[드론으로 본 강릉] 메마른 오봉댐 저수지... "이 정도일 줄은"

▲오봉댐“저수량이 10%대로 급감한 오봉저수지. 물 부족으로 인한 단수 조치가 임박했음을 경고하듯, 저수지 곳곳이 바닥을 드러내고 있다.”(2025/8/24) ⓒ 진재중 관련사진보기