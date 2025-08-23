"<한국의 새> 책 보며 조류 탐조하니 감동 더했어요"

큰사진보기 ▲주남환경학교는 23일 ‘새덕후 탐조단’ 활동을 벌였다. ⓒ 주남환경학교 관련사진보기

창원 주남저수지를 찾은 어린이들이 지역건설사 대표로부터 <한국의 새> 원색도감을 선물로 받고 새 탐조 활동을 벌여 재미를 더했다.주남환경학교(교장 최종수)는 23일 '새덕후 탐조단' 단원들이 조성제 지역건설사 대표로부터 책을 선물로 받아 새 관찰 활동에 도움을 받아 감동을 더했다고 밝혔다.조 대표는 새덕후 탐조단원 15명한테 탐조활동에 꼭 필요한 필수 도서인 <한국의 새> 야외 원색도감을 선물했던 것이다.주남환경학교는 "이번 선물은 탐조 입문자들에게 과학적 탐조활동을 돕고, 올바른 생태 인식을 심어주기 위한 뜻에서 마련되었으며, 참가 아동들과 학부모들에게 큰 호응을 얻었다"라고 했다.지난 7월 발대식을 통해 출범한 새덕후 탐조단은 이날 동판저수지에서 실전 탐조를 진행하였다. 어린이들은 가차오리조, 재두루미조, 노랑부리저어새조로 나뉘어 활동했으며, 다양한 조류를 가까이에서 관찰하는 기회를 가졌다.특히, 물꿩이 새끼를 이끌고 다니는 장면을 직접 목격한 단원들은 큰 감동을 받았으며, 그 외에도 중백로, 왜가리, 흰뺨검둥오리, 물총새, 오목눈이 등 다양한 조류를 탐조했다.단원들은 <한국의 새> 도감을 펼쳐 자신이 관찰한 새를 찾아보며 더위도 잊은 채 탐조의 즐거움에 빠졌다.강제현(초등 1년)군은 "도감을 선물받아 정말 기쁘고, 다음 달 탐조가 벌써 기대된다"라고, 탐조단장 고건율(초등 5년)군은 "그동안 혼자 탐조했지만, 탐조단에서 조별 활동을 하면서 협동심도 배우고 탐조가 더 재미 있어졌다"라고 했다.새덕후 탐조단은 오는 9월 20일, 세 번째 탐조 일정으로 이동하는 도요·물떼새 관찰에 나설 예정이다.주남환경학교는 "앞으로도 지역 어린이들이 자연 속에서 생태 감수성을 키우고, 과학적 탐조 역량을 기를 수 있도록 지속적인 프로그램을 운영할 방침"이라고 밝혔다.