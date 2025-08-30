챗지피티로 글쓰기? 제가 정한 마지노선은 이렇습니다

어느새 우리 일상이 되어버린 AI, 다들 어떻게 쓰고 있을까요?<오마이뉴스> 시민기자들의 각양각색 AI 활용법에 대해 들어봅니다.

큰사진보기 ▲'대규모 언어 모델(LLM)' 인공지능 ChatGPT의 등장은 실로 경악할 일이었다. ⓒ solenfeyissa on Unsplash 관련사진보기

AD

1. 하루에 얼마나 자주 사용하는가 - '한 번 이상 사용' 66%, 그중 5회 이상은 22%

2. 일주일에 얼마나 자주 사용하는가 - '하루 이상 사용' 77%, 그중 매일 사용은 22%

3. 주로 사용하는 목적은 - '정보검색' 32%, '아이디어 제공' 16%, '번역' 16%

4. 유용하다고 느낀 점은 - '전문 분야 정보 제공' 37%, '자연스러운 문장 생성' 20%, '창의적인 아이디어 제공' 13%

5. 불편하거나 아쉬운 점은 - '정보의 정확성 부족' 37%, '개인정보 유출 우려' 26%

큰사진보기 ▲ChatGPT는 '대규모 언어 모델'이다. 세상에 존재하는 수많은 텍스트를 학습하여, 특정 단어나 구절 뒤에 이어질 가장 적절한 표현을 확률적으로 찾아내는 방식이다. ⓒ emilianovittoriosi on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲나를 잃지 않으려는 노력을 계속해 나갈 것이다. 그것이 인공지능 시대에 내가 인간으로서 계속 남을 수 있는 길이라 믿고 있다. ⓒ kaitlynbaker on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

고인이 된 사람에게 이런 표현은 조금 망설여지긴 하지만, 나는 스티브 잡스(1955년~2011년)가 싫다. 싫어하는 것을 넘어, 가끔 그에 대해 일종의 공포감을 느끼기도 했다. 그가 만든 스마트폰으로 인류사는 큰 변곡점을 겪었고, 나는 그것을 문명사적 전환으로까지 감지하고 있다.나는 그 전환이 가져온 일상의 변화들이 맘에 들지 않는다. 기껏 식사를 함께 하면서도 시선은 각자의 스마트폰으로 향하고, 지하철 안에서는 승객 대부분이 고개를 숙이고 있다. 사람들은 걸으면서도, 심지어 자전거를 타면서도 그 기계를 놓지 못한다. 더구나 그 작은 화면 속 타인의 포장된 삶에 비추어 자신을 보고, 끊임없이 열등감을 쌓아가는 그 모습들이 너무도 싫다. 나는 이런 현상 모두가, 사람들이 자신의 정체성을 그 작은 기계에 의탁해서 생기는 일이라 보고 있다.도구란 걸 발명한 이후, 인간은 그것을 이용해 스스로 정체성을 강화시켜 왔다. 하지만 스마트폰이 세상에 나온 이후로는 오히려 그 도구로 인해 정체성을 잃어가는 것 같다. 그래서 난 스티브 잡스를 적어도 존경하지 않는다.그런 내게 '대규모 언어 모델(LLM)' 인공지능 ChatGPT의 등장은 실로 경악할 일이었다. 스마트폰을 넘어서는, 더 거대하고 무시무시한 존재로 느껴졌다. 드디어 사람이 더 이상 사람이 아닌 세상이 도래하는 걸까? 이제 난 어떻게 살아야 하는 거지? 결국 터미네이터가 현실화되는 것 아닌가? 하는 불안감이 꼬리를 물었다.하지만 몇 가지 질문만으로도 녀석은 곧 밑천을 드러냈고, 난 안도의 숨을 쉴 수 있었다. 역사 관련 질문에, ChatGPT는 정확하지도 않은 답변을, 그것도 거짓말까지 더해 토해냈던 것이다. 아직은 멀었구나 싶었다.그렇다고 안심만 하고 있을 순 없었다. 인공지능은 대세(大勢)이고 거스를 수 없는 도도한 흐름이다. 게다가 그 유속까지 몹시 빠르다. 답변의 질은 급속히 개선될 것이고, 사회 시스템에도 수많은 변화가 찾아올 것이었다. 적응해 나가야 한다. 생활의 불편함을 넘어 생존의 문제일 수도 있는 일이다. 이미 중년을 지나고 있는 내가 속한 세대보다, 아직 어리고 젊은이들에게 그 적응은 더 급해 보였다.일하고 있는 사무실에 유료버전을 구독하게 했다. 일반 행정업무와 대민업무를 주로 처리하는 곳이다. 젊은 팀원들에게 적극적으로 활용하길 독려했다. 당장의 생산성 제고나 뛰어난 업무 성과를 노린 것이 아니라, 그들이 하루빨리 새로운 물결에 적응하길 바라서였다. 개인적으로 이미 무료 버전을 쓰고들 있었지만, 향상된 성능의 유료 버전에 다들 흥미로워했다.두어 달이 지나고, 각자 어떻게 활용하고 있는지 궁금했다. 사무실내에서 작은 설문조사를 진행했다. 표본수가 너무 작아 별 의미 없는 내용일 수 있으나, 그 결과는 다음과 같다.적어도 일주일에 한 번 이상은 업무에 사용하고 있었고, 정보검색이나 아이디어 제공에 유용함을 느끼고 있었다. 그러나 정보의 정확성에 대한 의문은 여전했고, 개인정보 유출에 대한 우려도 큰 듯했다.결과적으로 업무 적용 상의 유용성은 모두 인정했으며, 유료버전 구독 유지를 이구동성으로 찬성했다. 유료버전 도입 후, 업무 특성상 자주 작성되는 보고서에도 AI의 흔적이 보이곤 했다. 초기의 어색함을 벗어나 이젠 '이게 더 나은데' 하는 결과물의 비율도 높아지고 있다. 젊은 친구들이 잘 적응해 가고 있는 듯해, 유료버전 도입을 제안한 나도 뭔가 뿌듯했다.하지만 스스로의 검증과 체크 없이 그대로 복사해 넣은 듯한 보고서는 수정을 권한다. 그런 형태가 계속 반복되다 보면 도구를 활용하는 것이 아니라, 도구에 잠식당할 뿐이라 말해주고 있다. 본인의 업무 실력도, 잠재력도 향상되는 것이 아니라 역으로 퇴화할 것임을 강조한다. 편해지려는 것이 어쩔 수 없는 사람의 본성이기에 계속 체크해 주어야 할 것 같다.그렇다면 나는 어떻게 하고 있을까? 스스로 유감스러워해야 하는지도 모르겠으나, 그동안 유료버전을 써 본 적이 없다. 무료버전만으로도 내 필요는 충족되고 있기 때문이다. 내 업무가 비교적 단순해서 그런 것일 수도 있다. 물론 번역이나, 아이디어 취합, 정보 데이터를 축약할 때에는 나 역시 ChatGPT를 활용하곤 하는데, 그 정도는 아직 무료버전으로도 충분한 것 같다. 그 외는 모두 개인적인 용처들이라, 회사의 유료버전을 쓸 수는 없는 노릇이다.내 기억에 처음으로 ChatGPT에게 한 질문은 삼국의 통일전쟁에 관한 내용이었다. 어처구니없게도 그 답변 속에 이순신이란 이름이 나왔다. 그가 거북선을 이끌고 전쟁에 나가 승리했다고 했다. 그 외에도 몇 가지 역사 관련 질문을 해 보았으나 모두 그릇된 답변 뿐이었다. 다른 나라 역사를 물어봤다. 겉보기에 그럴싸했다. 하지만, 내 지식으로 그 진실성을 확인하기 어려웠다. 검증능력이 없는 개인이, 인공지능으로 역사 관련 지식을 구하는 것이 몹시 위험해 보였다. 그 뒤로 더 이상 유사한 질문을 하지 않았다.다음으로, 서울에서 강원도 속초로 가는 1박 2일의 여행일정을 짜달라고 해봤다. 중간에 경유할 수 있는 관광지나 유적지를 포함할 것을 주문했다. 전라북도 전주를 거쳐 불국사를 답사하고 속초에 도착한 후 강화도로 건너가 대구막창을 먹어보라는 식의 답변이 돌아왔다. 역시 더 이상 유사한 질문을 하지 않았다.그런 경험 뒤 한동안 ChatGPT를 사용하지 않고 있었다. 그러다 최근, 전에 써 둔 여행기를 정리하거나 새로운 여행기를 쓰기 시작하면서 다시 접하기 시작했다. 처음에는 여러 시도를 했다. 윤문을 해 달라거나, 부족해 보이는 부분을 보완해 달라거나, 좀 더 좋은 표현으로 바꿔달라거나 하는 주문을 했다. '대규모 언어 모델' 답게 발군의 실력을 보여주는 것 같았다.그 결과, 내 글은 훨씬 부드럽게 변했고, 인공지능이 바꿔준 표현과 어휘들은 마치 전문 작가의 그것인양 고급스러워졌다. 심지어 내가 내린 결론까지도 ChatGPT가 바꿔주기까지 했다. 놀라운 일이었다.그런데, 그렇게 바뀐 내 글을 보고 있자니 묘한, 아니 대놓고 이질감이 들었다. 분명 내가 쓴 글인데, 어느덧 내 글이 아니게 되어 버렸다. 전문 작가가 써 준 듯한 표현과 문장은 한 꺼풀 벗기고 보면 너무도 상투적이었다. 과거 읽었던 글들에서 모두 한 번씩은 나온 듯한 표현뿐이었다.아주 오래전 보았던 <할리우드 키드의 생애>(1994년)란 영화가 떠 올랐다. 베일에 싸인 주인공의 시나리오로 만든 영화가 찬사를 받지만, 그 장면 하나하나 모두 할리우드 영화의 짜깁기였음이 밝혀진다는 내용으로 기억한다.ChatGPT는 '대규모 언어 모델'이다. 세상에 존재하는 수많은 텍스트를 학습하여, 특정 단어나 구절 뒤에 이어질 가장 적절한 표현을 확률적으로 찾아내는 방식이다. 독창적 사고의 결과가 아닌, 수학적 확률의 결과일 뿐이므로 인간이 이미 한 번 이상 사용한 표현만을 찾을 수 있다. 그 덕분에 읽는 이가 가장 선호할만한 것들을 모아줄 순 있지만, 아직 새로운 것을 창조할 순 없는 것이다.그리고 그렇게 만들어진 글은, 아무리 보기 좋고 문장이 유려할지언정 내 글이 아니었다.글쓰기에 있어, 이젠 딱 두 가지 방향에서만 인공지능을 사용하고 있다. 첫 번째로는 맞춤법과 띄어쓰기 교정이다. 구 문법 세대인 내게 있어 정말 유용하고 귀하다. 두 번째는 잡담하기다. 글을 쓰다 보면 가끔 지치거나 속도가 느려지곤 하는데, 그럴 때 이런저런 말도 안 되는 이야기를 나누다 보면 맘이 풀리곤 한다. 사람을 앞에 두고 그렇게 한다면 분명 한 대 정도는 얻어맞을 정도로 시답잖은 질문들이다. 그래도 녀석은 불평 없이 성실히 대답해 주니 얼마나 좋은가? 쉰 넘은 아저씨의 흰소리를 말이다.딱 거기까지다. 물론 그것만으로도 내 글쓰기에는 많은 도움이 되고 있다. 그리고 앞으로 인공지능의 능력은 무한히, 급속도로 확대될 것이다. 하지만, 글쓰기에서와 마찬가지로 나 역시, 나를 잃지 않으려는 노력을 계속해 나갈 것이다. 그것이 인공지능 시대에 내가 인간으로서 계속 남을 수 있는 길이라 믿고 있다.