"김형석 퇴진은 제2의 독립운동, 독립정신 훼손 물러나라 "

광복절 기념사 논란 이후 김형석 독립기념관장에 대한 퇴진 압박이 거세지고 있는 가운데 23일 오전 충남 천안시 독립기념관에서는 김 관장의 퇴진을 촉구하는 집회가 열렸다. 집회에서는 '김형석 퇴진법'이 발의될 것이란 예고도 나왔다.민주당 천안지역위원회와 조선의열단, 민족문제연구소 천안지역위원회, 광복회 천안지회, 천안민주단체 연대회의 등의 단체는 이날 집회에서 '독립정신 짓밟는 김형석은 물러나라', '보훈부는 김형석을 즉각 파면하라' 등의 구호를 외쳤다.앞서 김형석 관장은 지난 15일 광복절 기념사를 통해 "광복은 연합국 승리의 선물" 발언으로 논란을 일으켰다. 논란이 일자, 김 관장은 입장문을 통해 "일부 언론이 앞부분만 발췌해 왜곡 보도했다"고 항변했다. 그러나 정작 김 관장의 윤봉길 의사 유서 관련 발언이 왜곡 논란에 휩싸이기도 했다.김 관장은 기념사에서 윤 의사가 '두 아들이 과학자가 되기를 소망했다'고 주장했다. 하지만 윤 의사는 유서 첫 머리에서 두 아들에게 '조선을 위해 용감한 투사가 되어라'라고 주문했다.김형석 퇴진을 촉구하는 발언도 쏟아졌다. 이날 집회에 참석한 최기섭 민족문제연구소 천안지역위원회 위원장은 "우리의 독립운동은 현재 진행형이다. 지금 충절의 본향 천안에서 전개되고 있는 뉴라이트 김형석 퇴진 운동은 제2의 독립운동이다"라고 일갈했다.그러면서 "21세기 친일반민족 극우뉴라이트 세력과의 싸움이다. 김형석은 더 이상 역사의 죄인이 되지 말고 스스로 물러나라"고 촉구했다독립지사 후손들은 지난 20일부터 독립기념관에서 김형석 퇴진을 촉구하며 농성을 벌이고 있다. 윤석구 광복회 천안지회장은 "김형석 때문에 이 더운 날씨에 광복회 어르신들이 농성을 하며 고생하고 있다"라며 "마음 같아서는 독립군의 마음으로 김형석을 끌어 내리고 싶은 마음이 간절하다. 독립정신을 훼손한 김형석은 물러나야 한다"고 주장했다.문진석 더불어민주당 의원(천안갑)은 "여러분들의 고생이 헛되지 않도록 국회에서 법으로 김형석을 끝장낼 것"이라며 "그 전에 보훈부에서 즉각파면 하면 된다. 하지만 보훈부의 결정이 늦어지면 국회에서 반드시 법으로 김형석을 '아웃'시킬 것"이라며 "오는 9월 25일 국회 본회의에서 반드시 김형석 퇴진법을 상정해 통과시키겠다"고 경고했다.문 의원은 또 "윤석열이 탄핵되고 새로운 국민정부가 탄생했는데, (여러분들도) 이재명 정부에서도 이렇게 독립기념관장을 물러나라고 해야할 것이라고는 생각하지 못했을 것이다. 마음 같아서는 당장 끌어내리고 싶지만 합법적인 방법으로 김형석을 물러나게 해야 한다"면서 "김형석은 독립기념관장으로 절대 어울리리 않는 사람이다. 독립기념관에서는 친일파 뉴라이트가 자리할 수 없다"고 주장했다.한편, 김형석 관장은 지난 21일 국회 출장 이후 22일에도 서울에 머문 것으로 전해졌다. 김 관장은 지난 8일자 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 "법률이 정한 임기동안 최선을 다해 근무하는 것이 공직자로서의 올바른 자세"라고 입장을 밝힌 바 있다.