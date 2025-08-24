한일 정상 회담에 일 언론 "8월에 온 적 처음, 기쁜 깜짝 선물"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 정상회담을 보도하는 NHK방송 ⓒ NHK 관련사진보기

이재명 대통령의 23일 일본 방문과 한일 정상회담을 일본 언론이 '최상의 시작'이라며 실리 우선의 외교라고 평가했다.일본 공영방송 NHK는 "이번 회담은 양국이 미래 지향적인 관계를 구축해 나가는 방향성을 공유했다는 것이 성과"라고 전했다.또한 "이시바 시게우 일본 총리가 이 대통령을 관저에서 맞이했을 때 매우 화기애애한 분위기였던 것도 인상적"이라며 "양국 정상 간 관계 구축 차원에서 최상의 시작이라고 할 수 있다"라고 강조했다.일본 정부 관계자는 "이번 회담은 양국이 지금까지 축적되어 온 한일 관계의 '기반'을 확인하고 앞으로의 관계를 '안정'시키기 위한 것"이라고 밝혔다.NHK는 "일본이 이런 '안정'을 확실히 하기 위한 하나의 수단으로 여기는 것이 바로 두 정상이 상호 왕래하는 셔틀 외교"라면서 "이시바 총리는 무엇보다 셔틀 외교를 정착시키고 싶어 한다"라고 설명했다.<아사히신문>은 '진보계 이 대통령, 일본 중시의 배경: 트럼프 행정부 대응에 실리 우선'이라는 제목의 기사를 내고 이 대통령이 미국 방문에 앞서 일본과 안정적인 관계를 구축해 놓으려는 의도라고 분석했다.이어 "한국과 일본은 관세 등 경제 분야를 넘어 둘 다 미국의 동맹국이라는 안전보장 측면에서도 예측이 까다로운 트럼프 행정부에 대응해야 하는 상황에 직면했다"라며 "일본과의 관계를 유지 및 발전시키는 것이 트럼프 행정부를 떠받치는 미국의 보수층이 이 대통령에 대한 경계심 해소로 이어질 것이라는 기대가 있다"라고 전했다.다만 "이시바 총리도 이를 환영하지만, 이시바 정권의 명운이 (한일 관계의) 행방을 좌우할 것"이라고 짚었다. 작년 9월 취임한 이시바 총리는 연이은 선거 참패로 퇴진 압박을 받고 있는 상황이다.<마이니치신문>은 일본 외무성 간부를 인용해 "이 대통령의 일본 방문은 기쁜 깜짝 선물이었다"라고 평가했다.이 신문은 "8월은 (광복절이 있어) 시기적으로 역사 문제를 상기시킬 수도 있어 이 대통령의 방문이 어려울 것으로 봤다"라며 "이 대통령은 역사 문제나 영토 등 현안을 표면화하지 않아 일본 정부는 신중한 출발에 안도하고 있다"라고 전했다.그러면서 "한국은 보수 정권 대통령도 8월에 일본에 온 적은 없었다"라면서 "일본은 이 대통령이 과거에 보여줬던 반일 강경 노선 때문에 정권 출범 전까지 긴장했으나 이번 회담을 통해 한국에 대한 신뢰가 높아졌다"라고 설명했다.우익 성향의 <산케이신문>도 "윤석열 전 대통령의 강제징용 문제 해결책을 '외교 사상 최대의 치욕'이라고 비판했던 진보계 이 대통령이 취임하면서 일본에서는 '한국이 또 골대를 움직인다'는 우려가 퍼졌다"라며 "하지만 이 대통령은 이번 회담에서 직접적인 비판을 하지 않고 '역사 인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승한다'는 이시바 총리의 정형화한 설명을 받아들였다"라고 전했다.그럼에도 일본 언론은 이 대통령이 역사 문제를 언제든 다시 꺼내 들 가능성을 일본 정부가 경계하고 있다고 덧붙였다.NHK는 "일본 정부 내에서는 지금까지의 한일 관계 경위와 이 대통령의 역사 인식 등을 볼 때 (한국) 국내 여론을 배경 삼아 강경한 자세로 바뀔 수도 있다며 경계감이 있는 것도 현실"이라고 보도했다.<아사히신문>도 "이 대통령이 일본 측에 '과거 직시'를 요구했다"라면서 "한국 내 여론에 대한 배려로 보이지만, 일본 측의 대응에 따라 풍향이 바뀔 수도 있다"라고 전망했다.일본 정부 관계자는 <마이니치신문>에 "한국이 오는 10월 개최하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 전까지는 신중하게 행동하더라도, 강경한 대일 정책이 점차 표면화할 가능성도 있다"라고 전했다.