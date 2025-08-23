일본 언론 "미국보다 일본 먼저 방문... 이재명 실용외교" 주목

큰사진보기 ▲이재명 대통령의 일본 방문을 보도하는 NHK 방송 ⓒ NHK 관련사진보기

이재명 대통령이 23일 일본, 미국 방문을 시작한 가운데 일본 언론은 한국 대통령이 미국보다 일본을 먼저 방문한 것에 이 대통령의 '실용 외교'라며 주목했다.일본 공영방송 NHK는 한국 대통령이 양자 외교 첫 방문국으로 일본에 온 것은 1965년 한일 국교 정상화 이후 처음이라고 보도했다.그러면서 "일본 정부 관계자들로부터는 이 대통령이 일본을 중시하고 있다는 자세를 보여준 것이라며 환영의 목소리가 나온다"라고 전했다.또한 "일본 정부는 이 대통령의 이번 일본 방문을 양국 정상이 정기적으로 상호 왕래하는 '셔틀 외교'의 일환으로 여기고 있다"라면서 "다음번 회담에 관한 의견 교환이 있을지도 주목된다"라고 덧붙였다.<요미우리신문>도 "한국 대통령이 양자 외교를 위해 동맹국 미국보다 먼저 일본을 찾은 것은 1965년 국교 정상화 이후 한 번도 없었기 때문에 매우 이례적인 방문"이라고 강조했다.아울러 "양국 정상이 이번 회담에서 셔틀 외교의 활성화, 중국의 군사 강화 및 북한 핵·미사일 위협을 염두에 둔 한일 안보협력, 전략 물자를 특정 국가에 의존하지 않기 위한 공급망 구축 등 경제 안보 협력을 넘어 저출산과 고령화 등 양국 공통의 사회 과제 해결을 위한 협력도 확인하겠다는 방향"이라고 설명했다.또한 "도널드 트럼프 미국 행정부에 대한 대응도 논의할 것"이라며 "트럼프 대통령과 전화나 대면 회담으로 관계를 쌓아온 이시바 시게루 일본 총리가 한미 정상회담을 앞둔 이 대통령에게 자신의 경험을 공유할 생각"이라고 전했다.앞서 이 대통령은 일본 언론과 서면 인터뷰에서 위안부 및 강제징용 배상 문제 등에 대해 "진실과 감정의 문제이기 때문에 사실을 인정하고 사과하며 진심으로 위로하는 과정이 훨씬 더 중요하다"라면서도 "전임 대통령도, 또 전임 정권도 국민이 뽑은 국가의 대표여서 그들이 합의하거나 이미 한 국가 정책을 간단히 뒤집을 수는 없다"라고 밝혔다.이와 관련해 <아사히신문>은 "이 대통령이 일본에 '과거 직시'를 요구하면서도 한일관계 발전에 긍정적 자세를 보인 배경에는 한국에 대한 이해가 깊다고 평가받는 이시바 총리와 한일관계 기초를 견고히 하려는 의도가 있을 것"이라고 평가했다.또한 "트럼프 대통령에 대한 대응 등을 고려해 일본과 안정적 관계를 구축하려는 사정도 있다"라며 "이념에 구애받지 않는 '실용외교' 자세를 보여줬다"라고 덧붙였다.다만 <마이니치신문>은 이 대통령이 '진심으로 위로' 등을 언급한 데 대해 "방향 전환을 경계하는 일본 측에 대해 역사문제를 다시 쟁점화할 생각이 없다는 것을 강조하고 신뢰관계 구축으로 연결하고 싶다는 생각이면서도 마음의 흔들림도 보였다"라고 전했다.그러면서 "이 대통령은 원래 (윤석열 전 대통령의) 강제징용 문제 해결에 강한 반대론자였다"라며 "향후 한국 내 여론을 의식해 일본 측에 강하게 대응을 요구한다면 역사 문제가 다시 불거질 가능성도 있다"라고 전망했다.우익 성향의 <산케이신문>도 "이 대통령이 일본 정부의 사죄를 포함한 새로운 해결책의 합의를 요구할 여지를 남긴 것"이라고 분석했다.또한 일본인 납북 문제와 관련해 "이 대통령은 '피해자 가족의 슬픔과 일본 정부의 해결 노력에 깊이 공감한다. 인도적 차원에서 반드시 해결해야 한다'고 말하는 데 그쳤다"라며 "윤석열 정권이 문제 해결을 위해 일본과의 협력을 강화하겠다고 말한 것과 온도차를 보였다"라고 주장했다.