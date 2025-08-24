"내가 하나 더 가르쳐줄게" 신난 아이, '엄마 공부방' 필수품

AD

"엄마 태블릿으로 아침기도 하고, 펭톡 20분 할까?"

"응."

"아! 또 또! 생각났어. 하나 더 가르쳐 줄게!"

엄마 공부방 참고 자료 1. <사교육 걱정없는 세상> 노워리 스쿨 https://noworryschool.kr/class_home

2. <지금 공부하는 게 수학 맞습니까?(초등 부모용)>, 최수일, 비아북

3. AI펭톡, ebs, https://pengtalk-student.ebse.co.kr/#

Day-2.첫 구슬을 잘 꿰어야 한다는 마음으로 둘째 날을 맞았다. 몸은 피곤했지만 설렘을 안고 소소한 집안 일들로 아침을 깨웠다. 오늘은 영어로 시작해, 학습 준비까지 하나씩 차근히 집중하기로 했다.6시 30분, 첫째 아이 담(가명)을 깨웠다.잠이 덜 깬 얼굴이었지만, 아이는 두 손을 모은 기도로 하루를 시작했다.사뭇 진지한 아이를 보며 나도 마음속으로 다짐했다.'답답하다고 섣불리 화내지 말자.''따뜻하고 평화로운 분위기 안에서 학습할 수 있도록 아이를 돕자. 그것이 나의 역할이다.'이어AI 펭톡(EBS 초등 영어 학습 앱)으로 듣고 말하는 영어 학습 시간이 이어졌다. 20여 분 동안 따라 말하고, 녹음된 소리를 들으며 집중했다.'1학년 때부터 꾸준히 했더라면 달랐을까?' 하는 아쉬움이 스쳤다. 그러나 '영어는 조기 교육이 아니라 적기 교육'이라는 전문가의 말을 떠올리며, 지금이 바로 그 시기라 다독인다. 늦었다는 불안 대신 '지금부터 시작'이라는 다짐으로 아침을 연다.오늘은 아이의 공부를 돕기 위한 작은 장치들을 마련했다.거실 책상 위에 학급 '시간표'를 붙이고, 하루 배운 것을 적을 수 있는 '학습 플래너'를 마련하고, 선생님 놀이를 할 수 있도록 '화이트 보드'와 시트지를 장만했다.거창한 학습노트를 기대하지 않는다. 단 한 줄이라도 하루 학습의 기억을 되새기고, 말하고, 쓰는 습관을 만들어 주려 한다.아이가 학교 간 사이, 작은 화이트보드와 시트지를 사왔다. 종이에 쓰는 것보다 보드에 쓰고 지우면 '선생님 놀이'의 재미가 살아난다. 둘째 아이에게도 같은 플래너를 챙겨주며 함께 시작해 보기로 했다.수학 교육 전문가 최수일 선생님은 저서 <지금 공부하는 게 수학 맞습니까?>에서 화이트보드를 활용한 '선생님 놀이'를 권한다. 아이가 배운 내용을 스스로 설명할 때, 자기 안에 개념을 형성하고 정립해 간다. 단순한 암기를 넘어 깊이 있는 이해를 가능하게 한다.더불어 지금 시기에 중요한 것은 꾸준한 학습 태도 형성이다. 욕심내지 않고 하루 한 줄, 10분 복습처럼 학습 태도를 형성하는 데 집중하기로 한다.지난 한 학기의 시행착오와 교육 전문가들의 강의를 통해 부모에게 꼭 필요한 역할은 "귀명창"이라는 사실을 깨달았다. 아이에게도 배움의 욕구와 학습의 기쁨이 있다. 배운 것을 설명하며 스스로 깨닫는 기쁨, 남에게 전하며 나누는 기쁨까지 맛보게 하고 싶다. 그것이야말로 학습의 본질적인 효용이고, 진정한 배움의 즐거움이기 때문이다.우리 삶에 학습이 중요한 이유는 결과가 아니라, 그 자체가 기쁨이기 때문이다. 그 기쁨을 누릴 때 비로소 건강한 학습 태도가 형성된다. 그래서 부모는 가르치려는 욕심을 앞세우기보다, 아이가 스스로 설명하고 깨닫는 순간을 만들어주고 기다려야 한다.아이가 신이 나 재잘거리며 배움을 나누는 순간, 그것이 학습의 본질이다. 부모의 역할은 그 순간을 이끌어 내는 '귀명창'이 되는 일이다. 나의 역할을 다짐하며 둘째 날을 마무리한다.