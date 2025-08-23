"서로 종교가 다르지만, 박정혜·고진수를 위한 연대의 마음은 하나"

▲한국기독교교회협의회 교회와사회위원회 위원 이성환 목사는 개신교를 비롯한 종교계 성직자·신도들이 시대의 모순과 취약점을 앞장서서 드러내는 노동자들의 손을 맞잡아야 한다고 설교하고 있다. ⓒ 임석규 관련사진보기