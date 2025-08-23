"엄마 공부방" 첫날, 문제집 다섯 권을 들였다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲서해 갯벌에서의 첫 여름을 보내다.백합 줍는 아이들 ⓒ 윤송미 관련사진보기

"싫어, 그냥 공부방 갈래."

"20만 원이면 5개월에 100만 원, 1년이면 240만 원이야. 그 돈이면 여행도 갈 수 있어."

"엄마, 나 한자 공부 하고 싶어."

큰사진보기 ▲엄마 공부방 시작, 문제집 5권아이가 고른 문제집들 ⓒ 윤송미withGPT 관련사진보기

여름방학은 성과보다 즐거움이 더 많았다. 캠프, 세 번의 물놀이, 그리고 미완의 문제집들. 4학년을 맞아 구입한 문제집 총 일곱 권. 그중 완주한 것은 '0'권이었다. 신나는 여름의 끝에 학습 성취의 상징 같은 책걸이 한 순간을 남기지 못한 것은 못내 아쉽다.한 달 전 수강한 강의에서 "수학은 개념을 연결하는 학문"이라는 말을 새삼 되새겼다. 오래 잊고 있던 '개념'이라는 핵심을 붙잡으며 방학 동안 아이와 개념노트를 만들어 보자고 다짐도 했다. 방학은 짧았지만 그 열정이 식기에는 충분히 길었다. 결국 개념 노트 만들기는 시도조차 하지 못했지만, 학습을 포기할 수는 없다.이제 개학이다. 지난 학기의 실패를 뒤로 하고 다시 시작하기로 한다. 이름하여 '엄마 공부방'.아이는 잠시 망설였지만, 결국 수긍했다. 학원 대신 집에서 매일 공부하고, 그 절감 비용을 아이 통장에 적립하기로 했다.오늘은 사실상 새 출발을 위한 준비의 시간이었다. 개학날이지만 방과후 수업까지 마치고 온 아이와 함께 서점에 들렀다. 아이가 가장 먼저 고른 것은 수학 문제집이었다. 지난 학기 풀다 만 책과 같은 문제집이었다. 그 다음이 의외였다.순간 놀랐다. 내가 시킨 적도, 강요한 적도 없는데 한자를 선택하다니. 아마 학교 생활 속에서 한자어를 더 잘 알고 싶다는 마음이 생긴 것이리라. 사실 아이가 공부나 과제를 대할 때 해도 그만, 안 해도 그만처럼 보일 때가 있어 은근히 염려되는 면이 있었다. 그 무심함이 학습의 빈틈으로 이어질 것 같은 불안 때문이다. 그래서인지 이 주체적이고 적극적인 한자 학습 욕구가 특별하게 다가왔다. '배우고 싶다', '잘하고 싶다'는 욕심이 보였고, 나는 안도했다.이어 영어 단어집도 챙겼다. 아이 나름의 학습 의식이 있다는 사실이 반가웠다. 그렇게 수학·한자 어휘·영단어·사회·과학, 총 다섯 권의 문제집을 들고 계산대로 향했다. 단순한 책 구매가 아니다. 우리 집 '엄마 공부방'의 첫 페이지다.사실 한 달 전, 나는 아이에게 "이제 너 혼자 해. 나는 더 이상 못 봐주겠다"라며 화를 낸 적이 있다. 초등학생의 학습 수준과 특성을 잘 알지 못했고, 비교와 불안도 한 몫 했다. 정서를 해치는 방식임을 알면서도 화를 참지 못했다. 아이 마음에는 상처로 남을 것이다.그래서 이번 '엄마 공부방'은 단순히 학습의 기초를 다지는 것 이상의 의미가 있다. 부모의 막연하면서도 성급한 기대와 아이의 속도 사이에서 균형을 찾고, 내가 욕망하는 것과 아이가 필요로 하는 것 사이에서 부모로서의 자리를 새롭게 세우는 것이다. 과정의 의미와 중요성을 알기에, 지난한 시간이 되겠지만 끝까지 해 보고자 한다.오늘은 물리적 준비를 마쳤다. 새로운 다짐과 작은 기대감으로 하루를 마무리한다. 내일부터 가정학습 실험, '엄마 공부방' 운영을 본격적으로 시작한다.