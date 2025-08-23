영동군, 행방불명 조경수 '특별감사' 착수… 기증자는 "경찰 수사해야"

충북 영동군(군수 정영철, 국민의힘)이 최근 <충북인뉴스>가 보도한 '억대 조경수 실종사건'과 관련해 특별 감사에 착수했다(관련기사: 충북 영동군에 기증한 수억대 조경수 27그루가 사라졌다
영동군이 감사에 착수했지만 조경수 이식과정에 참여한 업체가 현 정영철 군수 일가와 관련된 부동산에 사무실을 둔 것으로 확인되는 등 의혹은 확산되고 있다.
조경수를 기증한 서울시민 A씨는 "영동군이 제대로 진상을 규명할지는 의문"이라며 "경찰에 수사를 의뢰해야 한다"고 입장을 밝혔다.
지난 21일 강성규 영동군 부군수는 브리핑을 통해 "보도된 조경석, 조경수목 관리 소홀과 관련하여 군민여러분께 심려를 끼쳐드린 점 매우 유감스럽게 생각한다"라고 사과했다.
이어 "기증 재산이 군민의 자산임을 잘 알고 있으며, 그 가치를 지키기 위해 사실관계 확인과 재발 방지에 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.
진상규명을 위한 감사도 시작됐다. 영동군에 따르면 지난 20일부터 다음 달 19일까지 30일간 감사팀(5명)을 꾸려 기증 재산 관리 부실 및 부적정 처리 의혹 전반에 대해 내부감사를 벌이고 있다. 영동군 관계자는 "기증 당시의 동영상과 사진 자료를 토대로 전수조사 중"이라고 밝혔다.
이에 대해 억대의 조경수와 조경석을 기증한 시민 A씨는 경찰 수사를 요구했다.
시민 A씨는 "그동안 영동군은 조경수와 조경석에 대해 여러 차례 말을 바꾸었다"며 "지난 해 말까지 나무가 고사했다고 한 적이 없었는데, 올해 나무가 실종된 것이 드러나자 말을 바꾸었다"고 지적했다.
그러면서 "영동군이 제대로 진상을 규명할지는 의문"이라며 "경찰에 수사를 의뢰해야 한다"고 입장을 밝혔다.
