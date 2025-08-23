"청소년 정책, '아이들의 시선'이 가장 중요하다"

"바쁘게 사는 청소년들에게 정책에 참여하는 것까지 주문할 수 있을까."

AD

- 은평구의원을 하게 된 배경은.

큰사진보기 ▲지난 21일 은평구의회에서 송영창 의장을 인터뷰했다. ⓒ 은평구의회 관련사진보기

- 다양한 청소년 정책을 추진하셨는데.

-지방의회는 어떤 일을 하나.

- 은평구의회 정책이 지역사회에 어떤 영향을 미치고 있나.

- 청소년의 목소리가 반영되지 않는다는 지적도 있는데.

큰사진보기 ▲송영창 의장이 기자에게 열정적으로 말하고 있다. ⓒ 은평구의회 관련사진보기

- 이번 집중호우로 은평구가 많은 피해를 봤다. 재난 관리 역량을 강화하기 위해 어떤 노력을 하고 있나.

- 극한의 기후재난 상황이 계속되고 있는데.

- 혁신파크 부지 민간 매각이 결국 유찰됐다.

- 지금은 비어 있는 혁신파크가 어둡고 위험하다는 이야기가 나오는데.

- 은평구에서 녹번동이나 수색 등 지역은 중학생들이 원거리 통학을 해야 하는 상황이다. 교통비가 부담되는데, 청소년 교통비 지원 정책을 만들 계획은 없나.

- 진관동과 응암동 일부 학교는 학생 수가 많아 과밀학급 문제를 겪고 있다.

- 은평구 일부 지역에서는 멧돼지로 인해 골머리를 앓고 있는데.

- 임기가 1년 가량 남았는데, 꼭 마무리하고 싶은 일은?

덧붙이는 글 | 이 기사는 토끼풀에도 실립니다.토끼풀은 은평구 중학생들이 모인 청소년 독립언론입니다.

송영창 은평구의회 의장의 물음이다. 2018년부터 은평구의원으로 일한 재선 의원이자 최연소 은평구의회 의장인 송영창 의장은 은평구를 위해 적극적으로 일하는 것은 물론, 청소년 정책에까지 관심을 기울이고 있다. 공공 시설을 확충하고 기후변화에 대응하는 등, 정책 수립의 폭도 넓다.은평구의 다양한 지역 현안과 청소년 현안에 대해 묻기 위해 송영창 은평구의장을 21일 은평구의회에서 만났다. 아래는 일문일답."원래는 정치인이 꿈이 아니었다. 그런데 은평구 지역을 기반으로 사업을 하다 보니 자연스레 지역사회에 봉사하고 참여하게 되면서, 주변 사람들이 자연스레 지방의원을 해 보라고 권유했다. 가족들도 적극적으로 도와줘서 결국 은평구의원에 도전하게 됐고, 2018년과 2022년, 두 번이나 유권자의 선택을 받았다. 은평구의원으로서 활동도 열심히 하다 보니 최연소 의장까지 될 수 있었다.""학교 운영위원회에서 활동하면서 학교에 대해 전반적으로 살펴볼 기회가 있었다. 그때의 경험으로 지금 은평구의원을 하며 어린이 모래놀이터·물놀이장 확충, 청소년 체육시설 보강 등 여러 정책을 만들고 있다. 어린이·청소년 정책을 만드는 데 가장 중요한 건 '아이들의 시선'이다. 초등학교 5학년·중학교 1학년 자녀도 있는 만큼, 누구보다 어린이·청소년 정책에 관심을 기울이고 있다.""지방의회는 크게 기초의회와 광역의회로 나뉠 수 있는데, 은평구의회는 기초의회다. 지방의회 의원들은 주민을 대표해서 지자체의 조례를 만들고, 정책을 심사하고, 예산을 심의한다.""'아이맘택시'와 같은 정책으로 출산율을 높이려고 하고 있고, 어르신을 위한 '어르신 병원 동행 도움 사업', 청년을 위한 일자리 직업 체험과 같은 의미 있는 정책들을 만들었다.""청소년의 목소리 반영이 부족하다는 지적은 옳지 않은 것 같다. 다양하게 참여할 수 있는 기회가 주어졌는지부터 따져봐야 한다. 대부분 청소년이 학업으로 인해 바쁘게 산다. 이렇게 바쁜 청소년들에게 정책에 참여하는 것까지 주문할 수 있을까. 다양한 방법으로 참여 방법을 제공하고, 효능감을 느끼게 해 줘야 한다.""이러한 재해의 원인을 분석하고 전문가들의 의견을 바탕으로 결과를 내야 한다. 특히 7년 전 침수 피해가 있던 지역에 다시 피해가 발생한 것이 안타깝다. 침수 피해를 입은 분들을 위해 재정적·행정적으로 많은 지원을 하고 있다. 수해 복구에 참여한 모든 분들께도 감사하다는 말씀을 드리고 싶다.""은평구도 기후변화에 대비한 계획을 수립하고 있다. 탄소중립을 위해 '탄소 제로 페스티벌'도 기획하고 있고, 연구모임을 만들어 기후위기에 대해 함께 공부하고 있다. 우리 지구를 아끼고 보살펴서 미래 세대에게 물려줘야 한다.""혁신파크는 일부 시설을 제외하고 내부가 이미 철거된 상태다. 해당 부지는 주민들이 쉴 수 있도록 개방하고 있다. 혁신파크 부지는 잠재력이 있는 공간이다. 주민들의 의견을 반영해서 해당 부지를 개발하는 것이 옳다고 생각한다.""혁신파크에서 저녁에 운동하며 그런 문제들을 느꼈다. 가로등이 없는 등 안전 문제는 살피도록 하겠다.""이러한 원거리 통학 문제의 근본적 원인을 해소하기 위해 노력하고 있다. 종로구나 강남구 등 다른 지역의 청소년 교통비 지원 정책은 좋은 정책이다. 은평구에서도 청소년 교통비 지원을 적극적으로 검토해 보겠다.""학교를 신설해야 한다. 앞으로도 중학교가 부족할 것이기 때문이다. 중학교 신설을 위해 노력해 왔지만 신설되지 못한 점은 죄송하다. 지역사회의 공감과 논의를 바탕으로 해당 지역에 중학교를 설립하기 위해 최선을 다하겠다.""야생동물 피해를 줄이기 위해 여러 사업이 진행 중이다. 특히 진관동에서는 이말산·백화사 인근에 멧돼지가 자주 출몰하는데, 차단 펜스를 설치하고 있다.""최연소 의장으로서 구민을 위해 입법·행정감사·예산 심의 등 분야에서 열심히 일하고 있다. 동료 의원들도 구민의 삶과 은평구를 위해 노력하고 있는데, 남은 임기 동안 동료 의원들을 보필하고 은평구민을 위해서 끝까지 일하겠다."