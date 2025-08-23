큰사진보기 ▲한미 정상회담 즈음한 각계 공동 기자회견22일 광화문 미 대사관 앞(세종대왕상 뒤편) 한미 정상회담 즈음한 각계 공동 기자회견에서 자주통일평화연대 이홍정 상임대표의장이 ″우리는 빛의 혁명을 이룬 대한국민의 주권의지가 상처받지 않는 자주적 한미관계가 구축되도록 끝까지 투쟁할 것″이라고 발언 중인 장면 ⓒ 위정량 관련사진보기

AD

다음은 기자회견 전문이다

큰사진보기 ▲한미 정상회담 즈음한 각계 공동 기자회견22일 광화문 미 대사관 앞(세종대왕상 뒤편) 한미 정상회담 즈음한 각계 공동 기자회견에서 ″대중국 전쟁 동참·군비 증강 강요하는 ‘동맹 현대화’ 거부한다″·″이재명 정부는 한반도 평화와 주권 훼손 막아내라″며 구호 외치는 장면 ⓒ 위정량 관련사진보기

덧붙이는 글 | 생략한 총 307개 단체 명단을 기사에 보충하라 하면 게재하겠습니다.

한미정상 회담을 앞두고 22일 서울 광화문 광장 국 대사관 앞(세종대왕상 뒤 편)에서 자주통일평화연대·시민평화포럼·전국민중행동·전국비상시국회의·한반도 평화행동이 제안·주최하고 307개 종교·시민사회단체 연명으로 ″대중국 전쟁 동참·군비 증액 강요하는 ′동맹 현대화′ 거부한다″며 공동기자회견을 열었다.이 자리에서 자주통일평화연대 이홍정 상임대표의장은 여는 말을 통해 ″트럼프 2.0시대가 몰고온 쓰나미 같은 소용돌이 속에서 한미연합군사훈련을 진행 중인 가운데 워싱턴에서 개최하는 한미정상회담은 한반도·인도·태평양지역에 치명적인 지정학적 위기를 초래할 의제를 다루는 역사적 회담이다.이홍정 의장은 ″한미통상협상에 이어 주권자 국민 삶에 직접적인 영향을 미칠 한미정상회담 세부 협상 내용을 비공개 밀실 협상으로 진행하므로 국민 주권을 주체화하지 못하고 있다″면서 ″이재명 국민주권 정부는 한반도평화를 국익 최우선 목표로 정하고 주권·안보전략 자율성·평화외교 방향성을 견고히 함으로써 이번 한미정상회담을 통해 미국의 기대와 달리 식민분단냉전체제를 ′동아시아 공동의 집′으로 전환하는 평화정치환경구축에 결정적 변화를 가져와야 한다″고 역설했다.이어 이홍정 의장은 ″한미 간 불가역적 혈맹관계가 실종된 상황에서, 이재명 국민주권정부가 미국 국가안보전략과 한미·한미일 동맹 기조 위에 한미정상회담에 임한다면 대한민국 경제안보 주권과 평화주권은 약화하고 대미종속은 더욱 가중할 것이라고 것″이라고 주장했다.이 의장은 주권자 대한국민 한 사람으로 다음과 같이 요구한다고 밝혔다. ▲한미정상은 선제적 평화조치로 한미·한미일 연합군사훈련 없는 3년을 즉각 선포하고 한반도와 동아시아평화체제 구축을 위한 관련국 간 평화외교협상 추진 ▲한미정상은 적대적 두 국가 관계를 통일을 지향하는 평화공존 관계로 전환하기 위해 평화협정 체결 ▲조미·조일·한조 수교를 통해 조선민주주의인민공화국 자주적 국가 주권과 한반도 및 동아시아평화를 교환하는 전략 모색 등을 촉구했다.끝으로 그는 ″우리는 빛의 혁명을 이룬 대한국민 주권 의지가 상처받지 않는 자주적 한미관계를 구축하도록 끝까지 투쟁할 것″이라고 강조했다.다음 발언에 나선 전국여성농민회총연합회 정영이 회장은 ″이재명 대통령 최근 행보와 발언에 국민들이 불안해하기 시작했다. 일본과 미국 방문에 관한 염려가 기우이기를 바란다″며 ″지난 7월 31일 관세 협상에서 드러나지 않은 대미 투자·마스가·SPS 검역 문제 등이 이번 회담에서 다시 다뤄질 것이라는 기사가 흘러나오고 있어 또 심장이 덜컥한다″고 했다.정영이 회장은 ″이미 0%였던 관세가 15%로 올라간 상황에서 더 이상 무엇 하나 내줄 수 없다. 먹거리와 농업을 내주는 것은 농업·농촌·농민 파괴는 물론이고 국민의 생명과 건강을 포기하는 일″이라면서 미국이 요구하는 ′동맹 현대화′는 주한미군 활동을 대만 등 역외로 확대하고 우리 땅을 대중국 전초 기지화 하는 것이며 국방비를 GDP 대비 5%까지 올리고 방위비 분담금 100억 달러 인상을 강요하는 것은 명백한 주권침해″라고 규정했다.이어 "한국을 원치 않는 전쟁에 끌어들이고 경제를 무너뜨리며 여성·아이들·사회적 약자들은 물론이고 이 나라 전체 삶을 불행으로 몰아넣을 것″이라고 비판하면서 ″오늘 방문하는 일본과 협상에서 굴욕적 합의를 바로잡아 피해자의 존엄과 명예를 회복케 하라. 미국과 협상에서 농업과 먹거리·평화와 주권을 협상 카드로 내주지 말라″고 촉구했다.마지막으로 정 회장은 ″국민 밥상이 무너지면 나라의 미래도 없다. 굴욕을 끊고 주권과 평화를 지키는 것. 그것이 국민이 간절하게 바라는 일본과 미국 방문의 성과″라며 ″순방을 마치고 돌아올 때 국민들로부터 뜨거운 환영을 받을 것인지 규탄의 대상이 될 것인지 엄중하게 지켜볼 것″이라고 충고했다.대중국 전쟁 동참과 군비 증강 강요하는 ′동맹 현대화′를 거부한다.이재명 정부는 한반도 평화와 주권 훼손을 막아내라.오는 25일 이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령 첫 한미 정상회담이 개최됩니다. 이번 정상 회담에서 미국 ′동맹 현대화′ 등 안보 사안이 핵심 의제 중 하나로 다뤄질 것으로 알려졌습니다.정부는 ′동맹 현대화′가 한국 국방력을 강화하고 한미동맹을 발전시키는 계기라고 주장하고 있지만 실상은 전혀 다릅니다. 미국이 요구하는 ′동맹 현대화′는 주한미군 활동 범위를 대만·남중국해 등 한반도 역외로 확대하고 한국군 동참도 요구하는 것으로 한국이 대중국견제 전초기지로 전락하는 것입니다.′동맹 현대화′ 요구에 포함한 주한미군 전략적 유연성 강화는 북한뿐 아니라 중국을 견제 대상으로 삼아 주한미군 전력 구조를 재편하고 운용 범위를 확장하겠다는 것입니다. 이는 한미동맹 적용 범위 확대로 한미동맹 성격과 주한미군 주둔에 대한 법적 근거를 근본적으로 바꾸는 문제입니다. 대한민국이 미국의 ′동맹 현대화′에 호응해 우리가 얻게 되는 것은 한미동맹의 종속 심화·대중국 전쟁 등 원치 않는 분쟁 연루와 한반도 전쟁 위협 증대·동북아 대결의 심화입니다.또한 한중 관계를 심각하게 훼손해 경제위기를 심화하고 동북아 위기를 심화시킬 뿐입니다. 이재명 대통령은 이번 한미정상회담에서 대만 등 역내 갈등에 군사 개입과 주한미군 역할 변경에 대해 반대하는 입장을 분명히 해야 합니다. 미국은 ′동맹 현대화′ 명분으로 국방비·방위비 분담금 대폭 증액도 강요하고 있습니다. 미 트럼프 대통령은 한국의 국방비를 GDP 대비 5%까지 증액하고 방위비분담금을 100억 달러 수준으로 인상하라고 압박했습니다. 한국의 국방비는 우리의 재정 상황과 필요에 따라 국민적 합의 하에 우리 스스로 결정해야 할 사안이지 미국의 일방적 요구에 따를 사안이 아닙니다.또한 한국의 재정적자와 경제위기가 심각한 상황에서 국방비 증액은 복지와 교육 등 민생 예산 감축을 의미합니다. 미국의 전략적 이익을 위해 한반도 동북아 평화를 위협하고 경제위기를 초래할 정책에 막대한 세금이 쓰인다는 것은 결코 용납할 수 없습니다. ′동맹 현대화′는 한미동맹과 국방력 강화가 아니라 주권을 제약하고 한중관계를 악화시켜 한반도에 전쟁 위기를 드리우는 ′동맹 전쟁화′이고 ′동맹 종속 심화′입니다. 한국의 군사적·재정적 자율성과 주권을 심히 침해하는 정책입니다.우리는 미국의 ′동맹 현대화′에 반대하며 단호히 요구합니다.한국은 미국의 패권 전략을 위한 ′항공모함′도 ′머니 머신′도 아니다.이재명 정부는 ′동맹 현대화′ 논의 즉각 중단하고 대한민국 주권과 평화를 지키는 길을 선택하라.2025년 8월 22일기자회견 참가자 일동총 307개 단체 명단 생략