'4개 구청 신설' 끌어낸 정명근 시장 "권역별 맞춤 행정, '30분 생활권 시대' 열린다"

화성특례시(시장 정명근)에 4개 일반구 설치가 최종 확정됐다. 이로써 인구 100만을 넘은 화성시가 대도시로서의 행정 효율성과 주민 생활권 개선을 위해 광역시급 행정 체계로 전환하게 됐다.이번 일반구 설치 확정으로 만세구, 효행구, 병점구, 동탄구가 신설되며, 각각 시민이 생활권 내에서 30분 이내에 주요 행정서비스(세무, 인허가, 복지, 민원 등)를 구청에서 직접 볼 수 있는 '30분 행정 생활권 시대'가 열릴 전망이다. 이는 도농복합 대도시 특성상 넓은 시 지역 내 이동에 따른 시민 불편을 해소하고, 권역별 맞춤형 행정·복지·교육 정책을 뒷받침하는 제도적 초석이 될 수 있다.정명근 화성특례시장은 취임 직후부터 일반구 설치를 핵심 공약이자 시의 최우선 과제로 삼고 적극적으로 추진해 왔다. 특히 짧은 기간 내에 각계 원로, 시민, 국회의원, 정부와 지속적으로 소통하며 행정안전부의 승인을 끌어내는 데 중요한 역할을 했다는 평가다.정명근 시장은 행정안전부 승인 직후인 22일 저녁 동탄출장소에서 긴급대책회의를 열고 향후 일반구 청사 설치, 조례 등 법령 정비, 조직·인사, 시민 혜택 사업 발굴 등 일반구 설치 추진 상황을 점검했다. 시는 이미 만반의 준비를 갖춰온 만큼 남은 절차까지 빈틈없이 챙겨 2026년 2월 구청 출범을 완벽하게 마무리한다는 방침이다.정 시장은 "4개 일반구 승인은 105만 화성특례시민의 오랜 염원을 실현한 것"이라며 "출범 3개월도 되지 않은 짧은 시간에 화성의 특성과 가능성을 이해하고 결단을 내려주신 이재명 정부에 깊이 감사드린다"라고 밝혔다. 정 시장은 이어 "구청 개청을 통해 30분 생활권 시대를 열어 시민과 가까운 곳에서 따뜻한 행정을 펼치고 생활권 특성에 맞는 맞춤형 정책으로 문화·산업·생활 전반의 매력을 높이겠다"라고 말했다.화성특례시의 4개 일반구 신설은 지난 2010년 일반구 설치 기준인 인구 50만 명을 달성한 이후 15년 만에 이룬 쾌거다.일반구는 행정 효율성을 높이기 위해 상위 행정기관인 시에 소속되어 행정업무를 수행하는 행정 기구다. 화성특례시는 서부생활권을 담당하는 ▲만세구(우정·향남·남양읍, 마도·송산·서신·팔탄·장안·양감면·새솔동), 중부생활권의 ▲효행구(봉담읍, 비봉·매송·정남면, 기배동), 동부생활권의 ▲병점구(진안·병점1·병점2·반월·화산동) ▲동탄구(동탄1~9동)로 구분될 예정이다.화성특례시는 서울의 1.4배에 달하는 844㎢의 넓은 면적으로 인해 행정서비스를 받기 위해 시청까지 한 시간 이상 이동해야 하는 불편을 겪어왔다.이번 일반구 출범으로 생활권 내 30분 내에서 세무, 인허가, 복지, 민원 등 주요 행정업무를 구청에서 직접 처리할 수 있게 된다. 또한, 지역 특성에 맞는 행정과 생활밀착형 예산, 현장 중심 민원서비스 강화로 더 빠르고 편리한 행정서비스를 제공할 수 있게 된다.정명근 시장은 "이번 일반구 설치는 새로운 화성시대의 출발점으로, 시민과 가까운 곳에서 맞춤형 행정을 펼칠 수 있는 계기"라며 "시민과 더 가까이에서 따뜻하고 다채로운 행정서비스를 제공할 수 있도록 행정 체제 개편을 철저히 준비하겠다"라고 말했다.시는 9월까지 청사 리모델링 설계를 마치고, 연말까지 구 설치와 위임사무 관련 조례를 개정할 예정이다. 이어 조직·인사 확정과 위임사무 편성 등 행정 체계를 정비하고, 내년 1월에는 부서 이전을 완료할 계획이다.더불어, 대중교통 노선 재편, 민원 종합안내시스템 구축 등 시민 편익을 위한 대책을 마련해 2026년 2월 4개 구청이 차질 없이 출범하도록 준비할 방침이다.구별 특성에 맞춘 맞춤형 행정도 추진된다. 각 구의 비전은 ▲'풍요로운 자연과 산업자원이 어우러진 융복합 혁신도시'(만세구) ▲'모두가 누리는 교육중심의 자연친화적 정주도시'(효행구) ▲'역사와 첨단기술이 만나는 사람중심의 성장도시'(병점구) ▲'도시와 자연이 공존하며 4차산업을 선도하는 미래산업 경제도시'(동탄구)로 설정됐다.화성특례시와 4개 일반구는 각 비전에 맞는 특화 정책을 추진해 지역 균형발전은 물론 시민 삶의 질 향상까지 함께 실현해 나갈 방침이다.한편, 화성특례시는 2001년 시로 승격한 이후 급격한 성장을 이어왔으며, 2010년에는 인구 50만 명을 돌파해 일반구 설치 요건을 충족했다. 그러나, 행정 체제 개편 시도가 무산되면서 시민들의 불편이 지속돼 왔다.이에 정명근 시장은 민선 8기 출범 이후 일반구 설치를 시정의 우선 과제로 설정하고 본격적인 추진에 나섰다. 2022년에는 지방행정연구원, 2024년에는 한국행정학회와 함께 연구용역을 실시했으며, 권역별 시민 설명회와 여론조사, 구 명칭 공모·심의위원회, 정책광장 투표 등을 통해 폭넓게 시민 의견을 수렴했다. 이어 화성시의회 의결을 거쳐 4개 구 신설안을 마련하고 2024년 11월 행정안전부에 정식 건의서를 제출했다.또한, 정 시장은 지난 7월 대통령직속 국정기획위원회와 국회 행정안전위원회 등 관계 기관을 직접 찾아가 일반구 설치의 필요성을 지속적으로 건의해 왔으며, 그 결과 이재명 정부 출범 이후 자치분권 강화 기조와 맞물려 8월 22일 마침내 행정안전부의 승인을 끌어냈다.결국 이번 4개 일반구 신설은 화성특례시가 수도권의 핵심 도시로 도약할 기틀을 마련한 "역사적 전환점"이자, 정명근 시장의 강한 의지와 전략적 리더십이 만들어낸 대표적 성과로 인정받고 있다.