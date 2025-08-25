웨스팅하우스와 합작회사 설립? 한수원 더 큰 피해 우려된다

큰사진보기 ▲웨스팅하우스 홈페이지 ⓒ 화면캡처 관련사진보기

▲윤석열 대통령이 지난해 9월 19일(현지시간) 체코 프라하성에서 양국 수행원들이 참석한 가운데 페트르 파벨 대통령과 한·체코 확대 정상회담을 하고 있다.

▲산자위 전체회의 참석하는 황주호 한수원 사장황주호 한국수력원자력 사장이 19일 미국 웨스팅하우스와 맺은 지식재산권 분쟁 종료 합의문과 관련한 의원 질의에 답변하기 위해 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의장으로 들어서고 있다

덧붙이는 글 | 이 기사는 광명시민의신문에도 실립니다.

한국수력원자력(주)가 체코 원전 수출 과정에서 웨스팅하우스사와 '불공정 계약'을 맺은 사실이 알려지면서 논란이 일자, 웨스팅하우스와 합작법인을 설립해 미국 원전시장에 진출하겠다며 나섰다. 언뜻 유럽과 북미시장을 포기하는 계약을 극복하는 묘수로 보이지만, 실상은 그렇지 않다. 이는 공기업 한국전력의 자회사인 한수원이 더 큰 피해를 입는 길이자 전기 소비자인 국민에게 짐을 떠넘기는 일이 될 가능성이 크다.미국의 원전시장은 내리막길이다. 한때 250여기의 원전 건설 승인이 이루어지고 운영 중인 원전이 최대 112기였던 시절도 있었지만, 폐쇄되는 원전은 매년 늘어나는 반면 신규건설 소식은 듣기 어렵다. 미국 원자력 발전 사업은 신규건설 대신 수명연장으로 연명하고 있다.1970년대 원전 건설 붐은 1979년 쓰리마일섬 원전사고로 꺾였다. 수 십 기의 신규 원전 프로젝트가 취소되었고 건설 중 중단되는 원전 현장이 속출했다. 이후 체르노빌과 후쿠시마 원전사고를 거치면서 안전기준은 강화되고 비용과 공사기간은 급증한 데다, 수용성은 떨어졌다. 이 와중에 태양광과 풍력 등 재생에너지 발전원이 급속히 신규 발전시장을 점령하면서 2024년 현재 미국 신규발전 용량의 90%를 태양광과 풍력발전이 차지하고 있다.미국의 원전시장은 신규원전 사업자에게 무덤이나 다름없다. 오바마 정부 지원책으로 4기의 신규원전 프로젝트가 시작되기 전 마지막 착공은 1973년이었다. 30여년을 훌쩍 넘긴 뒤인데도 신규 원전 건설이 시작된 배경에는 오바마 정부(2009~2017)와 트럼프 정부(2017~2021)에 걸쳐 세 차례, 총 157억 달러에 달하는 대출보증 등의 지원책이 있었다.하지만 사우스 캐롤라이나주 소유 공기업과 민간기업 합작으로 추진한 브이씨 서머(V.C. Summer) 원전 2기는 10년만인 2017년 90억달러(약 13조원)의 매몰비용의 손실을 입고 중단·취소되었다. 민간 상장 에너지기업인 스카나(SCANA)는 도미니언 에너지(Dominion Energy)에 인수되었고, 회사는 미 증권거래위원회에 1억 4천억달러에 달하는 벌금·투자자 보상 등을 부과받았다. 스카나 사장과 자회사인 사우스캐롤라이나 에너지와 가스사 사장, 웨스팅하우스사 프로젝트 총괄은 사기와 투자자 기만 등의 혐의로 벌금과 함께 징역형을 받았다.브이씨 써머 원전 사업 승인 당시 미국 핵규제위원회(NRC)에 제출한 문서에는 '원전 2기 건설과 완공에 들어가는 비용이 약 98억달러 규모'라고 돼 있었다. 미국 내 가장 저렴한 신규원전이라는 홍보를 하기도 했다. 하지만 2017년 사업 취소 당시 이미 90억 달러를 썼고 완공 예상비용은 230~250억 달러로, 애초 예상치의 두 배를 훌쩍 뛰어넘은 수치였다.경영진은 원전 건설이 가능하다고 지속적으로 홍보·공시했지만, 내부적으로는 이미 불가능하다는 걸 알고 있었다는 사실까지 드러났다. 투자자들에게 허위·과장된 정보를 제공하여 주식 가격을 유지하며 자금 조달에 활용했다는 증권법 위반 혐의를 받았다. 이와 별도로 사기 등에 관한 형사범죄로도 경영진들이 처벌받은 것이다.또 다른 신규 원전인 조지아주의 보글(Vogtle) 2기의 경우 완공은 됐지만, 브이씨 서머처럼 비용이 두 배 이상 늘어났다. 초기 계획엔 약 140억달러의 비용에 2017년 상업운전이 목표였지만, 최종 350억 달러가 들었고 최대 7년이 지연되면서 2024년에야 상업운전에 들어갔다. 브이씨 서머 원전사업이 중단되면서 보글도 재검토에 들어갔지만, 오바마와 트럼프 정부로부터 직접적인 대출보증을 받아 견딜 수 있었다는 평가다.원전 르네상스를 외치며 신규원전 4기를 추진하던 미국 원전시장의 또 하나의 무덤은 2017년 웨스팅하우스의 파산과 도시바 그룹의 축소다. 웨스팅하우스는 자사의 AP1000 원자로를 최초로 적용하면서 EPC(Engineering, Procurement, Construction/설계, 자재장비 조달, 시공) 계약을 맺었다. 원전 설계, 기기발주, 건설을 모두 책임진 것이다. 하지만 30여년간 신규 원전건설이 없었던 미국이었기에, ▲기기 제작 부실 ▲공급망과 건설현장 미숙 ▲불량으로 비용과 공사기간이 기하급수적으로 늘어났다.도시바는 웨스팅하우스 인수 당시 프로젝트 손실 보증을 약속했기 때문에, 그 손실은 그대로 도시바에 전가됐다. 63억달러 규모의 손실이 반영되면서 도시바는 자본잠식 위기에 빠졌다. 이후 도시바는 웨스팅하우스 파산보호 신청을 하고 주력 반도체사업을 매각하면서 간신히 살아남았다. 원전 EPC 사업은 포기했고 그룹은 축소되었다.그 후 웨스팅하우스사는 2018년 캐나다 투자기업인 브룩필드(Brookfield Business Partners)에 매각되었다. 브룩필드는 기업지분인수를 전문으로 하는 사모펀드기업인데, 단돈 46억 달러(약 5조 원 가량)에 웨스팅하우스사를 사들였다. 삼성전자 시총이 470조 원, 두산에너빌리티가 40조 원, 그리고 당근마켓의 기업가치가 3조 원인 것과 비교된다. 웨스팅하우스는 2023년 브룩필드 계열사인 브룩필드 재생에너지 파트너(51%)와 캐나다 핵연료 기업인 카메코(Cmeco)(49%)에 인수되었다. 이때 기업가치는 약 82억 달러로 발표되었다.2기 트럼프 정부는 각종 지원책과 함께 2030년까지 10기 대형원전 건설, 2050년까지 신규용량 300기가와트 확대 목표를 발표했다. 핵규제위원회의 면허절차 간소화, 환경영향평가 절차 단축, 에너지부와 국방부의 역할 확대, 핵연료 공급망 강화, 연구개발 인력 확보, 폐쇄 원전 재가동과 해외시장 진출 지원 등이 지원책이다. 하지만 오바마 정부 때와 달리 구체적인 금융지원책이 아직 발표되지 않고 있다.보글 원전과 같은 신규원전 프로젝트 200~300개가 동시다발적으로 추진되어야 하는데 자본·규제·사회적 수용성 문제 때문에 전문가들 사이에서 매우 비현실적이라고 평가되고 있다. 한국과 달리 미국 핵규제위원회는 여러 기술과 행정 보좌진을 둔 상임위원들의 독립규제기관으로서의 성격이 강하다. '안전·투명성·절차적 정당성'을 핵심적으로 내걸고 있는 미 핵규제위원회가 유한한 임기의 트럼프의 요구를 받아들일 것 같아 보이지 않는다. 이 때문에 트럼프의 규제완화 주장은 정치적 선언에 가깝고 현실적 실행가능성은 낮다는 평가다.한미 관세율 협상 당시 3500억 달러 대미 투자와 협력금 조성에 조선·해양분야·반도체·이차전지·바이오 외에 원전분야가 슬며시 끼어들어갔다. 두산에너빌리티 사장 출신의 김정관 산업통상자원부 장관이 원자력팀을 데리고 다녔다는 소문이 들린다. 그렇다면, 한수원과 웨스팅하우스 합작회사는 어떻게 작동하게 될까.원전사업은 발전회사가 EPC 계약을 맺은 업체를 통해 설계와 주요기기, 건설시공을 조달받는 구조다. 한수원이나 한전이 설계 담당인 한전기술과 주요기기 공급업체인 두산에너빌리티, 시공업체인 현대건설이나 삼성물산과 컨소시움으로 원전수출하는 형태이다. 웨스팅하우스는 한 번 실패한 EPC 역할보다 지적재산권을 가지고 있는 설계와 주요기기 공급, 그리고 발주권을 쥐려고 할 것이다. 반면, 한수원은 프로젝트 총괄하면서 비용과 공사기간을 책임지는 구조가 되지 않을까?결국, 미국 현지의 규제완화와 절차 간소화는 먼 얘기고 금융지원은 한국에서 싸들고 간 투자금으로 채우고, 원자로와 증기발생기 등 주요기기는 웨스팅하우스의 AP1000으로 하고, 건설시공은 현대건설이나 삼성물산이 참여하지만 노동자와 공급망 관련 기업들은 현지에서 조달하다 보면 보글과 브이씨 서머 원전과 같이 비용증가와 공사기간 지연은 필연적일 수밖에 없다. 적자는 공기업인 한수원이 떠앉고 결국 한국의 전기소비자들에게 그 피해가 전가되지 말라는 보장이 있을까?UAE 원전 수출 상황을 봐도 미래가 보인다. 대한민국 공기업 한전은 UAE 바라카 원전수출에 한전기술, 한전KPS, 한수원, 두산에너빌리티, 현대건설과 삼성물산이 컨소시엄을 이루어 참여했다. 2009년 계약에서 약 200억 달러에 2017년부터 2020년까지 4기의 원전을 준공하겠다고 약속하면서 지연배상금까지 보장했다는 소식이다. 파병 등 여러 추가 조건 중의 하나가 대출을 통한 금융지원이었는데 최종적으로 18%의 운영사 지분투자로 전환한 것이 6억달러 가량이다.하지만 역시나 4기 원전 모두 4년씩 준공이 지연되었다. 기간이 길어지면서 추가 비용을 요구하는 국제 중재 소송이 이어지고 있다. 현대건설과 삼성물산은 5억 달러 규모의 중재 판정을 받았고 바라카 원전 운영 준비와 인력교육과 훈련 등을 맡았던 한수원은 10억달러 소송을 제기한 상황이다.그런 가운데 한전은 상반기 공시를 통해 UAE 바라카 원전사업이 349억 원의 누적 적자를 기록했다고 밝혔다. 앞으로 적자폭은 계속 늘어날 것이다. 한수원과의 소송에서 중재 판정을 받으면 1조 4천억 원의 손실이 추가로 발생할 것이고 공사지연 배상금은 지분투자에 따른 장기 운영수익에서 차감되다가 운영수익이 부족하면 한전이 다시 부담해야 할 것이다. 또 기기와 품질 보증 등을 통한 AS 비용이나 계약한 대로 이용률이 보장되지 못하는 발전량이 발생하면 추가비용을 부담할 수 있다.우리 돈을 투자해서 두산에너빌리티의 APR1400을 쓰는 것도 아니고 웨스팅하우스의 AP1000을 가지고 몰락하는 미국 원전시장에 진출한다는 것인데, 이게 누구 좋자고 하는 일인지 묻지 않을 수 없다. 만약 한수원이 민간기업이라면 모르겠지만, 공기업 한전의 100% 자회사에서 일어나고 있는 일이라는 것이 입맛이 쓰다. 한수원 황주호 사장은 그동안 한국형 원전이 국산기술이다, 기술자립이다 하던 것부터 사과하길 바란다. 또 미국 원전시장이 마치 황금알을 낳는 거위인 것처럼 기사를 쓰는 일부 언론들도 현실을 직시하고 자중했으면 한다.