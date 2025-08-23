주진우 "김건희씨 건강 걱정하는 것 맞다… 만기출소하길"

큰사진보기 ▲주진우 기자는 지난 26일 유튜브 채널 '겸손은힘들다, 김어준의 뉴스공장'에서 명태균씨의 텔레그램 캡쳐본을 추가 공개했다. ⓒ 겸손은힘들다, 김어준의 뉴스공장 관련사진보기

'주진우 기자가 윤석열, 김건희씨를 걱정한다'는 신평 변호사 주장과 관련해, 주진우 기자는 "김건희씨 건강을 걱정한다, 건강해야 감방 생활을 오랫동안 할 것 아닌가"라고 말했다.앞서 신 변호사는 지난 22일 자신의 페이스북에 "그(주진우)와 저는 오래 전부터 윤 대통령 내외분과 인연을 맺어왔다, (중략) 지금 이 시점에서 윤 대통령 내외분의 안위를 진정으로 걱정하는 점에서는 저와 동일하다"고 밝혔고, <중앙일보> 등 여러 언론이 이를 인용 보도했다.이와 관련해 주진우 기자는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "김건희씨 건강을 걱정하는 것 맞다, 그래야 병원 입원하지 않고, 오랫동안 감방 생활을 할 것 아닌가"라고 했다. 그는 "(신평 변호사에게) 김건희 건강에 대해 물어봤다"면서 "과거 이명박이 구속됐을 때, 구치소가 아니라 거의 병원에만 있다가 나오지 않았나, 그래서 수시로 김건희 건강 체크하고 취재하는 것"이라고 했다.주 기자는 이어 "윤석열 건강은 빤스 사태 등을 보면 별 걱정이 없는데, 김건희는 밥도 못먹고 건강에 문제가 있다는 얘기가 들리더라, 그래서 아산 병원도 가보고 계속 취재하면서 '건강에 문제 없다'는 걸 얘기하고 있다"면서 "김건희씨가 거짓말 좀 그만하고, 잘못은 국민들에게 이실직고하고, 그냥 건강하게 오랜기간 감방 생활 잘 하고 만기출소했으면 하는 바람"이라고 전했다.김건희씨와 서희건설 목걸이 등을 추적 보도해온 주 기자는 자신에 대한 김건희씨의 반응도 전했다. 그는 "김건희가 자기 구속시켰다고 내 욕을 바가지로 했다더라, '내 건강을 걱정하는 사람이 왜 그런 보도를 했냐'고 그러더라, 아직도 (김씨가) 생각이 없는 것"이라고 했다. 주 기자는 거듭 "김건희씨의 건강을 빈다, 계속 감옥에서 지내면서 이땅의 법이 엄정하게 살아있다는 걸 알리는게 김건희씨의 역할"이라고 강조했다.