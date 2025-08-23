이 대통령 "국제질서 요동쳐, 한일 협력 강화해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 확대정상회담에 앞서 기념촬영을 하며 악수하고 있다. 2025.8.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 23일 오후 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 이시바 시게루 일본 총리와의 확대 정상회담 자리에서 최근 급변하는 통상·안보 질서를 거론하면서 그 어느 때보다 한일 양국의 협력관계가 강화돼야 한다고 밝혔다. 또한 지금이 한일 협력을 통해 얻을 수 있는 성과도 많은 시기라고도 강조했다.이 대통령은 이날 모두발언에서 "제가 전에 이런 표현을 했다. '한국과 일본은 앞마당을 같이 쓰는 이웃과 같은 관계'라고"라며 "(그만큼) 서로 많은 것들을 공유하고 있고 협력할 분야도 참으로 많지만 너무 가깝다 보니 불필요한 갈등도 가끔씩은 발생한다"고 짚었다.이어 "사람들 사이의 관계처럼 국가 간 관계에서도 갈등적 요소, 협력할 수 있는 요소, 보완할 요소들이 있기 마련"이라며 "저는 서로 좋은 면들을 존중하고 불필요한 것들에 대해서는 부정하고, 필요한 것들을 얻을 수 있도록 협력하는 것이 이웃 국가 간의 가장 바람직한 관계라 생각한다"라고 말했다.무엇보다 이 대통령은 "어려운 문제는 어려운 문제대로 해결하고, 도저히 접근하기 어려운 것들은 충분히 시간을 두고 숙고하면서 협력할 수 있는 분야에 대해 협력해 가는 것이 (한일) 양국 국민의 더 나은 삶을 위한, 일본과 한국의 정치권이 할 일이라 생각한다"고도 했다.'과거를 직시하되 미래를 지향하는' 한일관계를 구축하자는 메시지였다. 이에 대해 이 대통령은 "특히 최근에는 통상문제나 안보문제 등등을 두고 국제질서가 요동을 치고 있기 때문에 가치나 질서, 체제, 이념에서 비슷한 입장을 가진 한국과 일본이 어느 때보다 협력관계를 강화해야 되겠다는 생각이 든다"고 했다.아울러 "그 어느 때보다 한일 간 대화와 소통이 필요하고 협력을 통해 얻을 수 있는 것들이 정말로 많은 시기이기 때문에 '셔틀 외교'를 포함해서 이시바 총리와 저 사이에, 또 양국 공무원들 사이의 대화와 협력이 이뤄지길 바란다"고 했다."다음에는 서울이 아닌 지방에서 보자"라며 이시바 총리를 오는 10월 경주에서 열리는 APEC 정상회의에도 초청했다.이 대통령은 "총리께서 지방균형발전에 각별한 관심을 가지신 걸로 아는데 다음 셔틀외교 일환으로 한국을 방문하면 서울이 아닌 대한민국의 지방에서 뵈었으면 한다"라며 "(지난 6월 G7 정상회의 후) 두 번째로 뵙다 보니깐 아주 가까운 친구처럼 여겨지는데 오늘도 대화를 통해 좋은 결과가 만들어지길 바란다"고 했다.