핵 재처리 허용하는 한미원자력협정 개정에 반대한다

21대 국회의원, 전 에너지전환포럼 사무처장, 전 환경운동연합 에너지국 처장. '바람과 해를 담은 정치'의 기치로 민주주의 수호와 에너지전환, 원전안전을 위해 관련 내용을 분석하고 공유하기 위해 다시 기자활동을 시작함.