조대부고 '탑합창단' 창단 10주년 기념 음악회 연다

탑합창단이 오는 9월 12일 창단 10주년 기념 음악회를 연다.

큰사진보기 ▲조대부고의 동문 합창단인 ‘탑합창단’이 오는 9월 12일 ‘희망을 담다’라는 타이틀을 내걸고 창단 10주년 기념 음악회를 연다. ⓒ 탑남성합창단 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲조대부고 동문 합창단인 ‘탑합창단’이 창단 10주년 기념 음악회를 앞두고 서울 마포구의 한 동사무실 강당에서 연습하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 구영식 관련사진보기

78년의 역사를 자랑하는 조선대학교부속고등학교(아래 조대부고)의 동문 합창단이 창단 10주년을 맞아 음악회를 연다.재경조대부고 동문들로 구성된 '탑남성합창단'(아래 탑합창단)은 오는 9월 12일 오후 7시 서울 광진구 소재 나루아트센터 대공연장에서 '10, 새로운 10년'이라는 타이틀을 내걸고 창단 10주년 기념 음악회를 개최한다.이날 열리는 창단 10주년 음악회는 총 3부로 진행될 예정이다. 1부에서는 '그대는 내 모든 것', '별이 되어 남은 사랑', '스와니강', '에델바이스'와 같은 가곡을 노래하고, 창덕여고 합창단인 '백송콰이어'가 특별출연한다. 2부에서는 '바람의 노래', '내 맘의 강물', '여자보다 귀한 것은 없네', '볼가강의 뱃노래'와 함께 김희택(34회) 단원의 자녀들과 한국예술종합학교 출신 국악인들이 합동 무대를 펼친다. 이어 3부는 '홀로아리랑', '경복궁 타령', '젊었다'로 10주년 음악회의 마지막을 장식한다.이날 음악회의 지휘는 독일 부퍼탈국립음대 대학원 성악과를 졸업하고, 경희대에서 예술경영학 박사를 취득한 김윤태(32회) 현 상명대 교수가, 피아노 반주는 성신여대 겸임교수로 재직 중인 박은정 교수가 맡는다.탑합창단측은 "가곡과 민요, 그리고 대중에게 친숙한 가요까지 아우르는 다채로운 레퍼토리, 그리고 단원들의 깊은 감성과 숙련된 화음은 관객들의 마음 속 깊은 곳까지 울림을 전하며, 잊지 못할 감동을 선사할 것이다"라며 "그들의 노래는 단순한 음표의 나열이 아니라, 삶의 이야기, 희망의 메시지, 그리고 함께하는 이들의 마음을 하나로 연결하는 강력한 힘을 지니고 있다"라고 탑합창단의 10주년 음악회에 큰 의미를 부여했다.이어 "이번 공연의 부제는 '희망을 담다'로, 지난 10년간의 발자취를 돌아보고 다가올 10년을 어떤 모습으로 만들어갈지 고민하며 준비한 무대다"라며 "음악을 통해 지난 10년의 이야기를 회상하고 새로운 10년의 비전을 관객과 함께 나눈다"라고 밝혔다.탑합창단을 이끌고 있는 장원의(13회) 단장도 "10년의 발자취에는 동문들의 열정과 헌신, 그리고 음악으로 맺어진 우정이 담겨 있다"라며 "앞으로의 10년은 새로운 도전과 더 큰 희망으로 채워 나가겠다"라고 말했다. 김윤태 지휘자는 "서로 다른 목소리가 하나로 어우러지는 합창처럼, 우리의 미래도 조화롭고 힘차게 울려 퍼지길 바란다"고 10주년 기념음악회에 큰 기대감을 나타냈다.탑합창단은 지난 2015년 10월 재경조대부고 동문들이 다음 세대와의 소통, 명품동문 육성, 국내외 인적 네트워크 강화 등을 내걸고 창단한 모임이다. 지난 2019년('잇다')과 2023년('희망이 솟다') 두 차례 정기 연주회릍 열고 "공동체적 정체성과 자기표현", "역경을 딛고 미래로 나아가는 열정과 기상"을 음악에 담아 동문사회 안팎으로부터 호평을 받았다.10년의 역사를 쌓아온 탑합창단은 1대 강병옥(21회), 2대 김용남(25회), 3대 오재기(19회) 단장을 거쳐 현재 4대 장원의(13회) 단장이 이끌고 있다. 탑합창단측은 "현재 40여 명의 단원이 매주 월요일에 모여 화음을 맞추며 음악과 우정을 쌓아왔다"라고 전했다.조대부고는 해방 직후인 지난 1947년 조선대부속중으로 설립됐다가 한국전쟁 시기인 지난 1951년에 조대부중과 조대부고로 분리개편됐다. '막는 거 산이거든 무느곤 못가랴'로 시작하는 교가의 작사가가 시인 김기림이고, 5.18광주민중항쟁 당시 시민군으로 전남도청을 사수하다 계엄군의 총탄에 맞아 숨진 박성용(30회) 열사 추모탑이 지난 2020년 교정에 건립됐다. 특히 이재명 정부에서는 문신학(34회, 산업통상자원부 차관), 이형훈(33회, 보건복지부 2차관) 등 두 명의 동문이 차관에 임명해 주목을 받았다.한편 재경조대부고동창회(회장 김다섭, 28회)는 탑합창단 10주년 음악회에서 처음 제작한 동문배지를 선후배들끼리 달아주는 '동문배지 착장식'을 부가행사로 진행할 예정이다. 동문배지의 디자인은 교화인 동백꽃의 꽃잎에서 따왔으며, 디자인은 양시호(41회) 디자인회사 '담담' 대표가 재능기부했다.