떡뚜꺼비가 자라서 청개구리가 된 사연... "그래도 고마워"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲Unsplash Image ⓒ ianjbattaglia on Unsplash 관련사진보기

AD

"언제 와 있었어?"

"엄마, 나 학원 마쳤는데... 우산 좀 가져다줄 수 있어?"

"우산 안 가져갔어?"

"아까는 비가 안 와서..."

"엄마가 우산 가져가라고 했잖아. 지금 어디야? 우산 들고 갈게."

13년 전, 시어머님은 떡두꺼비 같은 아들을 낳았다며 몹시 기뻐하셨다. 출산도 처음, 아이와의 만남도 처음이라 모든 것이 낯설었다. 서로에게 적응해 가며 부모와 자식의 유대 관계를 이어갔다.그동안 사랑이라 믿었던 건 껍데기에 불과했다. 줘도 줘도 부족하고, 전부를 걸어도 아깝지 않은 사랑이 바로 자식이었다.시간이 흐르고 아이가 정체성을 확립해 가면서 점점 시크하게 변해갔다. 태어날 땐 분명 떡두꺼비였는데, 희한하게 청개구리로 진화했다. 어떤 요청이든 권유든 대답은 정해져 있었다. "싫어요. 안 할래요."무조건 YES인 것도 문제지만, 사사건건 반대 의사를 표시하니 서운함은 일상이 되었다. 아직은 함께하고 싶은 일이 많은데, 함께 가고 싶은 곳이 많은데, 아이는 자꾸 방으로만 들어가려 했다. 자신만의 세계에 있기를 원했다.쌀쌀한 날, 겉옷 챙기라는 당부도 예사로 듣고 그냥 나간다. 하루 종일 벌벌 떨다가 결국 감기에 걸려 돌아왔다. 속상한 마음에 몇 마디 하려 하면 귀부터 막기 일쑤다. 장마가 이어지던 날이었다. 우산을 챙기라고 그렇게 일렀건만, 아이는 보란 듯이 빈손으로 나갔다. 속상함은 접어두고 부랴부랴 하원 시간에 맞춰 뛰어갔다.정해진 시간이 지나도 아이는 나오지 않았다. 이제나 저제나 언제 나오나 굵어지는 빗줄기를 바라보았다. 신발 안으로 빗물이 스며들고 옷도 축축해졌다. 예정된 시간보다 20분이 지나서야 아이가 나왔다. 젖은 내 몰골을 보며 아이가 묻는다.미안함이 잠시 아이 얼굴을 스쳤다. 찰나의 표정 하나로 마음이 누그러졌다.오늘도 오락가락하는 빗줄기. 나의 당부를 한 귀로 흘려듣고, 아이는 당연하다는 듯 또 우산을 두고 갔다. 이번엔 나도 하원 시간을 까맣게 잊고 있었다. 잠잠하던 비가 대지를 향해 질주하기 시작했다. 빗소리 교향곡에 맞춰 전화벨이 울렸다.엄마 말을 스치는 바람처럼 여기는 건 여전히 서운하고 괘씸하기도 하지만, 전화해 준 건 그저 고맙다. 그래, 비 맞고 다니는 것보다 우산 가져다 달라고 전화하는 게 어디야. 비 맞지 않아서, 잊지 않고 전화해 줘서 고맙다. 청개구리 아들.청개구리에서 진화하면 이번에는 무엇이 될까.