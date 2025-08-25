임진왜란 실패로 몰락한 도요토미, 그가 쌓아올린 성

일본의 고베 오사카 교토를 3박 4일간(6월 22일~25일) 여행했다. 이번 여행의 주제는 간사이 지방 건축 기행이다. 일본 현대건축의 대가로 불리는 안도 다다오의 건축과 오사카성, 교토 후시미 이나리 신사, 우지 뵤도인와 가미신사의 전통 건축을 살펴보았다. 그 내용을 5회에 걸쳐 연재하려고 한다.

큰사진보기 ▲오사카성 천수각 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲해자와 1번 전망대 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲오사카성 복합시설단지: 과거 일본군 4사단 사령부 건물로 사용되었다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲오사카성에서 바라 본 시내 모습 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲오사카성 평면도 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲도요토미 히데요시 동상 ⓒ 이상기 관련사진보기

오사카성은 오사카의 상징이다. 시내 중심부에 있는 전통 건축으로, 전국시대 이후 오사카의 역사가 이곳을 중심으로 이루어졌기 때문이다. 그리고 오사카성 천수각에 올라가면 오사카 시내를 한눈에 조망할 수 있다. 그래서 오사카에 오는 관광객은 오사카의 랜드마크인 오사카성을 방문하는 것이다. 오사카성은 동서남북 사방에서 들어갈 수 있다. 지난번 방문 땐 동쪽 아오야문(靑屋門)으로 들어갔는데 이번에는 남쪽 다마츠쿠리구치(玉造口)로 들어간다. 때문에 남쪽 오사카공원 주차장에서 차에서 내린다.주차장 앞으로 남쪽 해자가 있고, 그 너머로 성벽이 견고하게 솟아 있다. 성벽 모서리에 하얀색 전망대 건물이 보인다. 1번 전망대다. 나무가 무성한 공원 그늘을 지나 다마츠쿠리 문에 들어서면 동쪽 해자와 내호 사이에 매화 정원이 펼쳐진다. 여름이라 매화나무가 별로 눈에 들어오지 않는다. 길은 서쪽으로 이어져 호코쿠(豊國) 신사를 지난다. 사쿠라문(櫻門)에 이르면 북쪽 정면으로 천수각(天守閣)이 보인다. 오사카성 본진(本陣)은 천수각을 중심으로 남북으로 길게 형성되어 있다.사쿠라문을 지나면 양쪽으로 해자의 흔적을 볼 수 있다. 지금은 물이 없는 빈터로 남아 있다. 오사카성 본진 입구에는 108톤이나 되는 거석이 앞을 막고 있다. 1624년 성을 수축하면서 혼마루 입구를 차단하기 위한 목적으로 세웠다. 거석을 지나면 오른쪽으로 3층의 현대식 건물을 만난다. 일본군 제4사단 사령부 건물로, 1928년부터 1931년 완공되었다. 이때 천수각 건설도 함께 이루어졌고, 오사카성 공원이 문을 열었다. 1937년 중일전쟁이 시작되면서 방첩이라는 명분으로 오사카성에서의 활동에 제한이 가해진다. 그리고 1942년 9월 오사카성으로 일반인 출입이 금지된다. 1945년 8월 14일에는 오사카 대공습이 이루어져 오사카성 동남쪽의 문과 전망대 등이 심각한 피해를 입었다.전후 이 건물은 연합군 총사령부가 접수했고, 1948년부터 오사카시 경시청 본부로 사용되었다. 1958년 경시청이 이전하면서 이 건물을 역사와 향토 박물관으로 사용하기로 결정했다. 1960년 12월 오사카 시립박물관으로 개장했고, 2001년 오사카 시립박물관이 새롭게 개장함에 따라 비어 있다가 오사카성 공원 매니지먼트사의 소유가 되었다. 2017년부터 미라이자(MIRAIZA) 오사카성이라는 복합시설단지가 되어 박물관, 식당, 카페, 편의점, 기념품점 등이 들어섰다. 현재는 오사카성을 방문하는 사람들이 쉬면서 문화와 오락을 즐기는 장소로 바뀌었다.천수각은 1931년 10월 철근 콘크리트 건물로 완성되었다. 내부는 천수각 향토역사관으로 꾸며졌고, 2층부터 7층까지 전시관으로 사용되고 있다. 2층에는 오사카성의 역사를 패널과 유물을 통해 보여주고 있다. 3층과 4층은 도요토미 히데요시의 시대라는 이름으로 모모야마(桃山) 시대의 역사를 보여준다. 5층과 6층은 역사적인 장면을 병풍과 그림으로 보여준다. 7층은 도요토미 히데요시의 생애를 보여주는 전시장이다. 도요토미의 일생을 시대별로 나눠 설명하고 있다. 도요토미는 오다 노부나가가 죽은 후 실권을 잡게 되었고, 임진왜란의 실패로 몰락하게 되었다.8층은 전망대로 내부에 8마리 학이 춤추는 모습이 그려져 있다. 8층은 또 밖으로 나가 오사카 시내를 조망할 수 있다. 가까이 비즈니스 파크 지역에는 고층 건물이 많고 서남쪽으로 오사카만과 바다도 보인다. 바로 앞 천수각 용마루 끝에는 금 도금한 물고기 꼬리 모양의 치미가 눈에 띈다. 오사카성은 히메지성, 나고야성과 함께 일본의 3대성으로 불린다. 그것은 이들 성을 찾는 관광객이 가장 많기 때문이다. 오사카성은 도요토미 시대인 1585년부터 1590년 사이 처음 만들어졌고, 도쿠가와 시대인 1620년대 다시 지어졌으며, 1931년 현대식 공법으로 지어져 제3기를 맞고 있다.오사카성은 특별사적이다. 그것은 오사카성이 전국시대부터 에도 시대까지 오사카의 역사를 상징적으로 보여주기 때문이다. 1582년 6월 혼노지(本能寺)의 변으로 오다 노부나가(織田信長)가 죽은 후, 1583년 6월 도요토미 히데요시가 오사카를 장악하게 되었다. 그리고 오사카성을 쌓아 자신의 거점으로 만들 계획을 세웠다. 이때부터 4단계 과정을 거쳐 오사카성을 완성하게 된다.제1기인 1583년부터 1585년까지 혼마루(本丸)가 완성된다. 제2기인 1586년부터 1588년까지 니노마루(二の丸)가 완성된다. 그 다음 제3기인 1594년 산노마루(三の丸)가 완성되어 오사카성의 모습이 제대로 갖춰졌다. 다음 제4기인 1598년에 성벽 밖으로 ㄷ자형 성루와 벽을 쌓아 데마루(出丸)를 만들고 다이묘(大名)의 저택을 마련했다. 1596년 일본과 명의 화의 교섭 때 명나라 사신에 대한 접대가 혼마루 어전에서 있었다고 한다.어전에는 1610년경 오사카성 주변의 여름과 겨울을 그린 두 개의 8폭 병풍이 세워져 있었다. 그중 하나인 여름 오사카성 그림이 1700년대 후반 발견되어 현재까지 전하고 있다. 이를 토대로 당시 오사카성 천수각을 그림으로 복원할 수 있다. 이를 통해 천수각은 기본적으로 5층으로 이루어졌음을 알 수 있다.오사카성이 도요토미 히데요시의 본거지이기는 하지만, 1585년 도요토미가 천황을 보좌하는 관백에 임명돼 교토로 옮겨가 살게 되었다. 1591년 6월에는 일본을 천하통일하고 관백 자리를 조카인 히데지(秀次)에게 물려주고 자신은 타이코(太閤)가 되어 실권을 행사했다. 그리고 교토 남쪽에 후시미성을 축조해 살면서, 연하(年賀) 인사 등 다이묘를 점검하는 일은 오사카성에서 수행했다고 한다.1598년 도요토미가 죽은 후 1600년 세키가하라 전투에서 도쿠가와 이에야스 군이 승리해 실권을 장악했다. 1614년 겨울에는 오사카성에서 전투가 벌어져 니노마루와 산노마루가 파괴되고 혼마루와 안쪽 해자만 남게 되었다. 1615년 여름 오사카 성주인 도요토미 히데요리(秀頼)가 죽으면서 도요토미 가의 오사카성 지배는 끝나게 되었다. 1619년에는 오사카성이 막부 직할령이 되었고, 이듬해부터 도요토미의 색을 없애기 위해 오사카성을 다시 짓게 되었다. 니시노마루(西の丸), 니노마루, 산노마루가 이때 지어졌고, 1624년 혼마루가, 1628년에 니노마루 남부가 지어졌고 1629년 오사카성 전체에 대한 축성을 마쳤다.오사카성을 나오는 길에 니노마루 남쪽에 있는 호코쿠 신사에 잠시 들린다. 신사 입구에 석조 도리이가 있고, 그 안쪽에 도요토미 히데요시 동상이 서 있다. 상투를 틀고 갑옷을 입은 상태로 오른손에는 지휘용 부채를 왼손에는 칼을 들고 있다. 이 동상은 1943년 군수용으로 공출되었다가 2007년 다시 복원해 세웠다고 한다. 얼굴 표정과 복장 그리고 지물이 굉장히 사실적으로 조각되었다. 동상 안쪽으로 배전, 폐전(幣殿), 본전이 위치한다. 폐전은 폐백을 올리며 제의를 행하는 건물로 중전이라고 불린다. 본전에는 도요토미 히데요시, 아들 히데요리, 동생 히데나가(秀長)가 모셔지고 있다.이곳에는 또한 곡식의 신을 모신 백옥(白玉) 신사, 미곡(米穀)의 신을 모신 약영(若영) 신사가 있다. 그리고 본전 남동쪽에 수석 정원이 있다. 신사를 나오면서 보니 이곳을 찾는 사람들에게 출세와 길운을 열어준다고 적혀 있다. 호코쿠 신사는 1868년 메이지 천황의 명령으로 나카노시마(中之島)에 지어지기 시작해 1879년 완공되었다. 1921년 오사카시 청사가 호코쿠 신사 서쪽으로 이전한다. 1956년 오사카 청사를 확장하면서 호코쿠 신사의 이전 필요성이 대두되었고, 1961년 오사카성 남쪽 현재 위치로 이전하게 되었다.