재일동포 만난 이 대통령 '간첩조작사건' 사과

"대한민국의 대통령으로서 국가 폭력에 희생당한 피해자와 또 가족 여러분께 진심으로 위로의 말씀을 드리면서 공식적으로 다시 한 번 사과드린다."

이재명 대통령이 23일 재일동포 오찬간담회에서 군부독재정권 당시 '재일동포 간첩조작 사건'에 대해 정부를 대표해 사과했다. 연단에서 한발 물러나 90도로 허리를 굽히는 이 대통령을 향해 재일동포 200여 명의 박수가 쏟아졌다.이 대통령은 이날 오후 일본 도쿄 한 호텔에서 열린 이 간담회에서 "대한민국 대통령이 양자 방문국으로 처음 일본을 찾은 것은 역사상 처음 있는 일이라고 한다. 뜻 깊은 방문의 첫 공식 행사로 동포 여러분들을 뵙게 돼 특히나 더 의미가 깊다"면서 재일동포에 대한 고마움과 부끄러운 역사에 대한 사과를 전했다.이 대통령은 "80주년 광복절을 맞이해서 순국선열의 숭고한 희생을 떠올렸을 때 특히 마음 쓰였던 분들이 재일동포 여러분들이시다"면서 "아픔과 투쟁, 극복과 성장을 반복한 이 굴곡진 대한민국 역사 굽이굽이마다 동포들의 헌신과 희생이 있었다"고 말했다.또 "오늘날 주일 대한민국 공관 건물 10개 중 9개가 재일동포 여러분들의 기부로 이뤄졌다고 들었다. 전 세계에 없는 일"이라며 1988년 서울 올림픽과 IMF 외환위기 등 역사적 고비 때마다 본국에 도움의 손길을 내밀어 주신 재일동포 여러분들의 애국심을 잊지 않고 꼭 보답하겠다고도 다짐했다.이 대통령은 그러면서 "직시해야 될 부끄럽고 아픈 역사도 있다"고 짚었다. 재일동포 간첩조작 사건이었다. 이 대통령은 "위대한 민주화 여정 속에서 정말로 많은 재일동포들이 억울하게 간첩조작사건의 피해자로 고통을 겪었다. 제가 직접 만나뵌 분들도 몇몇 계시다"라며 대통령으로서 정부를 대표해 피해자와 가족들에게 다시 한 번 공식적으로 사과하겠다고 밝혔다.1932년 9월 조선인 수천 명이 억울하게 희생 당했던 관동대학살도 거론했다. 이 대통령은 "100년 전 아라카와 강변에서 벌어진 끔찍한 역사, 여전히 고향 땅에 돌아가지 못한 채 일본 각지에 흩어져 있는 유골들의 넋을 결코 잊지 않겠다"며 "다시는 반인권적인 국가 폭력이 벌어지지 않는 나라다운 나라, 국민의 안전한 일상을 책임지는 부강한 나라를 위해서 최선을 다하겠다는 약속을 드린다"고 밝혔다.이 대통령은 새로운 지평을 맞이하고 있는 한일관계의 저변에는 동포 여러분들 덕이라고도 했다.이 대통령은 수교 후 약 350배로 늘어난 교역규모와 연간 1200만 명이 오가는 인적교류, 양국 청년들이 함께 즐기고 있는 문화 콘텐츠 등을 거론하면서 "양국 국민이 서로 신뢰의 마음을 나누며 서로의 삶을 풍부하게 채워준 한일관계의 새 역사는 동포 여러분들이 만들어주신 빛나는 성과라고 생각한다"고 말했다.또한 재일동포의 목소리에 귀를 기울이고 권익을 보장하기 위해 노력하겠다고 약속했다. 이에 대해 이 대통령은 "어떤 고난과 역경 속에서도 우리 말과 역사를 후대에 전하여 한민족으로서의 정체성과 존엄을 지켜낸 고귀한 헌신을 꼭 기억하겠다"라며 "여러분의 빛나는 활약이 다음 세대까지 이어질 수 있도록 동포사회의 다양한 목소리에 귀를 기울이고 필요한 지원을 아끼지 않고 확대하겠다"고 다짐했다.아울러 "동포 여러분의 안전과 권익 보장에 각별한 주의를 기울이며모두 함께 잘 사는 나라로 확고하게 나아가겠다"며 "긍지와 자부심이 더욱 빛날 수 있는 자랑스러운 고국 대한민국을 만들어가겠다"고 말했다.한편, 이번 오찬간담회는 이 대통령의 일본 첫 공식 일정이다. 이 대통령은 이후 이시바 시게루 일본 총리와의 소인수회담·확대회담 등을 진행할 예정이다.