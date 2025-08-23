영동군 억대 조경수 실종 의혹 추가... 한 달 뒤 또 이식 작업?

큰사진보기 ▲2022년 6월 7일 영동군이 운영하는 레인보우 힐링관광지 내 부지에 서울시민 A씨가 기증한 조경수에 대한 이식작업이 진행됐다. (사진제공=기증자 A씨) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충북 영동군(군수 정영철, 국민의힘)에 기증된 억대 이상의 조경수가 감쪽같이 사라진 가운데, 당시 하루 만에 종료된 이식작업이 서류 상에는 3일으로 기재되어 있는 것으로 확인됐다.영동군 내부문서에는 조경수 이식이 이뤄진 6월 7일이 아니라, 한 달 뒤인 7월 12일부터 14일까지 A씨가 기증한 조경수 이식작업이 진행됐다고 쓰여 있다. 이미 이식이 완료됐는데 또 다시 2차 이식작업이 진행한 것으로 이때 기증된 조경수가 제3의 장소로 이식됐을 가능성도 있다.작업일수를 두고도 의혹이 일고 있다. 기증자에 따르면 실제 작업시간은 채 하루가 안 됐는데 영동군은 3.5일을 작업한 것으로 계산해 비용을 지불했다. 업체 관계자는 "3.5일을 작업한 것은 맞다"고 밝혔다.2022년 6월 7일 서울시민 A씨는 조경수 48그루가 실린 5톤 트럭 3대와 조경석 15톤이 담긴 15톤 덤프트럭 등 차량 4대와 작업자 4명과 함께 충북 영동군 레인보우 힐링관광지에 도착했다.A씨 일가가 영동군에 기증한 조경수를 이식해 주기 위해서 였다. A씨 일가가 기증한 조경수에는 수천만원에서 수억대로 평가되는 수령 100년된 목단(=모란)나무와 200~300만 원 대 향나무 등 고가의 나무들이 포함됐다.A씨 일가가 차량과 작업자를 직접 데리고 온 것은 영동군이 예산상의 이유로 이식비용을 부담할 수 없다고 했기 때문이다. 기증자 A씨는 영동군의 의견을 받아 들여 이식비용 2000만 원을 직접 부담하는 열의를 보였다.영동군은 이식 작업 당시 굴삭기 한 대를 지원했다. 영동군은 관내에 소재한 중장비 업체에 한 곳에서 굴삭기를 임대했고, 이식작업에서 땅파기 등 작업을 수행했다. A씨에 따르면 오전 9시경 현장에 도착했고, 작업은 오후 2~3시경 마무리 됐다.영동군이 작성한 문서에 따르면 최초 이식작업을 하루 만에 마쳤지만 한 달 뒤에 이식작업을 또 진행한 것으로 쓰여 있다. 기증자가 이식 작업을 진행한 날은 2022년 6월 7일이다.영동군이 2022년 7월 12일 작성한 '힐링관광지 기증수 이식(수리 수선) 집행'이란 제목의 공문에는 7월 12일부터 이식작업을 집행한 것으로 돼 있다. 해당 문서는 A씨가 기증한 기증수 약 50주 이식을 집행하겠다며 내부결재를 맡기 위해 제작됐다.집행금액은 211만7500원으로 돼 있는데, 첨부된 견적서에는 '굴착기 사용료'라고 용도가 표기됐다.또 1일 사용료는 55만 원이고 3.5일간 사용하는 것으로 돼 있다. 굴착기 사용료 3.5일치 192만5000원에 부가세 10%를 더해 총 견적은 211만7500원이 됐다.이틀이 지난 뒤인 2022년 7월 14일 영동군은 '힐링관광지 기증수 이식 완료보고 및 준공급'을 지급'이란 문서를 작성했다.이 문서에는 "(A씨가 기증한) 힐링관광지 기증수 이식이 완료돼, 준공금을 지급한다"고 했다.영동군이 작성한 문서대로 라면 이식작업은 1차 2022년 6월 7일 진행됐고 다시 7월 12일부터 14일까지 2차 이식작업이 진행됐을 가능성이 높아진다.이식작업이 진행됐다면 이때 어떤 작업을 했는지가 중요하다. 이미 이식작업은 한 달 전에 완료된 상태였는데 3.5일이나 추가로 이식작업을 했다는 것은 상식적이지 않다. 이때 어디론가 기증자가 기부한 조경수를 제3의 장소로 옮겼을 가능성도 배제할 수 없다.이에 대해 영동군 관계자는 "7월에 이식작업이 진행된 것인지 아니면 6월에 진행된 것을 허위로 기재한 것인지 파악되지 않는다"며 "정확한 사실관계를 확인해 연락을 주겠다"고 말했다.하지만 영동군은 2일이 지난 현재까지 답변을 주지 않았다. 담당 공무원에게 전화통화를 시도했지만 "출장 중" 이라거나 "자리를 비웠다"는 대답만 되풀이 됐다.영동군이 제대로 된 해명을 내놓지 않고 있는 가운데, 7월 12일부터 14일까지 이식 작업에 참여한 업체 대표 B씨는 "7월에 작업을 진행한 것이 아니라 6월 7일 이식 작업을 한 것이 맞다"고 밝혔다. B씨의 말대로 라면 영동군이 문서를 허위로 작성한 것이 된다.작업일수를 두고도 논란이 일고 있다. 영동군 내무문서에 명시된 작업일수는 3.5일이다. 이식업체 대표 B씨도 작업일수는 3.5일이라고 밝히고 있는 상태다. 반면 기증자 A씨는 "우리가 데리고 간 작업자 4명이 2022년 6월 7일 이식 작업을 마무리 했다"며 "3일 넘게 작업을 했다는 것은 사실이 아니다"라고 강조했다.기증자의 주장대로 작업일수가 하루에 불과하다면 영동군이 업체에 비용을 과다계상해 지급하는 방식으로 특혜를 제공한 것이 된다. 이와 관련 영동군 관계자는 "사실을 확인해 답변을 주겠다"고 했지만, 역시 답변을 주지 않았다.반면 굴삭기를 제공한 업체 대표 B씨는 "분명히 3.5일간 작업을 진행했다"고 반박했다. 만약 업체 대표 B씨가 주장한 대로 3.5일을 진행했다면 이식작업 외에 추가로 어떤 작업을 했는지도 관심이 쏠린다.취재진은 "그렇다면 2022년 6월 7일 이후에 추가로 어떤 작업을 진행했는지 알려달라. 혹시 식재된 조경수를 다른 곳으로 다시 이식한 것은 아닌가?"고 질문했는데 업체 대표 B씨는 "영동군이 감사를 진행한다고 했다. 감사가 끝나고 나야 알려줄 수 있다"고 답했다.영동군이 굴삭기를 임대한 업체는 어떤 회사일까? 취재 결과 해당업체는 영동읍에 소재한 '○○중기'로 확인됐다. 견적서에 나와있는 '○○중기' 전화번호로 연락을 했는데 업체 직원은 "△△건설입니다"라며 전화를 받았다.취재진이 "○○중기 사무실이 아닙니까?"라고 묻자 이 직원은 "네. 그것도 맞습니다"라고 답했다. "그럼 두 업체가 같은 사무실은 사용하는 건가요?"라고 묻자 "그렇다"고 답했다. 확인 결과 ○○중기와 △△건설의 대표자는 동일인으로 나타났다.○○중기와 △△건설 사무실 주소지를 확인한 결과 정영철 영동군수 일가가 관련된 부동산으로 나타났다. 이곳에는 모 농업회사 법인이 소유한 곳으로 대형 한우전문식당과 커피숍 등이 현재 영업을 하고 있다. 정영철 군수는 군수 취임 전 이 법인의 대표로 재직했다.이 부동산은 정부가 보유하고 있는 국유지를 점용허가를 받지 않고 불법으로 진입로와 주차장으로 사용해 물의를 빚기도 했다.이식작업에 참여한 업체의 대표자가 소유하고 있는 △△건설의 경우 2019년 이후 현재까지 영동군으로부터 수의계약을 통해 16억4900여만 어치의 공사를 수주했던 것으로 나타났다.정영철 군수가 취임하기 전인 2021년에는 단 1건, 2020년에는 2건을 수주했는데 정영철 군수가 취임 한 뒤인 2023년과 2024년에는 각각 25건과 24건 등으로 수의계약 건수와 금액도 크게 늘어났다.공교롭게도 이식작업에 참여한 업체가 현 군수 건물에 입주한 업체로 나타난 상황에 대해 이 업체 대표 B씨는 "도대체 현 군수랑 이 일과 무슨 관련이 있냐"고 반문했다. B씨는 "작업이 진행된 시기는 현 군수가 취임하기 전"이라며 "영동군은 손바닥 만큼 좁다. 사무실이 많지 않다. 도대체 이 일과 영동군수와 무슨 관련이 있냐"며 전화를 끊었다.한편 영동군은 지난 21일 부군수가 직접 브리핑을 진행하면서 "이번 논란에 대해 영동군 자체 감사를 진행해 진상을 규명하겠다"고 밝혔다.