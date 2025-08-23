유엔 가자지구 기근 선포

AD

식량안보와 기근을 통합적으로 감시하는 유엔 기구인 통합식량안보단계(IPC)가 22일(아래 현지시간) 가자 시티를 포함한 가자지구 북부 지역에 기근(famine)을 선포했다. IPC는 이 지역 인구의 30% 이상이 8월 15일 기준으로 기근에 처해 있고, 50% 이상은 기근 아래 단계인 긴급 상황에 처해 있다고 밝혔다. IPC는 가자지구 전체에서 현재 50만 명 이상이 굶주림과 죽음의 위험에 처해 있는 "비참한 상황(castastrophic condition)"이라고 밝혔다. 또한 인구의 약 54%인 100만 명 이상은 긴급 상황에 처해 있다고 밝혔다. IPC는 기근이 오는 9월 말쯤이면 중부와 남부까지 확산할 것으로 예상했다.기근은 국제 식량안보 분류에서 가장 심각한 5단계에 해당하며 전체 가구 중 20%의 심각한 식량 부족, 5세 이하 어린이 중 30%의 심각한 영양실조, 성인 인구 10,000명당 하루 2명의 영양실조 및 관련 질병 사망 등이 확인됐을 때 선포된다. 그간 IPC는 국제 구호단체들과 전문가들의 기근 선포 요구에도 기준이 충족되지 않았다며 선포를 미루고 있었다. 이번 IPC의 기근 선포는 가자지구 식량 상황이 극한에 달했음을 공식적으로 인정한 것이다. 기근이 선포되면 국제사회는 모든 수단을 동원해 즉각적으로 대응하고 구호품과 생필품 공급을 최대한 늘려야 한다.IPC의 기근 선포 후 안토니오 구테흐스 유엔 사무총장은 가자지구의 기근은 "인간이 만든 재난이고 도덕적 고발이며 인류의 실패"라면서 "기근은 식량 문제가 아니라 인간 생존을 위해 필요한 체계의 고의적 붕괴 문제"라고 말했다. 또한 "가자지구를 점령하고 있는 이스라엘은 국제법에 따라 식량 및 의약품 공급을 보장할 의무가 있다"고 강조했다.유엔 기구인 식량농업기구(FAO), 유니세프(UNICEF), 세계식량계획(WFP), 세계보건기구(WHO)는 한목소리를 가자지구의 긴급한 상황을 강조하고 수십만 명이 며칠 동안 굶주리고 그로 인해 사망하는 현 상황의 악화를 막기 위해 신속하고 전면적인 인도주의 대응이 필요하다고 말했다. 그러면서 기근은 반드시 중단되어야 하고 이를 위해 즉각적인 휴전이 필요하다고도 강조했다.기근 선포에 대해 이스라엘 외교부는 가자지구에 기근이 없다면서 이는 "하마스 거짓말"에 근거한 것이라고 말했다. 이스라엘의 네타냐후 총리 또한 "완전히 거짓말(outright lie)"라며 이스라엘은 굶주림을 예방하는 조치를 실행하고 있다고 밝혔다. 이는 지난 7월 27일 이스라엘이 가자지구에 구호단체들의 구호품 반입을 재개하고 공중 낙하를 통해 구호품을 전달한 조치 등을 의미하는 것으로 들린다.이스라엘은 가자지구에 대규모 기아가 만연하고 영양실조로 고통받고 사망하는 주민들, 특히 어린이들의 뉴스가 전해지고 이에 따른 국제사회의 비난이 커지자 구호품 반입을 재개한다고 밝혔다. 이는 3월 초 이스라엘이 일방적으로 휴전을 깬 이후 처음 있는 전면적인 구호품 반입 조치였다. 그러나 그후에도 가자지구 대규모 기아 상황은 나아지지 않았다필리페 라자리니 유엔 팔레스타인난민구호기구(UNRWA) 사무총장은 기근이 선포된 이후 사회관계망을 통해 가자지구의 기근은 이스라엘 정부에 의해 만들어진 것이라고 강조했다. 그러면서 3월 초 이스라엘이 구호품 반입을 막은 후 약 6개월 동안 가자지구 전체의 어린이 영양실조가 3배나 증가했다고 밝혔다. 가자 시티에서는 어린이 3명 중 1명이 영양실조 상태라며 이는 휴전이 깨지기 전에 비해 6배나 높은 수치라고 밝혔다. 라자리니 사무총장은 UNRWA와 다른 구호단체들의 구호품 반입이 거의 6개월 동안 막혔고 그로 인해 현재 이집트와 요르단의 UNRWA 창고에 트럭 6,000대 분량의 구호품이 쌓여 있다고 밝혔다.지난 7월 27일 이스라엘이 발표한 구호품 반입 재개 이후에도 구호단체들의 가자지구로의 구호품 반입은 여전히 어려운 상황이다. BBC는 지난 18일 이집트와 가자지구 국경에서 줄지어 기다리고 있는 구호 트럭들을 예로 들며 이스라엘의 구호품 반입 재개 조치 이후에도 구호품 반입이 크게 늘지 않았다고 보도했다.21일 CNN은 이집트와 가자지구 국경의 구호품 트럭 기사들을 취재해 보도했다. 보도에 의하면 이들에게는 허가를 기다리며 몇 주씩 대기하는 게 일상이 됐다. 구호품 반입 허락을 받고 이집트 당국과 이스라엘군 모두의 검사를 받아야 하기 때문이다. 식량 운반 트럭을 운전하는 메다트 모하메드는 CNN에 2주 동안 기다렸는데 돌아가라는 말을 들었다며 이스라엘군이 "왜 그렇게 많은 식품이 있냐? 누구를 위한 거냐?"는 황당한 질문을 했다고 밝혔다.또 다른 트럭 운전사인 모하메드 알샤에르도 일주일 동안 기다린 후 검사하는 이스라엘군으로부터 돌아가라는 얘기를 듣는 경우가 많다고 말했다. 그러면서 반입이 허락된 150-200대 트럭 중 15-20대만이 결국 가자지구로 들어간다고 말했다. 이집트 적신월사(Red Crescent) 대표인 아말 에맘은 CNN에 모든 것을 갖춰 이집트 당국 허가를 받은 후에도 이스라엘군에 의해 거부당하기 일쑤라면서 때로 이스라엘이 사전에 허용한 물품도 이유 없이 거부되곤 한다고 말했다. 그는 이스라엘 당국에 의해 거부된 막대한 양의 구호품이 창고에 쌓여 있다고 밝혔다.이스라엘은 구호품 반입을 재개했다고 주장하고 있지만 규제를 강화해 구호단체들의 구호품 반입을 더 어렵게 하고 있다. 이 때문에 지난 14일 옥스팜, 국경없는의사회 등 100개가 넘는 구호단체들은 이스라엘에 "구호의 무기화"을 중단하라고 요구하며 공동 서한을 발표했다. 이들은 갈수록 구호품을 전달하기 힘들다며 이스라엘이 구호단체 등록과 더 엄격한 규제를 통해 많은 구호단체에 대해 구호품을 전달한 권한이 없다는 판단을 내리고 있다고 밝혔다. 이들은 3월 2일 이후 식품과 의약품 등 생존에 필요한 구호품을 전달하지 못해 병원에 기본적인 의약품이 부족하고 아이들과 노인들이 굶주림과 질병으로 죽어가고 있다고 말했다.그동안 이스라엘은 가자지구의 만연한 굶주림과 영양실조가 "인간이 만든" 재난이라는 유엔과 구호단체들의 주장에 대해 가자지구에는 대규모 기아가 없다는 주장을 되풀이해왔다. 그러나 이제 가자지구 북부 지역에 대한 공식적인 기근 선포로 이스라엘의 주장은 정당성을 잃게 됐다. 또한 가자지구 전체 점령을 결정한 후 지난 20일 시작한 가자 시티 점령 군사 작전에 대해 한층 더한 국제사회의 비난에 직면하게 됐다. 기근에 처한 지역에 대한 즉각적이고 전면적인 식량 공급이 아니라 굶주린 주민들에 대한 공격과 피란 강요가 국제법과 인도주의에 반하는 것임이 명백해졌기 때문이다.