수욕장을 온전히 즐기는 시간이었다. 동심으로 돌아가 사각사각 모래 위를 걷다가, 밀려오는 파도에 발을 담그며 한참 동안 물놀이를 즐겼다. 주위를 둘러보니 맨발로 해변을 거니는 사람들, 가족과 함께 모래성을 쌓는 아이들, 파라솔 아래서 여유를 만끽하는 여행객들까지, 해변은 활기로 가득했다.멀리 우뚝 솟은 빌딩 숲을 배경으로 사람들은 저마다 카메라를 들고 추억을 남겼다. 바다를 배경으로 공중에 떠오른 듯한 '공중부양 샷', 손으로 해를 잡는 장난스러운 포즈 등 다양한 사진 놀이가 곳곳에서 이어졌다. 해운대의 풍경은 그 자체로 완벽한 무대가 되어, 누구나 주인공이 되는 특별한 순간을 선사했다.찰싹 부서지는 파도가 발끝을 스칠 때마다 아이들처럼 도망쳤다가, 물러나는 파도를 뒤따라 다시 모래사장으로 다가섰다. 바닷바람은 얼굴을 스치며 시원한 소금 향을 실어 나르고, 발끝에서 퍼져 나오는 상쾌함이 온몸을 감싸 여행의 피로를 단숨에 잊게 했다.모래 위에 이름을 조심스레 써본다. 그러나 이내 짓궂은 파도가 밀려와 흔적을 삼켜버린다. 바닷물에 스며 사라진 글씨는 남지 않았지만, 그 짧은 순간만큼은 바다와 나만이 공유한 작은 비밀처럼 마음에 깊이 새겨졌다.해운대 해수욕장에서 여유를 만끽한 뒤, 오후 4시경 100층 전망대가 있는 초고층 빌딩으로 향했다. 유리 외벽을 감싼 건물을 올려다보니 끝이 하늘에 닿을 듯 아찔했다. 전망대까지 오르는 데 걸린 시간은 단 56초였다.엘리베이터가 부드럽게 상승하자 몸이 살짝 떠오르는 듯한 감각이 전해졌다. 귀가 약간 먹먹해질 만큼 빠르게 올라갔지만, 실제 속도는 초속 7.1m, 시속 약 26km로 일반 빌딩 엘리베이터보다 두 배가량 빠른 수준이다. KTX나 전투기와 비교하면 느린 속도지만, 밀폐된 공간에서 400m를 수직으로 오르는 경험은 다른 어떤 교통수단에서도 느끼기 힘든 특별한 감각을 선사했다.엘리베이터 문이 열리는 찰나, 부산의 전경이 시원하게 펼쳐졌다. 발아래로 곡선을 그리며 이어진 해운대 백사장이 내려다보이고, 오른편으로는 울창한 숲과 바위 절벽을 품은 동백섬이 한눈에 들어왔다. 그 너머로 바다 위를 가로지르는 광안대교가 이어져 한 폭의 그림 같은 풍경을 완성했다.해운대 100층 전망대는 단순히 높은 곳에서 내려다보는 공간을 넘어, 부산의 바다와 도시, 해변과 스카이라인을 한눈에 담는 특별한 경험이었다. 엘리베이터를 타고 내려오면서도 방금 전 내려다본 해운대 전경이 눈앞에 선명히 그려졌다. 바다와 도시가 어우러진 부산의 매력을 더욱 깊게 느낄 수 있었다.해가 서서히 지고, 해운대 해수욕장은 또 다른 얼굴을 드러냈다. 모래사장에서는 버스킹 공연과 마술 쇼가 이어졌다. 음악과 웃음소리는 밤바다를 가득 채웠다. 공연을 즐긴 뒤에는 해운대 전통시장으로 향했다. 골목마다 사람들로 붐비는 풍경은 마치 옛 명동거리를 떠올리게 했다. 늦은 시간까지 이어진 불빛, 상인들의 분주한 손길, 다양한 음식 냄새가 어우러져 해운대의 밤을 더욱 풍성하게 만들었다.해운대는 단순한 해변이 아니었다. 낮에는 바다와 하늘의 여유로움을, 밤에는 사람과 빛으로 가득한 생동감을 품은 도시. 서로 다른 매력을 지닌 두 얼굴은 여행자의 기억 속에 오래도록 남을 부산의 특별한 풍경이었다.