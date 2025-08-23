비옥한 땅에 피어난 비극, 르완다-콩고 분쟁의 실상

큰사진보기 ▲지난 1월 28일(현지 시간) 콩고민주공화국 킨샤사에서 르완다 지원을 받는 M23 반군이 콩고 동부의 수도 고마를 공격하는 것에 반대하는 사람들의 시위 행렬이 이어지고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

현재 아프리카 대륙에선 경상도 면적 규모의 르완다가 세계 11번째 크기인 콩고와 전쟁을 벌이고 있다. 실상은 두 나라가 전면전을 치른다기 보다는, 르완다가 은밀히 콩고 반군을 지원하는 대리전에 가깝다.콩고는 남한의 23배의 면적을 가진 거대한 나라로, 정부군과 반군의 내전이 끊이지 않는다. 땅은 광활한데 수도는 서쪽 끝에 위치하고 중앙정부의 통치력, 군사 정치 행정이 나라 곳곳에 안정적으로 뻗치지 못한다. 벨기에로부터 독립했지만 다양한 종족 간의 갈등과 정치 질서 체계의 미 확립으로 불안정하다. 땅에는 엄청난 양의 광물자원이 매장되어 서구 열강은 이를 둘러싸고 치열한 쟁탈전과 물밑 암투로 갈등을 부채질하는 형국이다.콩고 동부는 키부 호수를 사이에 두고 르완다와 국경을 마주한다. 키부호수는, 남북이 90km, 동서가 48km, 평균수심 220m 면적은 2,700km 2에 이른다. 호수는 남북으로 길게 이어지는데 이 키부 지역 일대가 세계적으로 손꼽히는 전략적 광물지대다. 이곳의 광물은 현대산업과 디지털 경제에서 필수 핵심을 차지하는 것들이어서 경제적 가치가 높다. 콜탄 Coltan은, 핸드폰, 노트북, 전기차 배터리, 반도체에 쓰이는 주원료로 키부지역이 전 세계 매장량의 60~70%를 차지할 정도다. 그 외에도 주석 텅스텐 금이 나오는 지역이니 주변국과 유럽 및 미국은 자국의 발전과 경제 주도권 확립을 위해 자원에 눈독을 들일 수밖에 없는 실정이다. 콩고에 있는 미국 프랑스 벨기에 대사관이 시민들에게 공격을 받은 이유는 분쟁에 적극적으로 나서서 중재하지 않는 것에 대한 항의 표시다.콩고와 르완다 그 사이의 키부 호수르완다는 유럽 연합과 미국에 지속적인 우호 사인을 보냈다. 난민문제로 골머리를 썩는 유럽 유입 난민을 르완다가 수용하면서 유럽의 정착지원금을 받아 냄과 동시에 난민을 수용하는 나라로 국가 이미지를 높였다. 벨기에의 지배 하에서 사용했던 불어를 영어로 바꾸면서 영미권 국가 연합과의 관계 수립에도 노력을 기울였다. 르완다는 투치족인 카가메 대통령의 안정적인 집권이 이어지고 있고 콩고 반군세력인 M23과는 동족으로 우호관계를 형성하고 있다. 오히려 르완다의 반군세력인 후투족이 콩고에 잔류하고 있어서 이들을 소탕하겠다는 명목으로 콩고를 침공하기도 했다.콩고 고마지역은 때때로 화산이 폭발하는 불안전한 지대이면서도 풍요한 자원과 비옥한 땅으로 인해 사람들이 떠날 수 없는 곳이다. 르완다 우간다 콩고 남아공 및 유럽과 미국 러시아 중국이 자원 확보를 위해서라도 영향력을 행사하고 싶어 하는 지역이다. 반면, UN평화유지군조차 안정적으로 그 역할을 수행하는 데 어려움을 겪는다. 비극은 이 무질서한 혼돈의 공간에서 살아가야 하는 사람들의 형언할 수 없는 삶의 열악함이다. 통제가 안 되는 사회에선 폭력이 난무하고 안전이 보장되지 않으며 여성과 어린이가 이에 가장 취약할 수밖에 없다는 점이다.얼마 전 르완다와 콩고 고마를 다녀오신 선교사님과 대화하면서 고마 지역에서 운영하시는 고아원 아이들의 상황이 극도로 어렵다는 소식을 접했다. 전쟁통에 먹고 마실 음식을 구할 형편이 못되고 학교도 다니지 못하는 상황이라고 했다. 콩고 반군세력인 M23은 이미 콩고 정규군을 몰아내서 고마를 점령했고, UN평화군으로 투입되는 남아공의 군인들은 키부 남부의 부카부 공항으로 들어와야 하는데, 반군이 북부 고마에 이어 남부 부카부를 장악해서 접근할 수도 없는 상황이다. 반군은 세력을 확장해 수도로 서진할 계획이지만 그러기엔 콩고는 거대하고 민간인의 피해도 우려된다.선교사님은 고마 지역에서, 현지 NGO 직원과 함께 온 30대 초반 여성이 자신을 반갑게 맞으며 안아주더란다. 그 콩고 여성이 누군지 바로 알아채지 못했는데, 10여 년 전에 한국에 유학할 수 있는 길을 열어줘 연세어학당으로 연수를 간 콩고 여학생이었다. 그 학생은 한국어를 배우고 이화여대에서 수학한 후 미국으로 건너가 로스쿨을 거쳐 뉴욕변호사가 되었다고 한다. 자신은 콩고 반군세력인 M23의 자녀로 독립 국가 건설을 꿈꾸는 중이라고 했다.반군 세력이 한 지역에서 정치적으로 뜻을 같이하는 사람들을 규합해서 합법적인 정치세력화를 이루려 한다고 했다. 국가를 세우기 위해 미국과 유럽에 줄을 대어 설득과 로비를 진행하는 중이란다. 반군 무장세력이라지만 그 속에는 국가로 자리매김시키려는 머리 역할의 해외 유학파 엘리트들이 존재한다는 것을 알게 된다. 수단이 결국 종교의 차이에 따라 남수단과 북수단으로 분리 독립한 것처럼 콩고 역시 거대한 땅을 동서로 나눠 분리시키는 것이 안정을 가져올 방법으로 생각하는 것이다.미국과 유럽 열강은 굳이 콩고의 편을 들어줄 필요가 없을지 모른다. 애초에 아프리카를 침략해서 땅따먹기로 국경을 그은 것이 유럽인들이었듯 그 땅이 어느 나라에 속하는가가 중요치 않을 수 있다. 어떤 세력이 영토를 소유하는가 보다 그 땅에 묻힌 보물을 얼마나 안정적으로 공급받느냐가 더 중요한 관심사일 수 있다.그 땅에 사는 사람들의 안전과 평화를 위해서라도 빨리 질서를 회복하고 인간된 삶을 보장할 수 있는 세력이 들어서는 것이 시급한 문제일 수 있겠다. 아무튼 미국은 아프리카의 핵심 광물을 선점하고 있는 중국을 견제하기 위해서라도 이 두 나라 간의 중재자 역할을 맡아 6월에 잠정적인 평화협정을 맺게 했다.르완다와 콩고 키부 지역을 둘러봤던 개인적 경험에 비춰보면 그곳이 얼마나 비옥하고 울창한 아름다움을 간직한 광활한 땅이던가! 물과 대지의 풍요로움 앞에서 매료되었다. 흐르는 강과 호수의 물 황토의 비옥한 토양 위로 자라나는 풍요의 열매들이 눈부셨다.비옥하고 광대해서 인간의 탐욕이 분쟁을 끝없이 잉태하는 땅. 그 곳에 평화와 안정이 임하기를 기원하면서 힘 없이는 평화를 꿈꿀 수 없는 냉혹한 힘의 논리에 지배당하는 세계 질서가 못내 씁쓸하다.