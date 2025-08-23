"왜 이런 책 읽냐고? ... 알아야 막지, 자살을"

큰사진보기 ▲김명희 경상국립대 교수 책 <다시 쓰는 자살론 : 자살국가와 사회정의> 표지. ⓒ 그린비 관련사진보기

큰사진보기 ▲5.18민주묘지 행방불명자 묘역. 봉분 없이 비석만 세워져 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

"참여자들은 사건 발생 직후 적절한 의료적 지원을 받기는커녕 '폭도'와 '불순분자'로 몰리기 않기 위해 피해 사실조차 숨겨야 했고, 육체적‧정신적 후유증에 대한 적절하고 효과적이고 즉각적인 배상의 부재는 피해 회복의 모든 책임을 고스란히 당사자와 가족의 몫으로 떠넘겼다. 이렇게 볼 때 1980년 이후 현재까지 5‧18 피해자의 인권을 구성하는 핵심적 측면들은 '계속적인 침해 상태'에 있다고 볼 수 있다."

"2023년 서이초 교사의 자살로 수면 위로 드러난 교사집단의 자살은 우리 사회를 커다란 충격에 빠뜨렸다. 2015년부터 2024년 8월까지 총 168명의 교사가 스스로 세사을 등졌다. 2015년 11명에서 2021년 25명으로 2배 이상 늘었다. 2020년20명, 2023년 25명이 숨져 3년 연속 20명대였다. 이중 절반 이상(86명)이 초등 교사였다."

"한국사회의 자살문제는 우리사 서로를 어떻게 돌볼 것인가의 문제를 궁극적인 성찰의 문제로 제기한다. 사랑, 돌봄, 연대 활동의 불평등은 정서적 불평등의 한 차원이며, 그 수혜에서 불평등은 다른 차원의 불평등으로 인해 더욱 악화된다. ... 생명의 상호 의존과 함께-있음의 조건을 진지하게 받아들이며, 어떻게 함께 살아갈 것인가를 모색하는 것, 즉 돌봄의 생명정치를 기획하고 실현하는 것이 바로 통치를 넘어서는 제도 정립적 생명정치가 열어야 할 전망일 것이다."

"각자의 생명은 오로지 모두의 생명에 의해서만 보호될 수 있다."

책을 읽고 있는데 지나가던 사람이 한 마디 던졌다. "왜 이런 책을 읽느냐?"라고. 퍼뜩 떠오르는 말이 생각나지 않아 "알아야 막을 거 아니냐. 자살을"이라고 했다. 그런데 책을 읽으면서 자꾸만 그 대답이 적절했다는 생각이 들었다.김명희 경상국립대 교수(사회학)가 펴낸 새 책 <다시 쓰는 자살론 : 자살국가와 사회정의>(그린비)이다. 경제협력개발기구(OECD) 가운데 자살률 1등으로 '자살공화국', '자살국가'라는 오명을 안고 있는 한국사회의 자살문제 연구에 천착해온 김 교수가 사회학의 관점에서 자살을 바라보고 그 대책을 제시한 책이다.610쪽에 걸쳐, 19세기 말 '뒤르케임'이 자살론에서 선보인 사회학적 사유방식을 현대 한국사회 자살현상의 진단과 해법에 접목해 놓았다. 한국의 맥락에서 자살론을 다시 쓰고, 한국사회 자살현상을 자살론으로 다시 읽는 작업을 통해 자살 문제가 사회정의의 문제이자 곧 인권의 문제임을 설득력 있게 드러내 보인 것이다.2023년 기준 경제협력개발기구 회원국 평균 자살률은 23년 동안 16.6% 감소했으나 한국은 230.68%나 폭증했는데, 그렇다면 거의 250% 포인트 차이가 나는 셈이라는 것이다.통계 자료를 분석한 김 교수는 "남성 대비 여성 자살률 역시 기록적으로 OECD 회원국 중 1위로, 한국 남성이 OECD 평균의 2.2배 가량인데 비해 여성의 자살률은 OECD 평균의 3배에 육박한다"라며 "42.2명(2021년 기준)인 한국 노인 자살률은 OECD 평균인 14.2명에 비교할 때 3배에 이르고, 1990년대 후반부터 증가세를 보이는 청소년 자살률은 12.4명으로 평균보다 2.1배 높다"라고 설명했다.이 숫자만 봐도 한국은 '자살공화국'이라는 말을 부인할 수 없을 것이다. "자살은 과연 개인의 극단적 선택인가?"라는 화두를 던진 김 교수는 "국제사회에섣 한국의 자살문제를 심각하게 여기게 되었고, 국가 차원의 대책 마련을 촉구하기에 이르렀다"라고 했다.한국사회가 자살을 다루는 방식이 주로 '우울증(정신의학적)'과 '경제위기'라고 한 김 교수는 미국을 비롯한 외국 연구 사례를 비교하면서 "우울증의 원인은 불명확하다", "세계적으로 경제위기 자체가 자살률의 상승으로 이어지지 않았던 사례는 얼마든지 찾을 수 있다"라고 했다.이 책을 관통하는 또 하나의 주장은 "자살은 정치의 문제이자 곧 사회정의 문제"라는 것이다. 김 교수는 사회‧정치가 자살에 책임이 있다는 분석을 내놓았다. 대표적으로 '5‧18 후 이어진 자살'을 거론한 저자는 "5‧18 군집자살이 발생한 사회적 원인과 조건을 지체된 이행기 정의의 조건과 '학살 후 자살'이라는 맥락에서 규명했다.5‧18 이후 부상자와 목격자, 유족 등의 자살 사례를 다룬 저자는 '아픔은 현재형'이라 부르짖고 있다. 자살자가 생전에 남긴 각종 기록들과 주변의 인물들을 대상으로 한 체계적인 질문 조사를 통해 자살에 이르는 원인을 밝혀내는 조사방법인 '심리부검'에 대해서도 설명해 놓았다.김 교수는 "1980년 이후 자살을 결행할 때까지의 삶의 행적에 대한 심도 있는 분석을 통해 이들이 자살을 할 수 밖에 없었던 사실을 밝히고, 그 피해가 다음 세대까지 이어지는 방식에 대한 두터운 설명을 제공한다는 점에서 심리부검의 모범이라 평가할 만하다"라며 다음과 같이 지적했다.저자는 "권위주의 시기 자행된 국가폭력과 정치적 억압의 누적된 경험으로 인한 집단적‧사회적 트라우마는 5‧18 참여자들의 자살을 촉진하는 집합적 경향으로 작용했다"라며 "5‧18 과거청산 국면에서 발생한 자살 피해는 켜켜이 누적된 국가폭력의 트라우마와 경제적 강제의 압력, 사회적 지지의 축소로 인한 사회관계의 위기가 중첩되어 발생한 숙명론적 자살의 한 형태로 이해될 수 있다"라고 했다.그러면서 김 교수는 "현재 광주의 과거청산 방식을 주도해 온 '사건-보상-의료적 치료'의 프레임을 넘어 인권과 정의, 진실과 기억의 연대에 기초한 사회적 치유 모델의 구축을 위한 다각도의 노력과 심도 있는 토론이 요청되는 시점"이라고 했다.또 남겨진 가족의 고통으로 나타난다는 것이다. 김 교수는 "5‧18로 인한 부친 혹은 남편의 상해는 사회경제적 질곡만이 아니라 여러 사회문화적 강제와 결합되면서 가족화된 고통을 야기했고, 이는 남겨진 가족들의 전 생애에 걸쳐 다양한 방식으로 재생산되면서 연쇄적이고 지속적인 영향을 미치고 있었다"라며 "유가족에게 겹겹이 덧씌워진 '자살자 유가족', '특권집단'이라는 모순적인 사회적 시선은 유가족의 침묵을 지속시키는 요인이 되었고, 이 모든 사회적 압력 속에서 남겨진 가족들의 자살 시도라는 비극적인 사회적 고통이 연쇄적으로 이어졌던 것"이라고 했다.책에서는 '자살과 분단', '탈북자 자살'뿐만 아니라 '세월호 참사', '이태원 참사'와 관련한 자살에 대해서도 분석해 놓았다. '참사 후 자살자'에 대해, 저자는 "세월호 참사가 피해자들의 트라우마에 대한 국가와 사회 차원의 개입이 필요함을 알린 시발점이었다면, 이태언 참사에서는 트라우마 치유 담론이 참사의 진실을 은폐하기 위한 일종의 국가 부인전략으로 대대적으로 동원되었다"라고 했다.김 교수는 "비애에 빠진 사람을, 인권을 침해 당한 '피해자'를 치료 받아야 할 '환자'로 규정해야 한다"라며 "무엇보다 재난안전법에 '인권의 관점'을 도입하고, 보다 근본적으로 모든 시민의 안전권을 보장하기 위한 국가와 사회의 책무를 포괄적으로 명시하는 생명안전기본법 제정이 시급히 요청된다"라고 했다.또 책에서는 '자살과 직업집단' 항목에서 초등 교사, 간호사의 '태움'의 자살에 대해 다뤄놓았다. 서이초 사태를 언급한 저자는 "오늘날 한국 사회에서 가장 아프고 병든 장소가 학교이고 교육 현장이라는 점에 크게 이견은 없을 것"이라고 했다.책에서는 '돌봄'을 강조하고 있다. 김 교수는 "돌봄은 인간의 근원적 취약성과 상호 의존성을 전제하는 보편적 개념이다"라며 "인간은 누구나 자신이 취약할 때 돌봄을 받고, 언젠가 타인에게 돌봄을 제공해야 하는 사회연대적 존재이다. 돌봄은 사회적 역량이자 복지와 번영하는 삶에 필요한 모든 것을 보살피는 사회적 활동이다"라며 "민주주의사회에서 시민으로 산다는 것은 시민을 돌본다는 뜻이자 민주주의 자체를 돌본다는 것을 의미한다"라고 했다.2012년 쌍용자동차 노동자들의 연쇄 자살을 목도한 뒤 한국사회 자살문제에 대한 사회과학적 접근법을 진전시키고자 작업을 해왔다고 한 김 교수는 2017년 <통합적 인간과학의 가능성 : 맑스와 뒤르케임의 실재론적 귀환>을 펴냈고 이번 책은 그 후속작이다."가슴 아픈 죽음들에 대한 사례 연구와 비판적 자살연구의 방법론에 대한 고민이 사회정의 패러다임에 입각한 학제적 자살연구의 물꼬를 트는 의미있는 토론의 장을 열어내기를 바라고 있다"라고 한 김명희 교수는 다음과 같이 강조했다.