당신이 열광하는 K컬처는 '진짜'입니까

2025년의 대한민국은 K컬처의 전성기를 살고 있다. 그룹 BTS의 완전체 활동 재개 소식에 전 세계가 들썩이고, 스크린과 OTT에서는 K콘텐츠가 연일 새로운 신화를 써 내려간다. 대통령까지 나서 K팝의 미래를 논하는 시대. 화려한 스포트라이트 아래 우리는 K컬처라는 거대한 성공 서사를 의심 없이 소비한다. 바로 이때, 성해나 작가의 소설 <혼모노>가 서점가에 던져진 것은 우연이 아닐 것이다.이 소설은 단순히 아이돌과 팬의 이야기가 아니다. 표면적으로는 아이돌 지망생 '유디'와 그의 모든 것을 좇는 '홈마(팬 페이지 마스터)' 도해의 위태로운 관계를 그리지만, 그 이면에는 '진짜(혼모노, 本物)'와 '가짜(니세모노, 偽物)'의 경계가 무너진 현대 한국 사회의 맨얼굴이 섬뜩할 정도로 생생하게 담겨있다.<혼모노>는 K컬처의 가장 빛나는 현장을 렌즈 삼아, 그 빛이 만들어내는 가장 짙은 그림자를 추적하는 사회 진단서에 가깝다.소설 속 아이돌 유디는 K팝 시스템이 만들어낸 완벽한 '상품'이다. 그의 춤, 노래, 표정, 심지어 팬들과 나누는 교감마저도 철저히 기획되고 관리된다. 팬인 도해는 그가 보여주는 이미지가 가공된 것임을 알면서도 필사적으로 그의 '진짜' 모습을 찾으려 하고, 그를 '진짜'로 만들어주기 위해 자신의 삶을 기꺼이 소진한다.이는 현실 K팝 산업의 작동 방식과 정확히 일치한다. 수많은 글로벌 팬들은 아이돌과의 유사 연애 감정, 즉 '유사사회적 관계(Parasocial Relationship)' 속에서 위안을 얻는다. 아티스트의 사소한 말 한마디, 행동 하나에 의미를 부여하며 그들의 '진정성'을 탐닉한다. 그러나 최근 K팝 팬덤 내에서 벌어지는 극단적인 사생활 침해(사생) 문제나 아티스트의 정신 건강 문제는 이 관계가 얼마나 위험한 기반 위에 서 있는지를 증명한다.<혼모노>는 이 지점을 정면으로 겨눈다. 도해가 유디의 숙소 비밀번호를 알아내려 하고, 그의 사적인 공간을 침범하는 과정은 팬의 사랑이 어떻게 집착과 폭력으로 변질될 수 있는지를 보여준다. 소설은 묻는다. 팬들이 갈망하는 아이돌의 '진정성'이란 과연 존재하는가, 아니면 그것마저도 잘 만들어진 상품의 일부인가. K팝이 글로벌 산업으로 성장할수록, 이 질문은 더욱더 중요해지고 있다.<혼모노>의 진정한 힘은 아이돌 서사 밖으로 이야기를 확장할 때 드러난다. 소설에는 아이돌과 팬 외에도 성공한 건축가, 스타트업 대표, 심지어 태극기 집회에 나가는 노인까지 다양한 인물들이 등장한다. 이들은 모두 각자의 방식으로 '진짜'를 갈망하며 살아간다. 성공 신화에 대한 강박, SNS 속에서 타인에게 보여주기 위한 삶, 신념을 향한 맹목적인 믿음 등 이들의 모습은 오늘날 한국 사회를 살아가는 우리의 자화상이다.이는 K컬처의 세계적인 인기와도 연결된다. 전 세계는 K드라마와 영화가 보여주는 세련된 라이프스타일과 역동적인 스토리에 열광한다. 하지만 그 이면에는 극심한 경쟁, 불안정한 미래, 깊어지는 사회적 불신이라는 현실이 존재한다. K컬처의 화려함이 역설적으로 우리 사회의 결핍을 가리는 신기루처럼 작동하고 있는 것은 아닐까.성해나 작가가 '진짜 장인'이라는 본래 의미를 가진 '혼모노'라는 단어를 제목으로 가져온 것은 의미심장하다. 온라인에서 조롱의 의미로 변질된 이 단어의 본뜻을 되찾고 싶었다는 작가의 말처럼, 소설은 우리 사회가 잃어버린 '진짜'의 가치가 무엇인지를 묻는다.K팝 아이돌을 향한 팬의 열광적인 사랑, K콘텐츠가 이뤄낸 눈부신 성공 신화 속에서 우리가 정작 놓치고 있는 것은 무엇인가.결국 <혼모노>는 K컬처의 시대에 보내는 경고등이다. 이 소설은 우리가 열광하는 모든 것이 사실은 잘 짜인 각본일 수 있다는 서늘한 진실을 속삭인다.그리고 그 속에서 진짜 나 자신으로 살아가기 위해 무엇을 해야 하는지 독자에게 되묻는다. 소설의 마지막 장을 덮었을 때, 우리는 스크린 속 아이돌이 아닌, 거울 속 자신의 얼굴을 마주하게 될 것이다. '나의 삶은 과연 진짜인가'라는, 피할 수 없는 질문과 함께.