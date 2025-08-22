이천시, '체육인 기회소득'사업 추진...'1인당 연 150만원'

큰사진보기 ▲경기 이천시가 지역 체육인들의 안정적인 활동을 돕기 위해 '체육인 기회소득' 사업을 추진한다고 22일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시가 지역 체육인들의 안정적인 활동을 돕기 위해 '체육인 기회소득' 사업을 추진한다고 22일 밝혔다.사업은 사회적 가치를 창출하지만 정당한 보상을 받지 못하는 체육인이 체육활동을 지속하고, 사회적 가치를 확산할 수 있도록 하기위한 것이다.기회소득 지급 대상자는 2025년 7월 1일 기준 이천시에 주민등록을 두고 있는 19세 이상(2006년 12월 31일 이전 출생) 체육인으로, 개인 소득인정액이 중위소득의 120%(월 2,870,416원) 이하인 자다.현역선수, 지도자, 심판, 선수관리자, 행정종사자의 개별요건을 충족하는 자이다. 지급 대상자에게는 인당 150만 원을 지급할 예정이다.신청 기간은 25일 10시부터 10월 17일 18시까지 8주간이며, 경기민원24누리집에서 온라인으로 신청하거나 구비서류를 지참하여 이천시 체육진흥과 또는 주소지의 읍면동 행정복지센터로 방문하여 신청할 수 있다.타 사회보장제도로 지원받고 있는 자는 체육인 기회소득을 지급받으면 수급 자격에 변동이 생길 수 있으므로 신청자 본인이 중복수혜 가능 여부를 해당 기관에 문의하여 확인한 후 신청해야 한다.김경희 이천시장은 "2025 체육인 기회소득 사업을 통해 많은 이천시 체육인이 체육활동을 지속해 나가고, 나아가 이천시 체육 발전에 이바지할 수 있기를 기대한다"고 전했다.