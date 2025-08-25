[드론으로 본 강릉] 메마른 오봉댐 저수지... "이 정도일 줄은"

강릉시의 식수원이 고갈 위기에 몰렸다. '극한 가뭄'이 이어지면서 강릉시가 사상 처음으로 제한급수를 시행했지만, 주요 상수원인 오봉저수지 저수율은 연일 최저치를 경신하고 있다. 현재 저수량 기준으로는 18일 뒤면 급수 자체가 중단될 수 있다는 계산이 나오면서, 시민 불안이 급격히 확산되고 있다.
[관련기사] '단수' 우려까지... 강릉 사상 최악 가뭄에, "한 방울이라도..."
https://omn.kr/2f1lo
역대 최저치… 강릉 도심 곳곳에 걸린 경고 플래카드
극심한 가뭄으로 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지의 24일 오전 저수율이 17.8%(평년 69.0%)까지 떨어지면서 사상 최저치를 연일 갈아치우고 있다. 시내 곳곳에는 "오봉저수지, 역대 최저 저수율 기록 중"이라는 플래카드와 함께 제한급수 조치를 알리는 안내문이 내걸려 시민들의 불안을 더하고 있다.
제한급수 시작했지만 효과 미미
강릉시는 지난 20일부터 가구별 계량기의 절반을 잠그는 방식으로 제한급수를 시행했다. 그러나 현장에서는 여전히 체감도가 낮다는 지적이 나온다. 한 시민은 "계량기가 잠겼어도 여전히 물은 나오니 절감 효과를 느끼기 어렵다"고 말했다. 또 다른 시민은 "며칠 뒤면 수도꼭지에서 아예 물이 안 나온다는데, 지금 대책이 실효성이 있느냐"며 불안과 불만을 동시에 토로했다.
강릉시, 저수율 15% 이하 대비 비상 계획 마련
강릉시는 저수율이 15% 미만으로 떨어질 경우 계량기 잠금을 75%로 높이고, 저수지 바닥이 드러나면 세대당 2ℓ 생수를 지급하며 전 지역에 급수차를 투입하는 비상 계획을 마련했다.
단기 대책으로는 남대천에서 하루 1만 톤의 용수를 끌어오고, 연곡정수장의 3000톤과 인근 지자체 지원 물 1200톤을 운반하는 조치가 시행 중이다. 22일부터는 오봉저수지 상류 2.7km 구간에서 긴급 하상 정비 공사를 진행해 하천 용수 유입을 원활히 하는 데 도움을 주고 있다.
김진태 강원도지사는 24일 오봉저수지를 방문해 현장을 점검하며, "예비비 25억 원으로 급수차 임차료를 지원하고, 평창·동해·양양에서 하루 1200톤을 공급하도록 확대하겠다"고 밝혔다.
하지만 시민들에게는 '급수 중단' 경고가 더 절박하게 다가오고 있다. 한 마을 이장은 "우리 마을부터라도 물을 아껴야 한다"며 심각한 상황을 전했다.
"물이 다 말라버린 듯"… 항공에서 본 오봉저수지
드론으로 바라본 오봉저수지는 이미 바짝 말라 황량한 모습을 보였다. 삽당령에서 내려오는 물줄기는 거의 말라 흔적만 남았고, 대관령과 닭목령 고개에서 흘러드는 물줄기는 하얀 바닥 위로 가느다랗게 이어졌다. 전체적으로 갈라진 흙바닥과 작은 웅덩이만 남아, 메마른 풍경이 도드라졌다.
시민 불안 고조, 저수지 바닥 드러나 체감 위기
직접 현장을 찾은 시민들도 충격을 감추지 못했다. 강릉 교동에서 온 한 시민은 바닥이 드러난 저수지를 걱정스레 바라보며 "이 정도인 줄은 몰랐다. 비가 오지 않으면 정말 어떻게 해야 할지 막막하다"고 토로했다.
또 다른 시민은 "저수지 바닥이 마치 시멘트를 칠해놓은 것 같다"며 "실제로 와보니 더 경각심이 든다"고 말했다. 같은 교동에 거주하는 황병룡(69)씨는 "물 문제는 강릉시만의 문제가 아니다. 정부가 나서서 강력한 조치를 취해야 한다"며 "만약 물 공급이 끊긴다면 상상조차 하기 어렵다"고 정부 차원의 적극적인 대책을 요구했다.
시민사회·이웃도 동참
극심한 가뭄 속에 시민사회단체와 이웃 도시의 온정도 이어지고 있다. 원주시는 22일 생수 12만 병(8400만 원 상당)을 긴급 지원했고, 속초시도 지난 14일 3만 병을 전달했다. (사)스마일강릉은 '가뭄 극복 성금' 1000만 원을 기탁했다. 24일 춘천시 육동한 시장은 "연대의 마음으로 강릉 돕자"며 급수차 10대·생수 3000개 지원했다.
생활과 생존 위협… 물과의 사투 시작
시민들은 이미 긴장 상태다. 강릉 시내 주민들은 "저수율이 계속 떨어지는 뉴스를 볼 때마다 수도가 끊길 날이 눈앞에 온 것 같아 불안하다"고 말했다. 또 다른 시민은 "폭염에 물마저 끊기면 생활과 생존이 위협받는다"며 한숨을 내쉬었다.
급수 중단위기까지 다가온 강릉. 강릉은 지금 물과의 사투를 벌이고 있다.