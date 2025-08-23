파월 연준의장 '금리인하' 시사... "정책 기조 조정해야할 수도"

큰사진보기 ▲제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 연설을 보도하는 AP통신 ⓒ AP 관련사진보기

미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)의 제롬 파월 의장이 기준금리 인하를 시사했다.파월 의장은 22일(현지 시각) 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 '잭슨홀 심포지엄' 기조연설에서 "실업률과 다른 노동시장 지표의 안정성은 우리가 정책 기조 변화를 고려할 때 신중하게 나아갈 수 있도록 해준다"라고 밝혔다.이어 "그럼에도 정책이 제약적 영역에 있는 상황에서 기본적인 전망과 위험 균형이 변화하고 있어 정책 기조를 조정해야 할 수도 있다"라고 강조했다.경제성장률이 부진한 상황에서 고용과 물가라는 위험 요소 때문에 이르면 다음 달 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 현재 4.25∼4.50%인 기준금리를 하향 조정할 가능성을 열어둔 것으로 풀이된다.노동시장과 관련해서는 "고용 하방 리스크가 증가하고 있음을 볼 수 있다"라며 "이 리스크가 현실화하면 급격한 해고와 실업률 상승이 빠르게 나타날 수 있다"라고 지적했다.AP통신은 "파월 의장의 발언은 일자리 증가세가 약화될 것이라는 우려를 나타낸 것"이라며 "그가 지금까지 말해왔던 것보다 금리 인하를 고려하고 있다는 더 직접적인 신호(direct sign)"라고 평가했다.골드만삭스는 고객들에게 보낸 메모에서 "파월 의장의 발언은 연준이 9월 FOMC 회의에서 단기 금리를 0.25%포인트 인하할 것이라는 우리의 예상과 부합하는 것으로 본다"라고 전했다.JP모건의 마이클 페롤리 북미 수석 이코노미스트도 "파월 의장이 금리 인하의 문을 더 넓게 열어젖혔다"라며 "연준이 곧 기준금리를 인하할 것이라는 시장의 기대를 확인시켜 줬다"라고 분석했다.다만 파월 의장은 "통화정책은 정해진 궤도에 있는 것이 아니다"라며 "현재로서는 어떤 것도 확실하지 않다(nothing is certain)"라고 섣부른 예상을 경계했다.파월 의장은 도널드 트럼프 대통령의 관세율 인상과 이민 제한 정책이 물가와 고용 지표에도 영향을 미쳤다고 밝혔다.그는 "관세가 소비자 물가에 미치는 효과가 이제 분명하게 보인다"라며 "이는 향후 몇 달 동안 누적될 것"이라고 전망했다. 다만 "관세의 영향이 일회성에 그칠 수도 있고, 지속적인 인플레이션을 촉발할 가능성도 있다"라고 신중한 입장을 보였다.그러면서 "우리는 인플레이션 기대치의 안정성을 당연하게 여길 수 없다"라며 "어떤 일이 일어나더라도 일회성 물가 상승이 지속적인 인플레이션 문제로 이어지도록 내버려 두지 않을 것"이라고 말했다.또한 일자리 증가가 둔화되고 있음에도 실업률이 낮은 것에 대해서는 "이례적인 상황"이라며 "기업의 수요 감소 때문인지, 이민 제한 정책에 따른 노동력 공급 감소 때문인지는 아직 알 수 없다"라고 말했다.트럼프 대통령의 계속되는 금리 인하 압박에 대해 파월 의장은 "데이터 평가와 경제 전망 및 위험 균형에 미치는 영향만으로 결정을 내릴 것"이라며 "이러한 접근 방식에서 결코 벗어나지 않을 것"이라고 강조했다.최근까지 트럼프 대통령은 파월 의장을 해임하겠다며 금리 인하를 요구해왔고, 지난 7월 FOMC 회의에서 금리 동결을 주장했던 리사 쿡 연준 이사를 부동산 담보대출 사기 혐의를 이유로 사퇴를 촉구하고 있다.