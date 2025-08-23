제철 맞은 갯장어를 먹으러 가다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲경남 고성 삼산면 두포리 포교마을. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을에 있는 횟집들의 수조에는 제철을 맞은 튼실한 갯장어가 가득이다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲갯장어를 낚아올리는 주낙이 마을 여기저기에 보였다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲식당에서 먹은 갯장어회. 개인 접시에 야채와 회를 덜어 초장과 콩가루를 넣고 비벼먹는다. 전혀 비리지 않고 고소하게 감칠 맛이 났다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲작고 평온한 어촌마을인 포교마을. 8월 30일, 하모축제를 알리는 현수막이 걸려있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

지인들과 지금이 제철인 갯장어회를 먹으러 가기로 했다. 고성읍내에도 갯장어회를 내는 집이 많지만 이왕이면 갯장어를 직접 낚아올리는 곳인 삼산면 포교마을에 가기로 했다.일본에서 하모라고 부르는 갯장어는 우리나라에서 잡어로 여겼지만 일본에서는 수요가 많아 전량 일본으로 수출했었다. 하지만 우리나라에서도 점차 수요가 늘게 되었다. 전라도 고흥과 여수, 그리고 경남 고성 자란만 등, 우리나라 서해안과 남해안에 주로 서식한다. 회나 소금구이 그리고 양념구이나 샤브샤브로 요리해 먹는다. 갯장어는 양식이 불가능한 100% 자연산으로 육질이 부드럽고 단백질이 많아 여름 보양식으로 인기가 많다고 한다.포교마을은 작고 아담한 어촌마을의 모습이다. 제2회 하모하모축제가 8월 30일에 열린다는 현수막이 걸려있다. 여기저기 횟집의 수조에는 제철을 맞은 튼실한 갯장어가 한가득이다. 갯장어를 낚아올리는 주낙도 보인다. 한 횟집에 들어가 갯장어회를 주문했다.반찬이 놓이고 곧 야채와 회가 나왔다. 주인장이 다가와 개인접시에 야채와 회를 덜고 초장과 콩가루를 넣어 비벼먹으면 된다고 알려주었다. 잔가시가 많아 즐기지는 않지만 여름철에는 한번씩 먹는 음식이다. 전혀 비리지 않고 고소하고 부드러운 맛이다.요즘 고성의 특미인 왕새우도 통통하게 살이 올랐다. 10월에는 고성가리비 수산물축제도 할 것이다. 지난 해에는 10월 25일부터 27일까지 남포항에서 축제가 있었다. 고성은 단일 수산물인 가리비로 남해안 최대 소득을 올리고 있는 유일한 지역으로 전국 생산량의 70%를 차지한다고 한다.