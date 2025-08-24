메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
연재초등학교 4학년 엄마 공부방 30일 도전기 2화"내가 하나 더 가르쳐줄게" 신난 아이, '엄마 공부방' 필수품

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

교육

대구경북

연재초등학교 4학년 엄마 공부방 30일 도전기  |  2화
25.08.24 16:42최종 업데이트 25.08.24 16:42

"내가 하나 더 가르쳐줄게" 신난 아이, '엄마 공부방' 필수품

[초등학교 4학년 엄마 공부방 30일 도전기] 선생님 놀이

원고료로 응원하기
Day-2.

첫 구슬을 잘 꿰어야 한다는 마음으로 둘째 날을 맞았다. 몸은 피곤했지만 설렘을 안고 소소한 집안 일들로 아침을 깨웠다. 오늘은 영어로 시작해, 학습 준비까지 하나씩 차근히 집중하기로 했다.

아침 영어, AI펭톡 20분

AD
6시 30분, 첫째 아이 담(가명)을 깨웠다.

"엄마 태블릿으로 아침기도 하고, 펭톡 20분 할까?"
"응."

잠이 덜 깬 얼굴이었지만, 아이는 두 손을 모은 기도로 하루를 시작했다.

아침 기도 간절히 바라는 마음을 이어받아 나도 함께 기도했다.
아침 기도간절히 바라는 마음을 이어받아 나도 함께 기도했다. ⓒ 윤송미

사뭇 진지한 아이를 보며 나도 마음속으로 다짐했다.

'답답하다고 섣불리 화내지 말자.'
'따뜻하고 평화로운 분위기 안에서 학습할 수 있도록 아이를 돕자. 그것이 나의 역할이다.'

이어 AI 펭톡(EBS 초등 영어 학습 앱)으로 듣고 말하는 영어 학습 시간이 이어졌다. 20여 분 동안 따라 말하고, 녹음된 소리를 들으며 집중했다.

'1학년 때부터 꾸준히 했더라면 달랐을까?' 하는 아쉬움이 스쳤다. 그러나 '영어는 조기 교육이 아니라 적기 교육'이라는 전문가의 말을 떠올리며, 지금이 바로 그 시기라 다독인다. 늦었다는 불안 대신 '지금부터 시작'이라는 다짐으로 아침을 연다.

학습 준비, 작은 습관부터

오늘은 아이의 공부를 돕기 위한 작은 장치들을 마련했다.

거실 책상 위에 학급 '시간표'를 붙이고, 하루 배운 것을 적을 수 있는 '학습 플래너'를 마련하고, 선생님 놀이를 할 수 있도록 '화이트 보드'와 시트지를 장만했다.

거창한 학습노트를 기대하지 않는다. 단 한 줄이라도 하루 학습의 기억을 되새기고, 말하고, 쓰는 습관을 만들어 주려 한다.

아이가 학교 간 사이, 작은 화이트보드와 시트지를 사왔다. 종이에 쓰는 것보다 보드에 쓰고 지우면 '선생님 놀이'의 재미가 살아난다. 둘째 아이에게도 같은 플래너를 챙겨주며 함께 시작해 보기로 했다.

전문가가 권하는 '선생님 놀이'

수학 교육 전문가 최수일 선생님은 저서 <지금 공부하는 게 수학 맞습니까?>에서 화이트보드를 활용한 '선생님 놀이'를 권한다. 아이가 배운 내용을 스스로 설명할 때, 자기 안에 개념을 형성하고 정립해 간다. 단순한 암기를 넘어 깊이 있는 이해를 가능하게 한다.

더불어 지금 시기에 중요한 것은 꾸준한 학습 태도 형성이다. 욕심내지 않고 하루 한 줄, 10분 복습처럼 학습 태도를 형성하는 데 집중하기로 한다.

부모의 역할은 '귀명창'

지난 한 학기의 시행착오와 교육 전문가들의 강의를 통해 부모에게 꼭 필요한 역할은 "귀명창"이라는 사실을 깨달았다. 아이에게도 배움의 욕구와 학습의 기쁨이 있다. 배운 것을 설명하며 스스로 깨닫는 기쁨, 남에게 전하며 나누는 기쁨까지 맛보게 하고 싶다. 그것이야말로 학습의 본질적인 효용이고, 진정한 배움의 즐거움이기 때문이다.

우리 삶에 학습이 중요한 이유는 결과가 아니라, 그 자체가 기쁨이기 때문이다. 그 기쁨을 누릴 때 비로소 건강한 학습 태도가 형성된다. 그래서 부모는 가르치려는 욕심을 앞세우기보다, 아이가 스스로 설명하고 깨닫는 순간을 만들어주고 기다려야 한다.

선생님 놀이 신이 나 재잘재잘 설명할 그 날을 그리며.
선생님 놀이신이 나 재잘재잘 설명할 그 날을 그리며. ⓒ 윤송미

"아! 또 또! 생각났어. 하나 더 가르쳐 줄게!"

아이가 신이 나 재잘거리며 배움을 나누는 순간, 그것이 학습의 본질이다. 부모의 역할은 그 순간을 이끌어 내는 '귀명창'이 되는 일이다. 나의 역할을 다짐하며 둘째 날을 마무리한다.

엄마 공부방 참고 자료
1. <사교육 걱정없는 세상> 노워리 스쿨 https://noworryschool.kr/class_home
2. <지금 공부하는 게 수학 맞습니까?(초등 부모용)>, 최수일, 비아북
3. AI펭톡, ebs, https://pengtalk-student.ebse.co.kr/#




#엄마공부방#집에서공부할수있을까#최수일선생님과함께#선생님놀이준비완료#귀명창이되기로결심하다

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
연재

초등학교 4학년 엄마 공부방 30일 도전기


윤송미 (redlily0070) 내방

두 아들(초1,4학년)을 키우는 중등 과학 교사. 자연에서 얻는 힘과 지혜를 동경하며 책 <과학샘의 그라운딩, 자연에서 춤추다>를 펴냈다. 아이가 커 갈수록, 교직 경력이 늘어날수록 내 안에 있던 옳고 그름이 흐려진다. 늘 흔들리면서도 읽고 쓰고 나누길 멈추지 않는, 앎을 삶으로, 삶은 예술로, 좋은 건 다 하고 싶은 현실적 이상주의자.

이 기자의 최신기사"엄마 공부방" 첫날, 문제집 다섯 권을 들였다

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초