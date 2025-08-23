낙동강 녹조 창궐인데, 녹조제거선-폭기장치는 멈춰

큰사진보기 ▲8월 23일 창녕 남지철교 쪽 낙동강 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 23일 낙동강 칠서취수장 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 23일 낙동강 창녕함안보 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 23일 낙동강 녹조. 칠서취수장 상류이면서 남지철교 바로 아래에 있는 폭기장치로, 이날 2개가 가동이 되지 않고 있다. ⓒ 임희자 관련사진보기

8월 하순에도 낙동강에 녹조가 창궐하고 있지만 녹조제거선이 주말이라 운영되지 않고 일부 폭기장치도 멈춰 조류 대응이 제대로 되지 않고 있다는 지적을 받고 있다.23일 낙동강 곳곳에 녹조가 창궐해 있다. 이날 현장답사를 벌인 낙동강네트워크는 창녕 남지철교, 창녕함안보를 비롯해 곳곳에 짙은 녹조가 생겨나 있었다고 밝혔다.현재 낙동강 녹조는 육안 뿐만 아니라 실제 유해남조류 측정에서도 심각한 것으로 나타나고 있다. 물금매리 지점은 조류경보제 두 번째 '경계', 칠서지점은 첫 번째 '관심' 단계다.조류경보제는 유해남조류 측정 결과 2회 연속 기준초과시 발령한다. 남조류 세포수가 1000세포/㎖ 이상이면 '관심', 1만세포/㎖ 이상이면 '경계', 100만세포/㎖ 이상이면 '대발생'이다.낙동강유역환경청은 지난 14일 칠서 지점에 '관심', 21일 물금매리 지점에 '경계' 단계를 발령했다.낙동강환경청은 지난 18일부터 9대의 녹조제거선을 투입했다. 칠서 3대, 물금매리와 창녕함안보, 합천창녕보에 각 2대씩이다. 녹조제거선은 한국수자원공사가 업체와 계약을 맺어 운영하고 있다.그런데 주말인 이날 낙동강에 투입된 녹조제거선은 모두 운행을 멈추었다. 이에 대해 낙동강환경청 관계자는 "수자원공사가 업체와 계약을 맺어 녹조제거선을 운행하고 있는데, 평일 기준으로 되어 있어 주말에는 운영하지 않는 것으로 되어 있다"라고 말했다.또 이날 칠서취수장 상류이면서 남지철교 아래(함안) 쪽에 설치해 놓은 폭기장치 3개 가운데 2개가 가동이 되지 않고 있었다. 폭기장치는 물 속으로 공기를 들여보내 녹조 발생을 억제하는 장치를 말한다.이에 대해 낙동강환경청 관계자는 "한국수자원공사에서 설치한 폭기장치인데, 지난 폭우 때 고장이 나서 고치기 위한 부품 수급 상태에 있다"라고 말했다.이날 현장을 본 임희자 낙동강네트워크 공동집행위원장은 "지금 낙동강은 거대한 녹조 공장이나 마찬가지다. 온통 녹색이고 점점 더 짙어지고 있다"라며 "환경부가 대책이라고 세워서 시행하는 게 녹조제거선과 폭기장치다. 그런데 이날 낙동강에서 운행되고 있는 녹조제거선은 찾을 수 없었고 모두 쉬고 있었다. 주말이라고 녹조가 발생하지 않는다는 말이냐. 주말에도 가동을 해야 하는 거 아니냐"라고 말했다.또 그는 "칠서취수장은 창원시민의 식수원이다. 폭기장치가 일부 가동을 멈추었는데 하도 계속 돌리다 보니 고장이 난 것으로 보였다"라며 "녹조제거선도 폭기장치도 아무리 운영을 한다고 해서 자연 현상을 막을 수 없다. 녹조는 인간이 해결하는데 한계가 있기에 근본 대책을 세워야 하는 것"이라고 했다.환경단체는 낙동강 8개 보 수문을 열어 물이 흐르도록 해야 한다고 제시하고 있다.