홍성에서 즐기는 별미, 남당항 대하 축제 개막… '전국 미식가를 초대합니다'

홍성군의 대표적인 수산물 축제인 '남당항 대하 축제'가 개막했다.올해로 30주년을 맞는 남당항 대하 축제는 대하를 비롯해 각종 수산물을 마음껏 즐길 수 있는 행사로, 해마다 전국 미식가들의 입맛을 사로잡고 있다.홍성군에 따르면 남당항은 국내 자연산 대하 생산량의 대부분을 차지하는 전국 최대 대하 산지로, 9월이면 살이 꽉 찬 대하가 제철을 맞는다.지난 22일 열린 개막식은 관광객과 주민 등이 참석한 가운데, 화려한 연예인 축하공연을 시작으로 17일간의 축제 문을 열었다. 올해 축제는 지난해보다 10일 일찍 개최됐다.축제 기간 남당항 일원에서는 맨손 대하 잡기 체험, 관광객 노래자랑 등 볼거리, 즐길거리, 먹거리를 비롯한 다양한 행사가 이어진다.남당항 축제추진위원회에 따르면 축제 기간 대하 1kg 포장 판매는 38,000원, 식당 가격은 55,000원으로 예년과 마찬가지로 판매 가격을 통일했다.대하 외에도 남당항은 천수만에 있는 청정 어항으로 꽃게, 새조개, 주꾸미 등의 어종이 풍부하다.특히, 남당항 대하는 미네랄이 풍부하고 키토산 성분이 다량 함유되어 있어 체내 노폐물 제거와 혈액순환 개선에 효과가 있는 것으로 알려져 있다.또한, 축제 외에도 축제가 열리는 남당항은 최근 관광객들을 위한 남당항 해양 공원이 조성돼 한층 풍성해진 축제가 될 것으로 기대되고 있다.아울러, 지난해 5월 개장한 '홍성 스카이타워' 전망대에 오르면 서해안과 천수만 절경을 한눈에 볼 수 있다.이날 개막식 후 이용록 군수는 SNS를 통해 "서해바다 풍광과 어우러진 계절 음식의 백미, 담백하고 고소한 향까지 먹을 수 있는 대하"라면서 "신선한 대하는 미네랄과 키토산이 있어 건강에도 좋다"며 관광객들 초대했다.그러면서 "남당항 주변의 국내 최대 해양 분수공원, 감성 품은 무지개도로, 홍성의 랜드마크 65m 홍성 스카이타워, 야간 경관 조명등을 돌아보며 좋은 추억도 담아가는 기회가 될 것"이라고 덧붙였다.한편, 축제는 다음 달 7일까지 개최되지만, 대하 판매는 10월 20일까지 계속 이어진다.