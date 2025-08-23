"김일성은 친일파잖아요" '극우 유튜브'로 역사 배운 아이들

큰사진보기 ▲교실 이미지 ⓒ 1ndex on Unsplash 관련사진보기

"김일성은 친일파 아니에요?"

"중국에선 공식적으로 '달걀을 먹지 않는 날'이 지정되어 있다면서요?"

큰사진보기 ▲손효숙 리박스쿨 대표가 10일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 리박스쿨 청문회에 증인으로 출석해 있다. 오른쪽은 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관. ⓒ 남소연 관련사진보기

수업하다 한 아이로부터 뜬금없는 질문을 받았다. 중국 공산당과 함께 항일운동을 전개한 독립운동가뿐만 아니라 국내의 숱한 독립운동가들이 해방 직후 38도선 이북으로 귀환하거나 자진 월북했다는 대목에서다. 당시 '38도선 이남의 유일한 합법 정부'를 자임한 미군정의 계속된 실정과 친일파 중용이 영향을 끼쳤다는 설명에 대한 반문이었다.질문의 요지는 항일 독립운동가들이 왜 북쪽을 선택하고 친일파인 김일성의 수하로 들어가느냐는 거다. 그가 김일성을 친일파로 여기는 근거를 물었더니, 어김없이 유튜브에서 봤다고 답했다. 나름 여러 유튜브와 인터넷을 검색하며 팩트 체크를 했다고 말했다. 주변의 다른 친구들도 언젠가 자기도 봤다면서 맞장구를 쳤다.다른 한 아이는 초대 북한 정권의 내각이 죄다 친일파 일색이었다면서, 이보다 더 명확한 증거가 어디 있느냐고 반문했다. 그가 제시한 근거는 10여 년 전에 작성된 한 보수 언론의 기획 기사였다. 박근혜 대통령 재임 시기로, 내가 민족문제연구소에서 제작한 <백년 전쟁>을 수업 자료로 썼다가 봉변을 당했던 때이기도 하다.전형적인 견강부회 기사였다. 소설 <임꺽정>을 쓴 홍명희와 제주 4.3 항쟁을 주도한 김달삼까지 친일파로 분류해 놓았다. 황당한 건, 바로 아래에 대한민국 초대 내각은 대부분 독립운동가로 꾸려졌다고 사실을 호도하고 있다는 점이다. 이승만의 자유당 정권에 맞서 제3대 대통령 선거에 출마한 신익희조차 이승만의 각료인 양 소개하고 있다.심지어 대표적 악질 친일 집안에서 태어나 해방 직후 미군정의 경찰청장으로서 극우 테러를 일삼았던 장택상과 일제 말 친일파로 변절했다가 이승만의 측근이 되어 승승장구한 뒤 박정희 정부에서도 고위 관료를 지낸 윤치영까지 독립운동가로 소개하고 있다. 그들의 행적을 일일이 찾아보지 않는 한 알 수 없는 내용으로, 요즘 말로 치면 전형적인 '가짜 뉴스'다.이 기사를 기정사실로 믿는 아이들은 친일파로 내각을 꾸린 김일성은 친일파로 단정한다. 반대로 독립운동가들로 초대 내각을 구성한 이승만의 공적을 높이 산다. 이는 아이들 스스로 해방과 분단 후 역사적 정통성이 대한민국 정부에 있다고 가장 강력한 근거다. 나아가 그들에게 '공산당=친일파'라는 황당무계한 인식이 보편화한 이유이기도 하다.기실 해방 직후 북한은 친일파 내각이고, 남한은 독립운동가 내각이라고 생각하는 기성세대는 거의 없다. 반대로 알고 있는 경우가 대부분이고, 외려 그것이 진실에 더 가깝다. 그럼에도 남쪽의 대한민국이 북쪽의 조선민주주의인민공화국보다 정통성이 있는 정부인 이유는 이후 시민들이 보여준 민주주의 역량 차이에서 비롯된다. 4.19와 5.18이 그 명징한 예다.또 다른 한 아이는 무소불위 중국 공산당의 '입틀막'을 보여주는 대표적인 사례라면서, '달걀 금지의 날'에 대해 질문을 던졌다. 요즘 아이들의 중국 혐오가 어제오늘의 일은 아니지만, '헛소리'로 여길 만한 이야기가 버젓이 사실인 것처럼 회자되고 있다. 중국 정부는 오해의 소지가 있어 '무단일(無蛋日)'이라는 표현 사용을 제지하고 있다는 그럴듯한 주장까지 내놓는다.6.25 전쟁에 참전한 마오쩌둥의 큰아들 마오안잉이 군율을 어기고 전장에서 달걀 볶음밥을 요리해 먹다가 미국 공군의 폭격으로 사망했다는 이야기다. 한겨울 어두운 밤에 불빛이 새어 나간 게 화근이 되어 자신과 동료를 죽음으로 내몰았다는 거다. 아버지의 위세를 등에 업은 마오안잉의 안하무인 태도를 보여주는 일화로 종종 소개된다.아이들은 중국 정부가 그의 어처구니없는 죽음을 미화해 공산당 독재 정권을 더욱 강화하고, 북한과의 혈맹 관계를 강조하는 데 적극 활용했다고 의심한다. 그가 전사한 날이 11월 25일이어서, 그날만큼은 모든 중국인이 달걀을 먹지 않고 그의 죽음을 기리도록 강제한다는 거다. 알다시피, 달걀은 모든 중국 요리에 없어서는 안 될 식재료다.그냥 한 번 웃고 넘길 만한 이야기를 정설로 믿으며 중국을 희화화하는 모습이 황당하다. 거짓도 반복해서 이야기하면 사실로 믿게 된다는, 히틀러의 선전 장관 괴벨스의 말이 떠오르는 대목이다. 더욱 놀라운 건, 그들 중에 '마오안잉이 달걀 볶음밥 때문에 죽었다'는 걸 처음 듣거나 모르는 경우가 거의 없었다는 점이다. 마오안잉 하면, 모두가 달걀 볶음밥부터 떠올린다.그런데 정작 그의 죽음과 관련된 중요한 역사적 내용은 뒷전이다. 왜 그가 굳이 이웃 나라의 전쟁에 참전하게 되었는지조차 관심 밖이다. 중국과 북한을 왜 혈맹이라고 하는지도, 중국의 국공내전과 우리의 항일 독립운동과의 관련성도 이해하지 못한다. 6.25 전쟁이라고 하면 인천상륙작전만 되뇌고, 심지어 '1.4 후퇴'보다 앞인지 뒤인지도 헷갈려한다.공부 좀 한다는 아이들조차 중화인민공화국이 조선민주주의인민공화국보다 앞서 수립된 줄 안다. 중국 공산당과 우리의 독립운동가들이 일제에 맞서 같은 편이 되어 함께 싸웠다는 사실에도 고개를 갸웃거린다. 중국 공산당과 내전을 벌인 중국 국민당이 대한민국 임시정부를 도왔으니, 중국 공산당은 우리의 독립운동을 방해한 주적이라고 단정하기도 한다. 단순하기 짝이 없는 '3단 논법'이다.'역사의 형해화'는 이럴 때 쓰라고 있는 말이다. '달걀 볶음밥'이 국공내전과 한중 연합작전, 냉전과 6.25 전쟁의 역사보다 앞서 기억되고, 질문이랍시고 튀어나오는 어처구니없는 현실이다. 밑줄 긋고 암기해야 할 교과서 속 역사는 싫지만 '달걀 볶음밥' 이야기는 재미있다는 아이들의 천진난만한 표정에 자괴감이 드는 건 역사 교사로서 어쩔 수 없다.화제를 돌리기 위해 '골치 아픈' 질문을 던졌다. 당시 집권자였던 마오쩌둥은 왜 큰아들을 사지로 내몰았을까. 아이들이 그토록 경멸하는 '수험용 지식'과는 거리가 멀지만, 훨씬 더 역사교육의 본령에 가까운 질문이다. 연일 가자 지구의 팔레스타인인들을 학살하고 있는 네타냐후 이스라엘 총리의 아들이 현재 미국에서 체류 중이라는 사실을 곁들였다.마오안잉의 전사가 마오쩌둥이 말년에 퇴행적인 문화대혁명을 일으키며 중국을 대혼란에 빠트렸음에도 여전히 중국인들의 존경을 받는 이유 중의 하나라고 덧붙였다. 이조차 아이들은 무지몽매한 중국인들이 공산당의 왜곡과 선동에 세뇌당한 결과라고 맞받았다. 그러면서 전가의 보도처럼 반문했다. "선생님, '친중'이세요?"요즘 아이들에겐 중국에 관한 한 콩으로 메주를 쑨다고 해도 당최 믿으려 하지 않는다. 정확히 말하자면, 중국의 역사든 현실이든 무조건 폄훼하고 본다. 김구의 큰아들이 폐병이 걸려 사경을 헤맬 때, 부하가 어렵사리 구해온 치료제를 거부한 이유도 중국산이었기 때문이라는 우스갯소리도 버젓이 나돈다. 폐병에 걸린 동포들이 한둘 아닐뿐더러 독립운동 자금을 허투루 사용할 수 없다는 김구의 질타가 되레 '가짜 뉴스'로 치부된다.아이들이 교과서가 아닌 유튜브로 역사를 공부한 탓이다. 혹자는 얼마 전 사회적 이슈가 된 '리박 스쿨 사태'를 한 줌도 안 되는 극우 세력의 몸부림 정도로 대수롭지 않게 여기지만, 교사라면 모두 동의할 것이다. 그들이 온라인상에 집요하게 뿌려놓은 '암세포'들이 미래 세대 아이들의 역사의식을 빠르게 황폐화시키고 있음을.역사적 사실과 사회적 편견, 왜곡과 주장을 교묘하게 뒤섞은 '가짜 뉴스'와 저질 콘텐츠가 난무하는 상황에서 아이들이 병들어가고 있다. 옳고 그름보다 재미있음과 재미없음으로 '선'과 '악'을 구분하는 요즘 아이들의 부박한 정서가 준엄한 역사를 조롱하고 있다. 뒤틀린 역사교육에 대한민국의 미래가 위험하다.