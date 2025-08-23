부천화재참사 1주기, 밝혀진 것은 하나도 없다

큰사진보기 ▲추모식 행사 리플렛과 국화 ⓒ 이계은 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모식에서 희생자에게 헌화 중인 모습 ⓒ 이계은 관련사진보기

덧붙이는 글 | *부천화재참사로 희생된 분들의 명복을 빕니다. 이 기사는 이계은 시민기자의 개인 SNS에도 게재됩니다.

22일 부천화재참사 희생자 1주기 추모식에 다녀왔다. 그곳에서 알게 된 사실은, 참사 후 1년이 지난 지금까지도 밝혀진 것이 하나도 없다는 것이었다.1기 신도시 한복판에 세워진 호텔건물은 교체된 바 없이 닳을 대로 닳은 노후 전선에다 방화벽은 없었고, 화재경보기는 차단되어 있었다. 그러면서도 소방점검에서 양호하다는 판정을 받았고, 기본적인 안전 설비 개선이 전무한 가운데 이뤄진 건물 리모델링은 피해를 키웠다. 화재를 감지한 투숙객들은 호텔에, 그리고 소방서에 수차례 화재신고를 했으나 응답과 구조가 지연됐다.뒤늦게 도착한 소방구조 과정에서 펼쳐진 에어매트는 낡았다. 결국 살고자 몸을 던졌던 사람이 그 옆으로 추락해 숨졌다. 이 모든 것들은 7명의 생명을 앗아간 알리바이가 되었다. 당시 온라인 상에서 에어매트를 제대로 설치했는지 소방당국의 구조활동에 대해 논란이 일었지만, 대체로 시민들의 반응은 싸늘했다. 과업에 시달리는 소방관들에게 적절성을 따지는 것은 그야말로 적절하지 않다며, 심지어 희생자들을 조롱하기까지 했다.여러모로 이태원 참사가 떠오르는 지점들이 많았다. 몇 달 후 부천 화재참사 당시의 상황과 유사한 화재가 발생한 숙박시설에서 전원이 구조되었다는 기사를 읽은 기억이 있다. 그렇다면 2024년 8월 22일의 죽음은 무엇인가. 당시 수사당국은 호텔 관계자 4명을 구속했다가 올해 초 석방시켰다. 희생자가 발생한 원인을 파악하지 않은 채로, 수사결과는 형식적이었다. 더군다나 소방당국에 대해서는 입건조차 하지 않았다. (희생자 대부분은 소방 구조 활동 이전에 사망한 것으로 알려졌다. 물론 무엇 하나 정확히 파악된 사실은 없다. 소방활동 지연에 관해 제대로 수사한 바가 없기 때문이다.)따라서 유가족들은 416연대를 비롯한 여러 유가족 협의회 등과 연대하며 진상규명을 위한 힘겨운 싸움을 이어가고 있다. 소방활동이 적절했는지 판단하기 위해 참사 당일 소방활동에 대한 정보공개를 청구했지만, 부천시와 소방서는 모두 거부로 일관하고 있다.누가 억울한 죽음을 조장하고 있는가. 유가족들이 떠난 이들에게 해줄 수 있는 건 '진상규명' 뿐이라며 억울한 죽음으로 남지 않도록 해달라고 당부했다. "자기반성 없이 시민안전을 어떻게 책임지나요?" 한편 추모식 행사장에서 익숙하고 반가운 얼굴들이 보였다. 유가족들을 도와 1주기 추모식을 준비한 부천의 시민사회단체 활동가들이었다.추모제가 끝나고 나서려는데 한 활동가 선배가 붙들었다. 유가족분들이 감사의 의미로 준비한 답례떡을 꼭 챙겨가라고. 가까운 곳에서 일어난 참사를 차마 외면하지 못하고 기꺼이 상주가 되어 애도를 조직하는 사람들이 있었다.그러나 시의회 의장과 부천시장은 추모식에 조화마저 보내지 않았다. 이 비극을 책임지려 나서는 사람은 과연 누구인가. 유가족이 되는 일을 종종 떠올리게 되는 사회에 살고 있다. 오송, 아리셀 중대재해, 광주 학동 붕괴, 이태원, 세월호‥ 끊임없이 일어나는 참사들의 한복판에서 내가 참사의 희생자가 될 수도, 희생자의 유가족이 될지도 모른다.많은 이들이 더 두려워하는 일은 아마도 후자일 것이다. 사랑하는 사람을 참사로 무참히 떠나보내는 것, "죽은 자는 산 자의 가슴에서 매일 다시 죽는다."(박노해) 하지만 사랑하는 이의 죽음을 두고, 다시는 이런 희생이 없도록, 더 안전한 사회를 만들겠다는 유가족들의 각성을 보면서 한강의 질문을 떠올리게 된다. '죽은 자가 산 자를 구할 수 있는가?'