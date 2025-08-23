"떼~루 떼루야!" 서산박첨지놀이인형극 축제 개최

큰사진보기 ▲'서산박첨지놀이인형극 축제' 포스터 ⓒ 서산박첨지놀이보존회 관련사진보기

해학과 웃음을 담은 인형극축제가 서산에서 열린다. 오는 9월 6일, 충청남도 서산시 음암면 서산박첨지놀이전수관에서 '제9회 서산박첨지놀이 인형극축제'가 개최된다.고려시대부터 이어져 온 서산박첨지놀이는 남사당패에 의해 전승된 민속인형극으로, 서민들이 권위적인 양반사회의 모순을 해학적으로 꼬집으며 즐겨온 전통 유산이다. 조롱박으로 만든 인형 '박첨지'는 가부장제와 봉건사회의 모순을 웃음으로 풀어낸 민중의 목소리였다.초대 보유자 고 주연산 선생에서 2대 고 김동익 보유자, 3대 이태수 보존회장에 이르기까지 백여 년을 이어온 서산박첨지놀이는 이제 마을 주민들이 함께 지켜내는 문화유산으로 성장했다. 서산시 음암면 탑곡4리 주민들로 구성된 서산박첨지놀이보존회는 전통 계승과 교육 확산을 위해 매년 축제를 열고 있다.축제 당일 전수관 앞마당에서는 남녀노소가 함께 ▲박바가지 인형 만들기 ▲짚풀공예 ▲머그잔 만들기 ▲리얼 가죽 팔찌 만들기 ▲사진촬영 등 남녀노소 다양한 체험거리가 기다린다.식전행사로는 ▲담로농악단의 길놀이 ▲난장앤판의 사물놀이가 흥을 돋운다. 이어 본무대에서는 ▲충청남도 무형유산인 서산박첨지놀이 ▲심화영류 승무(이애리 보유자) ▲진도북춤(박소정) ▲국가무형유산 통영오광대 등 굵직한 전통 공연들이 펼쳐진다.또한, 전통 탈을 쓰고 누구나 참여할 수 있는 '제2회 박첨지탈 노래자랑'과 초대가수 김소연의 무대도 준비되어 있어 한층 더 다채로운 축제가 될 전망이다."떼루야!" 서산박첨지놀이는 총 3마당 4거리로 구성된다. 작은마누라를 얻은 박첨지의 해학, 매사냥에 몰두하다 죽음을 맞는 평안감사의 풍자, 그리고 절을 짓는 장면으로 백성과 중생의 평안을 기원하며 마무리된다. 장면마다 울려 퍼지는 "떼루 떼루야"와 '보릿대춤'은 소박하지만 깊은 웃음을 선사한다.이번 무대에는 이태수 보존회장을 비롯한 지역 예술인과 주민들이 참여해 서산의 흥과 멋을 펼친다. 특히 국가무형문화재 통영오광대 공연은 한국 탈춤이 인류무형문화유산에 등재된 뒤 처음 열리는 무대로, 양반사회의 허위를 조롱하는 탈춤의 본령을 생생히 보여줄 예정이다.이번 축제는 공연을 관람하는 자리를 넘어, 지역 주민과 관객이 함께 어우러지는 '살아 있는 전통문화'의 장으로 펼쳐질 전망이다.아울러, 아이들의 손끝에서 태어난 박바가지 인형, 어르신들의 손길에서 되살아나는 짚풀공예, 그리고 무대 위에서 흘러넘치는 풍자와 신명은 곧 우리 삶의 또 다른 얼굴이다.