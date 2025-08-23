'잠실~광주~청주공항 광역급행철도' 민자 추진, 광주시 "환영"

큰사진보기 ▲경기 광주시는 22일 국토교통부가 한국개발연구원(KDI)에 ‘잠실~광주~청주공항 광역급행철도’ 사업의 민간 투자 적격성 조사를 공식 의뢰한 데 대해 깊은 환영의 뜻을 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 광주시는 22일 국토교통부가 한국개발연구원(KDI)에 '잠실~광주~청주공항 광역급행철도' 사업의 민간 투자 적격성 조사를 공식 의뢰한 데 대해 깊은 환영의 뜻을 밝혔다. 이번 결정으로 해당 노선은 본격적인 사업 추진을 위한 토대를 마련하게 됐다.그동안 시는 급격한 도시 성장과 교통 여건 악화에 대응하기 위해 대안 마련에 총력을 기울여 왔다.특히, 태전·고산지구의 지속적인 택지개발로 인구가 빠르게 증가하고 있으나 도로 중심의 교통체계는 이미 포화상태에 이르러 시민들의 불편이 가중되고 있다.더불어 서울 도심으로의 직접 연결 철도노선이 없어 시민들의 숙원이 되어 왔다. 이에 시는 용인시와 함께 제5차 국가 철도망 구축계획에 경강선 연장을 건의했으며 성남시와는 위례~삼동선 사업을 예비타당성조사 단계까지 이끌어 왔다.또한, 방세환 시장은 지난 3월 국토교통부와 한국교통연구원을 직접 방문해 위례~삼동선, 경강선 연장 및 대체 노선 신설 검토를 건의하는 등 발빠른 행보를 이어왔다.이번 광역급행철도 노선이 현실화되면 광주시민들의 서울 접근성이 대폭 강화돼 출퇴근 시간이 크게 줄어들 것으로 기대된다. 더불어 광주시 교통 기반시설 다변화, 지역 균형발전, 경제 활성화 등 다양한 효과를 가져오며 국가 철도망 내에서 광주의 위상을 한층 높이는 계기가 될 전망이다.방 시장은 "이번 민자 적격성 조사 의뢰는 우리 지역 주민들의 오랜 염원이자 국가 철도망 확충의 중요한 전환점"이라며 "광주시는 KDI와 긴밀히 협력해 조사가 원활히 진행될 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "시민들의 교통 편의를 최우선으로 고려해 필요한 정거장이 반드시 설치될 수 있도록 관계 기관과 지속 협의해 나가겠다"고 덧붙였다.한편, 이번 사업이 민자 적격성 조사를 통과하면 ▲전략환경영향평가 ▲제3자 공고 ▲우선협상자 선정 등의 절차를 거쳐 착공에 들어가게 된다. 특히, 경강선 연장과 위례~삼동선, 수도권 내륙선 등 개별적으로 추진 중인 노선과 비교했을 때 행정절차가 단축돼 사업이 더욱 신속하게 추진될 것으로 전망된다.