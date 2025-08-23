"이재명 살인미수, 국정원이 전투용칼을 커터칼로 허위 보고"

큰사진보기 ▲압송되는 이재명 대표 흉기 습격 피의자더불어민주당 이재명 대표를 흉기로 습격한 피의자 김모씨가 부산 연제구 부산경찰청으로 압송되고 있다. 부산경찰청 특별수사본부는 이 대표 급습 피의자인 김모씨에 대해 살인미수 혐의를 적용해 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔다. 김씨는 이날 오전 10시 29분께 부산 강서구 대항 전망대 시찰을 마치고 차량으로 걸어가던 이 대표의 왼쪽 목을 흉기로 찌른 혐의다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당 정치테러대책위원회(위원장 전현희 의원, 아래 대책위)는 국가정보원이 지난해 이재명 당시 민주당 대표 피습 사건을 국가정보원이 의도적으로 축소, 은폐하려 했다는 의혹에 대해 이종석 국정원장에게 진상 조사를 촉구했다.대책위는 23일 국회 소통관 기자회견에서 "전날 이종석 국정원장과 관련 실무자를 만나 살인 미수 사건에 대한 국정원 차원의 축소·은폐 시도에 대해 진상 조사를 요구하고 강력히 항의했다"고 밝혔다. 이재명 대통령은 당 대표를 맡던 당시인 지난해 1월 부산 가덕도 방문 중 지지자로 위장한 김모 씨에게 흉기로 목 부위를 피습당한 바 있다.대책위는 "해당 사건은 제1야당 대표를 겨냥해 9개월간 치밀하게 준비된 정치적 암살 시도"라며 "그러나 윤석열 정부의 대테러센터와 국정원은 이를 테러방지법상 테러로 지정하지 않았을 뿐 아니라, 사건을 축소·왜곡하고 현장 증거를 인멸하는 등 진실을 은폐하려 했다"고 주장했다.대책위는 김상민 전 국정원장 법률특별보좌관이 당시 이 사건을 '커터칼 살인미수 사건'으로 규정한 법률검토 보고서를 작성하고 "테러로 지정할 실익이 없다"고 주장한 점 등을 문제로 지적했다. 실제로 테러에 사용된 흉기는 18cm 길이의 전투용 흉기인데, 이를 일반 '커터칼'로 표현해 사건을 왜곡 축소했다는 주장이다. 대책위는 "허위 보고서 작성 경위와 그 배후, 명백한 위법 사항에 대해 적극적인 감찰을 실시해야 한다"고 촉구했다.대책위는 또 국무총리실에 대해서도 "정부합동테러대책위원회를 즉각 개최하고, 해당 사건을 테러방지법에 따른 테러 사건으로 규정하는 절차에 즉각 착수해야 한다"고 촉구했다.